LUSK: Festival divadla pro děti Kdy: Hlavní program od pátku 31. května 14 hodin do 1. června večer Kde: Dům kultury Za kolik: dle představení Proč přijít: Kulturní středisko města Ústí nad Labem představuje první ročník festivalu divadla pro děti LUSK, který představuje nový kulturní milník pro krajskou metropoli. Festival slibuje bohatý program zaměřený na divadelní umění různorodých žánrů od loutkových pohádek až přes fyzické divadlo, badatelské interaktivní hry či edukativní divadelní zážitky. V rámci festivalu budou uvedena divadelní představení pro děti ve věku 2 až 18 let a jejich rodiče. Na programu jsou například Toymachine, z. s.: Čert a Káča s loutkovou dílnou, Le Cabaret Nomade: Kaleido s loutkovou dílnou, Divadlo FRAS: Všechno nejlepší loutkové představení, FysioArt: Hmyzí hotel Bzzzz, Divadlo Brambůrky Most: Hrnečková Karkulka s pečicí dílnou, Mušaši Entertainment: Fabula Sylvestris, FysioArt: Bez křídel bos, Divadlo ALFA: Odysseus, dále pak Dinosauří ZaHRAda, Výstava autorských hraček a loutek, Naďa Pažoutová předčítá knihu Vilma běží o život, LUSKoviště, promítání filmu SCALESPACE v podzemních prostorách KSUL, beseda s autorem a další.

90´s Open air festival Větruše

Kdy: pátek 31. května od 15 hodin

Kde: Zámeček Větruše

Za kolik: předprodej 699, na místě od 800 do 1499 korun

Proč přijít: Devadesátkový open air mejdan na Větruši od Julio Production. Kapacitně i časově omezená open air párty, která se bude konat přímo na vyhlídce zámečku Větruše, který patří k jedněm z dominant Ústí a může se jim náležitě pyšnit. Přijďte si užít skvělou párty, kde zahrajou ty největší taneční hity z 90. let v podání několika skvělých českých DJs + pořadatel slibuje překvapení v podobě zahraničního headlinera a tím je skupina E-ROTIC. Také Djs David Holub, Bagr, De-Luks a další.

Zdroj: Youtube

Den Dětí v Café Maryša

Kdy: pátek 31. května od 15 hodin

Kde: Café Maryša

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Možnost si zadovádět s dětmi a vyhrát sladké odměny. Děti tu budou mít stanoviště, kde za splněné úkoly dostanou dukáty, za které si budou moct vybrat odměnu dle svého uvážení. Akce bude trvat do půl sedmé večer a věk dětí nehraje roli. Pořadatel připravil různá stanoviště jak pro ty nejmenší, tak i pro starší děti. Každý si tu najde to své. Káva pro rodiče, legrace pro všechny.

Koncert filmových melodií

Kdy: pátek 31. května od 19 hodin

Kde: Severočeské divadlo

Za kolik: 170 až 450 korun + P/4

Proč přijít: Zažijte nezapomenutelný večer plný filmové hudby. Koncert v podání orchestru Severočeského divadla pod vedením dirigenta Miloše Formáčka. Diváci se mohou těšit na skladby z filmů Rocky, Pretty Woman, Jurský park, Gladiátor, Dívka na koštěti a další známé a populární melodie. Soubor bude hrát na jevišti divadla.

Sobota

Den dětí

Kdy: sobota 1. června v 8.30 hodin

Kde: náměstí v Chlumci

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobota bude patřit dětem i v Chlumci. Již ráno začne akce slavnostním kácením tradiční májky, dopoledne zpestří soutěžení na hřišti zdejší základní školy a stezka Cesta kolem světa. Odpoledne pak na náměstí v vypukne show Honzy Poplety, jsou připraveny skákací hrady, airbrush tetování, zahraje kapela ChabaGang.

Den dětí v ústecké ZOO

Kdy: sobota 1. června od 10 do 17 hodin

Kde: Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Za kolik: děti od 3 do 15 let 20 korun, jinak standardní

Proč přijít: Tradiční každoroční akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Pro děti je připravena řada zábavných aktivit a atrakcí, například malování na obličej, výtvarná dílnička, zábavné soutěže s jelínkem. Připravena je i pohádka v podání divadla Na Klice, nazvaná Co se nese v lese, případně setkání u jelínka a další.

Orangutanní mládě Budi z ústecké zoologické zahrady. Ilustrační snímek.Zdroj: DENÍK/Zdeněk Koza

Festival Za ruce

Kdy: sobota 1. června od 10 hodin

Kde: Městské sady Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Divadelní, hudební a taneční vystoupení osob s mentálním a zdravotním postižením. Na programu je pěvecké, taneční a divadelní vystoupení handicapovaných umělců. Dále zahraje Sváťovo dividlo, Ústecké bambini, Davide Mattioli, následuje T-Rex show s Matýskem, připraven je dětský doprovodný program v podobě spousty zábavy, soutěží, skákacích hradů, pouťových atrakcí, malování na obličej, fotokoutku, rytířů, ukázek práce policie, hasičů a zdravotníků. Moderují Míša Doležalová a Vlasta Vébr (Divadlo VeTři), na místě bude zajištěn stánkový prodej občerstvení a další.

Rytíři na hradě

Kdy: sobota 1. června od 11 hodin

Kde: hrad Střekov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Své umění předvedou nejen šermíři z Corvus Milites ve středověkém rytířském stylu, ale i bojovníci plněkontaktního boje. Hrát bude kapela a děti pobaví loutkové divadlo TyJátr pana Šedopláště. Na trhu uspokojíte chutě slané i sladké. Stánky se zbožím budou připraveny už od desáté hodiny dopolední. Prohlídky hradu budou trvat celý den.

Šermíři na Střekově. Ilustrační snímek.Zdroj: archiv Deníku

Oslavy 30 let Fakulty umění a designu UJEP

Kdy: sobota 1. června od 13 hodin

Kde: Kampus FUD UJEP

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Fakulta slaví! Zváno je vedení univerzity, všichni současní i bývalí zaměstnanci, studenti a studentky, kolegové a kolegyně z dalších fakult UJEP a samozřejmě také každý, komu je na fakultě dobře a chce to oslavit. Program bude připraven na prostranství před fakultou a uvnitř budovy. Čekají vás výtvarné workshopy pro děti a dospělé, hudební a doprovodný program zaměřený na FUD produkci, výstava diplomek a bakalářek, pivo od paní Evy z Pivnice Resslovka (Na Růžku), nový FUD merch. Vizuální styl: Monsters!

Neděle

Divadlo všem 2024

Kdy: neděle 2. června od 14 hodin

Kde: Vrchlického sady Klíše

Za kolik: pouze za úsměv

Proč přijít: Seskupení Promyky pořádá 4. ročník divadelního dne. Program určen pro malé i velké milovníky divadla, ale i ty, kteří divadlo neznají. Nabídne představení profesionálních uskupení i jiných nadšenců, workshopy, dobroty od lokálních prodejců a tradičně i sbírku pro dobrou věc.

Akce je otevřena všem, kteří si chtějí společně užít den plný divadla, her, dobrot a sousedství.

Na programu najdete Skaláček Tisá, Divadlo na klice – O Gabrielovi a Málince, ZUŠ E. Randové – sbor Přídemdýl, Toy Machine – Pinocchio.

Koncert před oponou – Smetanovo trio

Kdy: neděle 2. června od 17 hodin

Kde: Severočeské divadlo

Za kolik: od 170 do 450 korun + N/5

Proč přijít: Smetanovo trio, založené legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Ověnčeno je mimořádnými domácími i mezinárodními úspěchy. Získalo Cenu komorního spolku při České filharmonii a Cenu Nadace Bohuslava Martinů, BBC Music Magazine Awards, Diapason d’Or, cenu měsíce BBC Chamber recording of the month, MusicWeb International a další. Od roku 2024 se stalo Smetanovo trio rezidenčním souborem jednoho z nejslavnějších sálů světa – londýnské Wigmore Hall.

Zdroj: Youtube

