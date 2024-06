/FOTO, VIDEO/ Má vysokoškolské vzdělání, dokonce v právnickém oboru. Na soudě ji ovšem nečekejte, a když ano, tak jedině s kávou v ruce. Čerstvě třicetiletá Ústečanka Julie Guzák se rozhodla splnit si sen, na Severní Terase otevřela útulnou kavárnu s dětským koutkem. Byli jsme se na místě podívat.

Na Severní Terase vyrostla nová kavárna i s dětským koutkem | Video: Deník/Jan Pechánek

O vlastní kavárně Julie přemýšlela dlouho, k realizaci ale zavelela až během mateřské dovolené. „Jak jsem tak chodila se synem na procházky, zjistila jsem, že je v Ústí nedostatek dětských koutků a kaváren, kde by si maminky mohly dát kávu a dítě by si zároveň trochu pohrálo. Řekla jsem si, že to zkusím, že to hodně maminek ocení,“ přiblížila ústecká rodačka.

Prezident Petr Pavel míří do Ústeckého kraje. Podívejte se, kam zavítá

Podnik s příznačným názvem Bambino caffé otevřela v polovině května hned vedle centrálního parku na Severní Terase kousek od prodejny Norma. Jiná čtvrť prý nepřipadala v úvahu. „Celý život bydlím na Severce. Když jsem našla prostor k pronájmu, zkontaktovala jsem majitele a nebylo co řešit,“ pokračovala s tím, že kavárna je sice otevřená všem, ale cílí především na maminky s malými dětmi.

„S tím souvisí i normální nepřepálené ceny, aby si návštěvu mohly dovolit právě i maminky na mateřské. Hodně lidí by dnes rádo zašlo na dobrou kávu, ale mám dojem, že se trochu bojí cen a nechtějí dát za jedno kafe osmdesát korun,“ řekla.

Na Severní Terase vyrostla nová kavárna i s dětským koutkemZdroj: Deník/Jan Pechánek

S cenami kavárna opravdu začala na spodnější hranici. Za cappuccino zde dáte 39 korun, double espresso vyjde na 37 korun a třeba za latte macchiato vytáhnete z peněženky 45 korun. Komu nejede káva, může si dát čaj za 35 korun nebo za stejnou cenu domácí limonádu a řadu jiných nealkoholických nápojů.

Pro děti je i zmrzlina, jeden kopeček za 27 korun. „Bála jsem se trochu takových těch dětských příchutí, ale zmrzlina jede hodně, je o ni zájem,“ uvedla Julie s tím, že zmrzlina je italská, stejně jako káva, kterou zákazníkům podává.

Střet auta s dítětem v Ústí. U nehody se zraněním zasahovali záchranáři

Ve čtvrtek dopoledne byla kavárna plná. Ohlas? Pozitivní. „Jsem ze Střekova, ale jezdím sem často a líbí se mi to hodně. Útulné, káva dobrá, takovou třeba na Střekově nenajdu. Opravdu nemám co vytknout,“ řekla v prostorech kavárny jedna z pravidelných návštěvnic.

Podnik je připravený i na oslavy narozenin. „Za symbolickou částku si lze kavárnu pronajmout k dětské oslavě, nebo lze zarezervovat jen stůl. Rádi uděláme i dorty na objednávku,“ nabízela Julie Guzák.

Jaké má plány? „Uvidíme, jak to pojede, ale zatím to jde dobře. Otevřeli jsme před měsícem a přes prázdniny nás žádný omezený provoz nečeká. Vymyslím nějakou zahrádku, líbilo by se mi na trávě před kavárnou piknikové sezení. Snad nám úřady trochu fantazie povolí,“ prozradila na závěr.