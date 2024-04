Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Ústecku.

PÁTEK

Michal k snídani

Kdy: pátek 19. dubna od 17.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: od 270 korun

Proč přijít: Michal Nesvadba a jeho oblíbená dětská show opět po čase zavítá do Ústí. Konkrétně potěší malé diváky v pátek 19. dubna od 17.00 v Domě kultury. Michal, který je dětem dobře známý z pořadu České televize Kouzelná školka, tentokráte plně rozvíjí hru s barevnými samolepicími páskami. Bez ostychu vytáčí metry a metry pásek, ze kterých vyrábí jednoduché tvary až po plastické, imitující reálné předměty, v tomto případě, vše dobré, na co máme chuť! Michal se zamýšlí nad tím, co se stane, když nesníme z talíře poslední sousto, ve kterém je ukrytá síla. Lístek koupíte od 270 korun.

T. G. Copperfield

Kdy: pátek 19. dubna od 20.00

Kde: Národním dům Ústí nad Labem

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Písničkář, zpěvák a kytarista T. G. Copperfield vždy pracuje na kouzlu další písně. Začínal jako hybná síla jižanských bluesrockerů 3 Dayz Whizkey a brzy našel svůj vlastní hlas v blues a rocku. Vypravěč s pozoruhodným smyslem pro melodii a se skutečným rokenrolovým srdcem. Vidět a slyšet ho můžete v pátek 19. dubna od 20.00 v ústeckém Národním domě. Lístek v předprodeji vyjde na 150 korun, na místě pak zaplatíte 200 korun.

Výletní loď Marie bude v provozu i letos. Dostane od Ústí dotaci

DJ Márty Čonin

Kdy: pátek 19. dubna od 22.00

Kde: Café Max, Ústí nad Labem

Proč přijít: Teplická hvězda DJ Márty Čonin v pátek 19. dubna od 22.00 zahraje v ústeckém Café Max. „Bude hrát u nás úplně poprvé, byť míchá muziku přesně podle našeho gusta. Domlouváme se totiž spolu už nějakých pět let. Několikrát nám roušky pod nohy hodily lockdowny, pak zase Mártyho pracovní povinnosti. Proto byste si jeho set neměli nechat ujít. Bůh ví, kdy to zase vyjde,“ láká organizátor akce, který si říká John Lee Funkenstein.

SOBOTA

Ústecká jarní padesátka

Kdy: sobota 20. dubna

Kde: start DDM Ústí nad Labem

Za kolik: startovné 50/25 korun

Proč přijít: Tradiční jarní turistický pochod pro organizované i neorganizované turisty po krásách a zajímavostech Českého středohoří nese název Ústecká jarní padesátka. V rámci pochodu budou vyhlášeny jak kratší trasy pro rodiny s dětmi, a to 8 km (Bertino údolí-Erbenova vyhlídka-Dobětice-Mariánský vrch) či 15 km (navíc cesta přes Chuderov na vyhlídku Vladimíra Horáka a přes Žežice do Dobětic a do cíle) . Střední trasa o délce 25 km povede přes Erbenovu vyhlídku a vyhlídku Vladimíra Horáka do Neznaboh a déle přes okrajové části města (Skorotice a Všebořice) do Střížovic a přes Střížovický vrch do cíle. Nejzdatnější turisté se v rámci tras 35 až 50 km podívají navíc na Nakléřovský průsmyk, Adolfov, Telnici, Varvažov, Žandov a ve Střížovicích naváží na trasu 25 km. V cíli za absolvování trasy obdrží každý účastník diplom, drobné občerstvení, absolventskou turistickou vizitku, placku pochodu. Začátek v sobotu 20. dubna mezi 6.00 a 10.00 před DDM v ústecké Bělehradské ulici. Plné startovné je 50 korun, snížené pak 25 korun.

Den Země v ústecké zoo

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 140/70 korun

Proč přijít: Během dne bude pro návštěvníky ústecké zoo připravena řada inspirativních stanovišť, která jsou věnována ekologii všedních dnů. V modelové domácnosti se podívají do ekonebe a ekopekla, děti si budou moci na různých aktivitách vyzkoušet, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí. Mohou napsat vzkaz planetě Zemi a na misku vah přidat svoji kapku, kterou mohou zlepšit svět kolem nás. Příchozí se zároveň mohou zapojit do akce S vysloužilci do zoo - při odevzdání malého elektrospotřebiče získá prvních 100 návštěvníků v tento den vstup pro dítě zdarma.

Hraběcí mlsání – čokoláda

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Zámek Velké Březno připravil na sobotu 20. dubna od 10.00 do 16.00 speciální gurmánské prohlídky, kde v každé místnosti zámku se dozvíte něco z historie výroby této oblíbené pochutiny a zároveň přitom budete moci ochutnávat nejrůznější druhy čokolády. partnerem akce je rodinná manufaktura Jordan z Děčína. Vstupenky na akci jsou dostupné na pokladně zámku, částečně jsou nabízeny online. Tato netradiční prohlídka začíná každou půlhodinu, lístek přijde na 180 korun.

Kostelem v Církvicích bude znít zpěv Budweiserové

Kdy: sobota 20. dubna 16.15

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích na Ústecku vystoupí v sobotu 20. dubna od 16.15 zpěvačka, textařka a skladatelka Irena Budweiserová a kytarista Jakub Racek. Na co se můžete těšit? „Na velmi osobitý projev Ireny Budweiserové při interpretaci spirituálů, gospelů, bluesových skladeb, folkových balad a jejích vlastních písniček, podpořený virtuosní hrou kytaristy Jakuba Racka, se kterým Irena zazpívá i několik duetů,“ řekli organizátoři akce z Církvické kulturní společnosti. Vstupné je dobrovolné.

NEDĚLE

Čarodějův učeň

Kdy: neděle 21. dubna od 14.00

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Čarodějův učeň je příběh o čarodějnickém učni Krabatovi a věčné touze po moci, která může fascinovat i zahubit. Osidla zla otevírají svou náruč a cesta ven vede jen jedním směrem. Vidět představení můžete v ústeckém Činoherním studiu v neděli 21. dubna od 14.00. Lístek stojí 200 korun.

Víte, že v parku na Severní Terase se bude koncem dubna sportovat a tančit?

My Fair Lady

Kdy: neděle 21. dubna od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: od 170 korun

Proč přijít: My Fair Lady je slavný americký muzikál z roku 1956. Libreto napsal Alan Jay Lerner a hudbu Frederick Loewe. Inspirací pro tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. My Fair Lady uvede Severočeksé divadlo v Ústí nad Labem v neděli 21. dubna od 17.00. Vstupenku koupíte od 170 korun.