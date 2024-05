FanKom: 24 hodin fantasy a komiksu Kdy: od pátku 17., do soboty 18. května, od 18 do 18 hodin Kde: Knihovna Ústeckého kraje v ulici Winstona Churchilla Za kolik: 100 korun, děti do 12 let a kostýmovaní zdarma Proč přijít: Po roce se vrací čtyřiadvacetihodinový festival FanKom, na kterém opět knihovna spolupracuje s Komixárnou nebo Dračí slují. Opět zavede do jiného světa. Na své si přijdou jak fanoušci fantasy, sci-fi a komiksů, tak i rodiny s dětmi, pro které bude připravený bohatý program. Přespání v knihovně z pátka na sobotu je možné (pro starší 15 let). Vemte si s sebou vlastní spacáky a karimatky. Těšit se můžete na celonoční i denní hraní RPG a dalších deskových her, setkání s autory a ilustrátory, fantasy kvíz o ceny, promítání kultovní fantasy parodie Pár Pařmenů, soutěž o nejlepší cosplay a vyhlášení krále a královny FanKomu 2024, burza nerdovin (zájemci o prodej nechť se ozvou na e-mail info@komixarna.cz), přednášky, výtvarné dílny pro děti, prodejní stánky, počítačový turnaj ve hře Worms Armageddon, hraní Pokémon karet, malování 3D modelů, tematické občerstvení od Café Maryša, a další překvapení.

Milkeaters

Kdy: pátek 17. května od 19 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Kapela na evropské scéně působí od roku 2016 a dosáhla několika významných světových úspěchů dvakrát nominace na evropskou bluegrassovou kapelu roku na francouzském festivalu La Roche. David Benda je úřadující světový šampion ve hře na banjo World Virtual Bluegrass Banjo Contest. Vystoupení je plné jedinečných intrumentálních výkonů, skvělých zpěvů, humoru, velmi silné energie a mezi kapelou a díváky je vždy bouřlivá atmosféra. Na jaře 2023 vydala hudební skupina Milkeaters desku „The Devil by my Side“, která je plně autorská s novými originálními písněmi.

Zdroj: Youtube

Georges Bizet: Carmen

Kdy: pátek 17. května od 19 hodin

Kde: Severočeské divadlo

Za kolik: od 170 do 450 korun

Proč přijít: Toto mistrovské dílo neustále fascinuje nádhernou barevností orchestru, strhující dramatičností i úžasnými áriemi. Libretisté Henri Meilhac a Ludovic Halévy se inspirovali rozsáhlou novelou Prospera Meriméea - příběhem hrdé a sebevědomé femme fatale, rafinovaně předvádějící svou ženskost a smyslnost, jejíž svádění dohání hodného muže k pozvolnému úpadku. Vášně převedené Bizetem tak mistrně do tónů dávají lehce zapomenout, že skutečně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím účinkem požaduje hlavní hrdinka, nemůže existovat. Opera je nastudována ve francouzském originále. Režie se ujala Andrea Hlinková, dirigent Miloš Formáček. Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Sobota

Chabařovická pouť 2024

Kdy: do soboty 18., do neděle 19. května

Kde: Chabařovice, náměstí 5. května a okolí.

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Chabařovická pouť patří mezi tradiční akce v Chabařovicích. Kolotoče, stánky, cukrová vata a další. Akci provází i bohatý doprovodný program završený ohňostrojem. Město obnovilo tuto tradici v roce 1993, a málokdo z návštěvníků ví, že tato oblíbená akce nebyla původně chabařovická. Poutě se konaly ve Vyklicích, které však musely ustoupit spolu s dalšími obcemi těžbě uhlí. Město Chabařovice tak pořádání poutě převzalo a v tradici pokračuje na počest a vzpomínku na zaniklé obce. Návštěvníci mohou zavítat do sportovních areálů zafandit si při divácky zajímavých utkáních, fandové vůně benzínu jsou zváni do motoareálu, v KD Zátiší je živá hudba, a celé město se uvolní a baví.

Chabařovická pouť v minulosti.Zdroj: Deník/Petr Sochůrek

Mezinárodní den biodiverzity

(+otevření nové expozice klokanů)

Kdy: sobota 18. května od 9 hodin

Kde: ZOO Ústí nad Labem

Za kolik: od 70 do 370 hodin

Proč přijít: Na osmi stanovištích se představí ochranářské in-situ projekty, na kterých participuje či s nimi úzce spolupracuje naše zoo. S ochranářskou tematikou také souvisejí aktivity pro děti, které po splnění jednoduchých úkolů získají razítko a za vyplněný tiket je čeká malá odměna, a to od 9 do 16 hodin. V 9.30 hodin lze u dolního vchodu spatřit akrobatické vystoupení na klokaních botách a až do 13 hodin workshop. Uskuteční se slavnostní otevření nové průchozí expozice pro klokany od 10.20 hodin, o hodinu později v horní části zoo u výběhu gepardích mláďat oslavíme jejich adopci, v 11.20 hodin.

Den otevřených dveří Českého rozhlasu – Sever

Kdy: sobota 18. května od 10 hodin

Kde: vila Carla Friedricha Wolfruma v ulici Na Schodech, sídlo ČR – Sever

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce nabízí program pro celou rodinu. Prohlídky památkově chráněné vily každých 30 minut. Rozhlas zde sídlí už od roku 1945, dozvíte se něco z jeho historie. Dozvíte se také, kde a jak vzniká rozhlasový program, poznáte moderátory a další. Rozhlasová zahrada: projížďky na koních, tři skákací hrady, malování na obličej, občerstvení, grilování, dětská show se Zdeňkem Lukeslem, Old Boys (dixieland), Desperádi (bluegrass).

Divotvorný hrnec

Kdy: sobota 18. května od 17 hodin

Kde: Severočeské divadlo

Za kolik: od 170 do 450 korun

Proč přijít: Divotvorný hrnec byl prvním opravdovým americkým muzikálem v Evropě i u nás, kde je na jeviště v roce 1948 ve svém divadle a ve svém geniálně vtipném překladu uvedli Jiří Voskovec a Jan Werich. Příběh o lásce, ale také aroganci a bezohlednosti, je plný pohádkového tajemství - vystupuje v něm několik nadpřirozených postav (dokonce i jeden předmět, který by si leckdo jistě přál vlastnit – hrnec, který každému splní tři přání) a dějí se v něm věci vskutku nevídané. Diriguje Martin Peschík, v roli vodníka Čochtana se představí Tomáš Christian Brázda, Káču hraje Eva Hartová a další.

Zdroj: Youtube

Stoletá diskotéka

Kdy: sobota 18. května od 20 hodin

Kde: Národní dům

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Stoletá diskotéka je zpět! Ivan Dostál, člen oblíbené ústecké beatové kapely Bonifanti se vrací do Národního domu, aby zahrál to nejlepší, co vzniklo od šedesátých let do současnosti v české i zahraniční hudbě. Na hity prověřené časem i žhavé novinky můžete tančit nebo posedět s přáteli a zaposlouchat se. Diskotéka byla vždy hojně navštěvovaná a velmi oblíbená akce, s tradicí trvající už více, než dvě desetiletí.

Neděle

Čajů Fest 2024

Kdy: neděle 19. května od 10 hodin

Kde: vila Carla Friedricha Wolfruma v ulici Na Schodech, sídlo ČR – Sever

Za kolik: předprodej 330, na místě 390 korun

Proč přijít: Už 11. ročník oblíbeného festivalu plného čaje, pohody a muziky. V ceně vstupenky je keramický šálek a 20 ochutnávek u čajových mistrů. Pro čajovny a čajaře je opět vyhlášena soutěž o ceny "Mistr čaje Čajů festu", kterou můžete ovlivnit svým hlasem pro vašeho nejoblíbenějšího čajaře či čaj. Letos budeme mít v soutěži také kategorii dětských čajovníků. Celým dnem vás bude provázet moderátor Honza Černecký. Můžete se těšit na mistry čaje z České republiky i zahraničí a jejich čajové obřady, čaje z celého světa, orientální kuchyni, čajovou keramiku a jiné propriety, workshopy, bojová umění, masáže, malování henou a program pro děti i dospělé.

Z Čajů Festu v letech minulých.Zdroj: Se souhlasem Miroslava Solaře

Kocour Modroočko

Kdy: neděle 19. května od 10.30 hodin

Kde: fotbalové hřiště v areálu TJ Mojžíř

Za kolik: 50 korun za jedno dítě, dospělí zdarma

Proč přijít: Divadelní představení pod širým nebem, inscenace Kocour Modoočko v podání ústeckého regionálního divadelního souboru Mladá scéna z Ústí nad Labem. Hlediště bude tvořeno v piknikovém stylu, tudíž si pro Vás a Vaše děti nezapomeňte vzít deku či jinou vhodnou podložku k sezení na travnaté ploše.

