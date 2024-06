„Jsem tu letos prvně a jsem malinko překvapený, že tu nic není. Loni v tuhle dobou to tady přitom už žilo. Jasně, teď dost pršelo, ale poslední týden je fakt hezky,“ smutnil kousek od hlavní pláže v úterý odpoledne Ústečan Jakub.

Na Miladě nebyl jediný, běžci, pejskaři, výletníci, cyklisté, bruslaři, návštěvníci se dali počítat po desítkách. Někdo prubl i vodu, plavců bylo dost. Občerstvení v podobě očekávaného stánkového prodeje? Zavřené. „Chtěli jsme si dát něco k pití, chvilku posedět, ale mají zavřeno. Škoda,“ divil se mladší pár z Teplic.

Provozovatelé jednoho ze stánku svůj kolos teprve před dvěma týdny přesunuli na hlavní pláž a v posledních dnech narychlo pracují na stavbě terasy pro sezení. Ze situace nebyli nadšení, otevřít chtěli dříve. První zákazníky obslouží prý v sobotu 8. června, kdy u jezera proběhne běžecký závod v rámci seriálu Milada Tour.

„Lidé nám hodně píší, kritizují, ale ona to úplně není naše vina. Některým to vysvětlit zkrátka nejde. Teď tady rychle budujeme alespoň základní zázemí, ať si u nás mohou lidé sednout,“ řekli reportérovi Ústeckého deníku provozovatelé stánku během stavebních prací. „Od soboty už to pak pojede po celou sezonu,“ vysvětlili.

Miladu si oblibuje stále větší množství rekreantů jako dostupnou velkou vodní plochu. Podle nich ale chybí v místě lepší infrastruktura, hlavně větší počet parkovacích míst. Také z toho důvodu letos ústecký dopravní podnik znovu vypraví speciální spoj, jezdit začne od pátku 28. června a bude zdarma.

Takzvané otvírání jezera Milada a úplné zahájení sezony pak proběhne v neděli 23. června s odpoledním programem, v tu dobu už by měla být v provozu drtivá většina služeb.

Letos přibudou u jezera celkem tři stánky na hlavní pláži a jeden na pláži Trmice, fungovat budou i stánky na pláži Roudníky a na parkovišti Hrbovice. Návštěvníci v místě najdou také půjčovnu sportovních potřeb, novinkou je pak provoz vodního vleku. Zásadní změnu oproti předchozím létům očekávat ale nelze.

Správcem umělého jezera je státní podnik Diamo. Mluvčí společnosti Hana Volfová v rozhovoru pro Ústecký deník prozradila, že podnik už nebude do dalšího rozvoje území investovat. „V současnosti je naší úlohou především vytvářet podmínky pro jiné investory,“ řekla.

Co je s Miladou? Život u ústeckého jezera skomíral, sezonu odšpuntuje víkend.Zdroj: Deník/Jan Pechánek

Ústečané také s oblibou srovnávají úroveň Milady s jezerem Most, které je z pohledu infrastruktury na vyšší úrovni. Mostecké jezero rovněž spravuje podnik Diamo, ovšem v minulosti došlo k uzavření partnerství s městem Most, čímž započala celková revitalizace tamního jezera.

Oživení mosteckého jezera bylo možné i z důvodu definitivního ukončení těžby uhlí, což u Milady neplatí. Těžba v její blízkosti může kdykoliv začít, což zatím odrazuje potencionální investory. Těžba hnědého uhlí v místě Milady skončila v roce 1997.