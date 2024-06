Stánky na jezeře Milada zůstanou i letos a přibudou další. Včetně nové atrakce

Služby na jezeře Milada budou pro návštěvníky zajištěny i letos. O novinkách ve službách, případně nových investicích do rozvoje infrastruktury pro rekreaci a jejich rozsahu hovoří mluvčí státního podniku Diamo Hana Volfová. Sám podnik ovšem už do Milady investovat nebude, jaká je tedy jeho úloha, jakou roli budou hrát obce a města v okolí umělého jezera? Kdo bude dohlížet na bezpečí nájemníků? To vše se dozvíte níže.

Stěhovaní budek určených k občerstvení u jezera Milada. | Video: Deník/Vladimír Mayer

Kolik je zde stánků, které jsou nové?

Státní podnik DIAMO, respektive jeho odštěpný závod PKÚ ve spolupráci s městy a obcemi sdruženými do Dobrovolného svazku obcí jezero Milada vybral ve veřejné soutěži k poskytování služeb na jezeře Milada nové provozovatele služeb. Soutěžili o celkem tři pozice na hlavní pláži a jednu pozici na pláži Trmice. Nadále budou návštěvníkům k dispozici, stejně jako v předchozích letech, stánky na pláži Roudníky a na parkovišti Hrbovice. Mluvčí státního podniku Diamo Hana Volfová.Zdroj: Se souhlasem Hany VolfovéJaké nové služby na letošek jsou dostupné, které třeba zanikly?

Návštěvníci jezera zde najdou nejen různé druhy občerstvení, ale také půjčovny sportovních potřeb a prostory pro cvičení pod širým nebem, jako například pro jógu. Jaké nové atrakce budou k dispozici?

Jednoznačnou novinkou, kterou musím zmínit, bude od letošního roku, respektive letní sezóny provoz vodního vleku. Jaké budou letos k dispozici bezpečnostní složky, jako záchranáři například?

Stejně jako v jiných letech je dostupnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS), policie a strážníků standardní, tedy na zavolání. Dohled nad dodržováním návštěvního řádu zajišťuje v rámci svých kapacit strážní služba PKÚ a v případě potřeby volá příslušnou složku IZS. V budoucnu však bude nutné pokrytí dohledu nad lokalitou jednotlivými městskými policiemi, neboť kapacity strážní služby podniku budou značně omezené. Hlavně pro večerní a noční hodiny. Co je nového na Miladě? Přibudou celkem tři stánky na hlavní pláži a jeden na pláži Trmice. Návštěvníci jezera zde najdou nejen různé druhy občerstvení, ale také půjčovnu sportovních potřeb a prostory pro cvičení pod širým nebem (například pro jógu). Novinkou bude od letošního roku provoz vodního vleku. Jaké je zabezpečení toalet a parkovišť pro návštěvníky?

Stejné jako v předchozích letech. Návštěvníkům jsou zdarma k dispozici čtyři odstavné plochy. Tedy v Hrbovicích, Trmicích, Zalužanech, Roudníkách, a přirozeně také mobilní toalety. Jak postupuje budování rekreační oblasti a infrastruktury?

Náš podnik ve spolupráci s okolními obcemi a městy zajistil na základě vyhlášené mezinárodní architektonické soutěže zpracování základního dokumentu dalšího rozvoje území. Tedy Koncepční studii jezera Milada, informace k ní zájemci naleznou na webu www.vizemilada.cz, kterou by měly právě okolní obce a města respektovat v aktualizacích svých územních plánů. Jaké jsou tedy, alespoň výhledově, termíny budování a financování prací na Miladě?

V současnosti je naší úlohou především vytvářet podmínky pro investice jiných investorů. Ať už obcí a měst, nebo firem. DIAMO už nebude do dalšího rozvoje území investovat. Ústečan řádí na kole a pomáhá. V Keni zprvu koupil sešity, pak postavil školu Na závěr, jak se vyvíjí příroda na Miladě a přímo v jezeře?

Biotop jezera Milada, který vznikl po ukončení napouštění, představuje pro množství druhů rostlin, hmyzu, ptáků a savců ideální životní prostor. Díky své odlehlosti od okolních měst, hlavně jižní svah, a zákazu vstupu veřejnosti. Po otevření jezera pro širokou veřejnost a podnikání, které vedou k vyšší návštěvnosti, se stav tohoto prostředí dále nezlepšoval. Některé rostliny a živočichové zde od té doby nebyly pozorovány. Nicméně principem rekultivací a revitalizací je zapojení narušeného prostředí zpět do přirozené okolní krajiny, což vede k rozvoji místní fauny a flóry, ne nutně k rozvoji vzácných či ohrožených druhů. Oblast je z ekologického hlediska stále ještě mladá a dál se vyvíjí. Bude záležet na každém návštěvníkovi, aby respektoval a nepoškozoval přírodu, nebo nerušil živočichy, které má možnost zde pozorovat. Mohlo by vás zajímat: A co na to ÚSTÍ? Jaké mají Ústečané oblíbené restaurace a vaří si doma? Zdroj: Veronika Průšová a Anna Břízová

Tento článek jste si mohli přečíst díky vašemu předplatnému