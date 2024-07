Vilém Maruš dnes 11:07

Radio GaGa, Under Pressure, I Want To Break Free nebo We Are The Champions. Tyto a mnoho dalších hitů od legendární skupiny Queen zněly amfiteátrem v rámci 18 Let tour od jedné z nejúspěšnějších Queen tribute kapel v Čechách i na světě. Zhruba dvouhodinový playlist odehráli Queenie společně se svými hosty před slušně zaplněným areálem od osmi do desíti hodin.