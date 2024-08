Ida The Young & Blue Chesterfield

Kdy: pátek 23. srpna od 19 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Večer v podání dvou plzeňských kapel. Mix poutavého country, noisu a shoegazu s garážovým lo-fi zvukem kapely Blue Chesterfield a intimní, přímočaré vokály, podmanivé texty a míšení žánrů v podání Ida The Young. Blue Chesterfield jsou na scéně poměrně krátce, ale za svou dobu působnosti stihli vydat sedm alb, na kterých se objevují tradiční kytarové motivy 60s a 70s let, ale i experimentálnější cesty art rocku, noisu či shoegazu, to celé ucelené osobitými texty frontmana Davida Jirky a jejich charakteristickým zvukem a postupy. Ida the Young, to jsou podivné kytky, černá rtěnka, hladoví racci, vráskovité ruce ve vaně, sopky a vraždící kovbojové. Tohle všechno tvoří svět Ida the Young. Tato mladá plzeňská kapela vyniká jak intimními, přímočarými vokály a podmanivými texty, tak i barvitou instrumentalizací, ve které se nebojí mísit žánry.

Divadelní zahrada/Ductus Deferens: Drým Džurny

Kdy: pátek 23. srpna od 20 hodin

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem – Střekov

Za kolik: VYPRODÁNO

Proč přijít: Námořnická Czenglish komedie o plavbě za americkým snem. Kočovná divadelní družina Ductus Deferens přichází s námořnickou komedií Drým Džurny! Plavba na trase Mělník-New York a posádka mladých dobrodruhů, kteří touží prožít americký sen a vyplaví se po Labi do širokého oceánu. Vor, loď, kánoe, kajak, pramice nebo Costa Concordia? Kapitán, loďmistr, admirál, veslař, otrok nebo Jack Sparrow? Co je čeká in dý jú es ej a dokáže malý český člověk obstát za velkou louží, i když neumí ani slovo anglicky? Je certifikát Czenglish B1 dostačující a domluví se Slovan za louží, jak se říká, nohama rukama?

Tanzfläche#6 EWEN & Neu.Tralize

Kdy: pátek 23. srpna od 22 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Neu.tralize je pražské seskupení dvou vinyl only DJs. Založili podcast Hotbox series, skrze který vydávají sety českých producentů. V jejichž sbírce desek je nejvíce zastoupené techno. EWEN je ústecký DJ, který organizuje hudební večery pod zkratkou VAN. Vinyl All Night večery zaměřené na živé hraní z desek. Různá selekce DJs se primárně soustředí na žánr techno. Neustále rozšiřuje svou sbírku o aktuální věci, baví ho energické svižnější techno bez zbytečných melodií. V jeho setech krom techna uslyšíte hrát často i Detroit elektro, ve kterém v poslední době našel velkou oblibu.

Sobota

Partnerský desetiboj

Kdy: sobota 24. dubna od 13.30 hodin (čas zápisu soutěžících)

Kde: hřiště v Újezdu – Trmice

Za kolik: 100 korun (zápisné za pár)

Proč přijít: Zábavná podívaná na partnerské zápolení partnerských dvojic v netradičních disciplínách jako je kroket, dvojlyže, petang, kostky, pálkovaná, kolíkovaná, obruč a další. Nebude samozřejmě chybět ani občerstvení a příjemné odměny pro soutěžící dvojice. Pořadatelé uvádí, že soutěž je přístupná i věkovým kategoriím nad 90 let.

Hradozámecká noc – Kastelánská prohlídka

Kdy: sobota 24. srpna od 14 hodin

Kde: Státní zámek Velké Březno

Za kolik: jednotné vstupné 200 korun

Proč přijít: Mimořádná prohlídka zámkem, při které se zaposloucháte do vyprávění o jednotlivých pohnutých i veselých lidských osudech členů rodu Chotků a dozvíte se také mnoho informací ze zákulisí zámku. K vidění budou i předměty běžně uschované v depozitáři. Vzhledem k omezené kapacitě zámeckých prostor doporučujeme rezervaci místa předem na mailu velkebrezno@npu.cz či na telefonním čísle 604 505 323.

close info Zdroj: Karel Horký zoom_in Zámek Velké Březno

Rockový večer u Míši

Kdy: sobota 24. srpna 16.30 hodin

Kde: Občerstvení U Míši, Velké Březno

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Odreagování pro ty, kdo nemusí být za každou cenu ve městě a dávají přednost vesnickým zábavám u piva a hospodských pokrmů, které mají nezaměnitelně kamarádskou atmosféru. Zahrají hned dvě hudební formace. Totiž Štíhlá koza, hrající to nejlepší od Jimi Hendrixe, Rolling Stones, Deep Purple, Cream, Steve Ray Vaughana, Nirvany, Red Hot Chilli Peppers, 4 non blonds, prostě samé rockový pecky, ale po svém. Následovat bude Black Sabáka, kapela ze severních Čech hrající melodický rock až hard rock nebo chcete-li prostě big beat, prošel jí i muzikant Dalibor Štefl, známý ze svého působení v populární ústecké skupině Stará škola.

Klubové kino – Špatný herec

Kdy: sobota 24. srpna od 17.30 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 140/170/220 korun

Proč přijít: Nadějní mexičtí herci Sandra Navarro (Fiona Palomo) a Daniel Zavala (Alfonso Dosal) hrají společně v novém filmu jednoho prestižního režiséra. Jejich vzájemná chemie skvěle funguje a z přátelského dialogu během příprav v maskérně se zdá, že jsou na stejné vlně i pro nadcházející intimní scénu, která je čeká – dokonce žertují o tom, jestli ji nenatočí „doopravdy“. Scéna se natáčí a režisér si najednou všimne jemné změny v Sandřině výrazu. Teprve když štáb opustí plac, se Sandra svěří s tím, co se jí stalo, Daniela obviní ze znásilnění a vyvolá nevyhnutelnou a ostrou konfrontaci. Daniel zuří a prohlašuje, že je nevinný, zatímco producenti filmu se snaží zmírnit následky a zabránit tomu, aby se incident zvrhl ve skandál. Provokativní a vysoce aktuální film scenáristy a režiséra Jorgeho Cuchího, který vyniká strhujícím thrillerovým tempem. Je pronikavý jak zkoumáním konsentu a pravdy v éře po#MeToo, tak šokující pohledem na to, jak je spravedlnost vykonávána tváří v tvář sociálním médiím. (Zdroj: Film Europe)

Hradozámecká noc – Casanova na duchcovském zámku

Kdy: sobota 24. srpna od 19 hodin

Kde: Státní zámek Velké Březno

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: V půvabných kulisách zámku si budete moci vychutnat nevšední kulturní zážitek, který zanotuje i na vaši veselou strunu. Hluboce lidská komedie v podání Divadelního spolku Karel Čapek z Děčína popisuje poslední dny slavného milovníka žen a světoběžníka na zámku v Duchcově. Osamělý, vystavený intrikám a útokům zde napsal své paměti, které se později staly světově proslulými. Autor přidal do této jeho životní etapy ještě poslední lásku – Žofii. Na toto představení není třeba rezervace.

Divadelní zahrada/Černá sanitka

Kdy: sobota 24. srpna od 20 hodin

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem – Střekov (hřiště u knihovnického depozitáře)

Za kolik: VYPRODÁNO

Proč přijít: Mejdan, láska, prázdniny, únos. Tři kámoši se setkávaj v domovskym Ústí nad Labem po nejdivnějšim akademickym roce, jakej kdy zažili. Konečně začíná léto bez distanční výuky, vzduchem tepe hudba, tělem šije extáze a na okolních sídlištích někdo unáší děcka. Je na Mariánský skále pořád čarodějnice? Co se stalo v Mojžíři? A kde je sakra Petr?! Černá teenagerská komedie letící v rychlejším tempu než je maximální rychlost dodávky, která je jedinou scénografií inscenace, je volně inspirována hororovými příběhy z populární knihy Černá sanitka Petra Janečka.

Hradozámecká noc – Hraběcí koštování

Kdy: sobota 24. srpna od 21 hodin

Kde: Státní zámek Velké Březno

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: V jednotlivých zámeckých komnatách bude mít každý návštěvník možnost ochutnat nejznamenitější druhy tohoto lahodného a oblíbeného moku za doprovodu zasvěceného vinaře, pod jehož pracovitýma rukama víno vznikalo. V tento večer se můžete seznámit s plody práce vinařství Ladislav Musil, Dolní Kounice. Rezervace nutná.

Neděle

Malý Hamburk – Furt rovně, Koraka a Troiss

Kdy: neděle 25. srpna od 15 hodin

Kde: Park Městské sady „u mušle“, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Multižánrový hudební festival pro diváky všech věkových kategorií. Tentokráte vystoupí vystoupí Furt rovně, Koraka a Troiss. Rocková kapela Furt Rovně vznikla v roce 2007 v severočeských Lounech a od té doby sklízí pozitivní ohlasy z hudebních klubů a nezávislých festivalů. Zvuk kapely vychází z československé nezávislé scény 80. a 90. let. Koraka je kapela, kterou založila v roce 2020 Monika Zahrádková s Martinem Součkem. V roce 2022, během nahrávání prvního alba, se k tvorbě připojila Irena Svejkovská a Brigita Cmuntová. Hledá styl, který ještě nikdo neslyšel. Troiss je pražská worldmusic-jazzová s nezaměnitelným akustickým soundem. Smyslové, pocitové, propracované a přece syrové texty. „Bosorkovský” zpěv s obrovskou dynamikou od vyšeptávání ke křiku, velkým rozsahem a nesmírně pestrou paletou tónových odstínů. Další ze série docela oblíbených kulturních akcí na Ústecku.