Kdy: pátek 26. dubna a sobota 27. dubna

Kde: Vaňov v Ústí nad Labem'

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 15. ročník závodu amatérských posádek dračích lodí ve Vaňově v Ústí nad Labem se blíží. V pátek 26. dubna dopoledne proběhnou závody dětí a odpoledne oficiální tréninky. V sobotu 27. dubna od dopoledne je v plánu hlavní závod velkých posádek mixů. Po oba dva dny se těšte na řev posádek, doprovodný program a pohodovou sportovní atmosféru. „Jsem ráda, že zájem o dračí lodě narůstá především u mládeže. Poprvé bude v pátek na startu 22 škol, nejen z Ústí nad Labem. V sobotu musíme použít šest drah, na soupisce je 36 týmů (plný stav),“ řekla hlavní organizátorka akce Ludmila Šolcová. Vstupné je zdarma. VÍCE ZDE

Čarodějnice na louce nad dálnicí

Kdy: pátek 26. dubna od 17.00

Kde: Koštov, louka nad dálnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Koštovské louce nad dálnicí D8 se budou v pátek 26. dubna do 17.00 pálit čarodějnice. Na děti čeká zábava, zapálení vatry a DJ Jirka Kopy. Vstupné je zdarma.

Petr Váša: Rajčaťáci a Banáni

Kdy: pátek 26. dubna od 18.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Hledáte dobrodružství plné kouzel, přátelství a nezapomenutelných prázdnin? Přidejte se k Kájovi, Metéte, Kájovi a Zrzovi – čtyřem nerozlučným přátelům, známým jako Strážci ráje. Autor představení Rajčaťáci a Banáni Petr Váša, lišácký hledač a mág, vás zve do světa, kde je každý den příležitostí k objevování nových zázraků. Akce se uskuteční v pátek 26. dubna od 18.00 v ústeckém Národním domě. Lístek přijde na 160 korun.

Don Quijote

Kdy: pátek 26. dubna od 19.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: od 170 korun

Proč přijít: Don Quijote je jedním z baletů zlatého fondu světového divadelního umění. Jeho obliba spočívá v temperamentní a jiskřivé hudbě Ludwiga Minuse, ve střídání komediální i vážné tváře představení a ve strhujících tancích, které dávají vyniknout virtuozitě a temperamentu tanečníků. Balet můžete vidět v pátek 26. dubna od 19.00 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Lístek koupíte od 170 korun.

Analog Fest

Kdy: pátek 26. až neděle 28. dubna

Kde: Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Ústecký Hraničář láká na nultý ročník festivalu analogových médií. Když se řekne analog, většině lidí naskočí asociace s parním strojem. Zastavte se a zjistěte, jak je to doopravdy. Film, hudba, fotka to je Analog Fest. Festival nabídne projekce z 35mm a 16mm filmového pásu, workshopy klasické fotografie i hudební produkci. Vše v analogovém hávu. Od pátku do neděle můžete v Hraničáři vidět filmy jako třeba: Kouř, Až přijde kocour, Trhák či Jízda. Základní akreditace na celé tři dny přijde na 390 korun.

The Rumble of skulls

Kdy: pátek 26. dubna od 20.00

Kde: restaurace U Nebožítka, Střekov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Heavy-metal v podání ústecké kapely The Rumble of skulls zazní v restauraci U Nebožtíka na Střekově v pátek 26. dubna od 20.00. Vstupné je dobrovolné.

SOBOTA

Svěcení praporu a pálení čarodějnic

Kdy: sobota 27. dubna od 17.00

Kde: Střížovice v Chlumci

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 27. dubna od 17.00 proběhne ve Střížovicích, část města Chlumec, akce s názvem 30 let od vysvěcení plukovního praporu, která bude spojená s pálením čarodějnic. Úvodní slovo bude mít ředitel ústeckého muzea Houfek, proběhne i křest studny a předání vojenských ocenění. Vystoupí country skupina Lazareth, budou se opékat vuřty. Těšte se na rej masek.

TJ Mojžíř uctí památku Josefa Kolankiewicze

Kdy: sobota 27. dubna

Kde: stadion TJ Mojžíř

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: V sobotu 27. dubna uctí na stadionu TJ Mojžíř památku Josefa Kolankiewicze. Od 13.30 proběhne zápas A třídy TJ Mojžíř vs. SK Strupčice a od 17.00 je v plánu utkání internacionálů TJ Mojžíř "Garda" x Československý lev. "Připravli jsme akci v rámci uctění památky pana Josefa Kolankiewicze. Tento člověk byl naším dlouholetým funkcionářem a opustil nás 11. dubna v dožitých osmdesáti letech. Jednalo se o legendu našeho klubu - hráče, funkcionáře, sekretáře, správce a hlavně srdcaře. Jeho přínos pro fotbal byl oceněn Cenou Dr. Václava Jíry a následně také Cenou Josefa Masopusta. K uctění jeho památky jsme na náš stadion pozvali hráče tzv. Československého lva, kterého reprezentuje několik sportovních legend, herců a zpěváků. Ti se utkají s hráči gardy naší TJ," řekl Zdeněk Stárek, předseda TJ Mojžíř. Těšit se můžete například na tyto známé osobnosti: Jan Berger, Antonín Panenka, Ladislav Vízek, Radek Šírl, Laco Jurkemik, Lumír Mistr a další…

Čarodějnice Marina kemp Valtířov

Kdy: sobota 27. dubna do 14.00

Kde: Marina kemp Valtířov, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Marina kemp Valtířov připravil na sobotu 27. dubna pálení čarodějnic. Těšte se na malování na obličej, skákací hrad, soutěž o nejhezčí masku a pěnovou párty.

Hraběcí jarosnění

Kdy: sobota 27. a neděle 28. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: zámek Velké Březno

Za kolik: 180/140/50 korun

Proč přijít: O víkendu 27. a 28. dubna proběhne na zámku Velké Březno další pěkná akce a to je Hraběcí jarosnění. V půvabných zámeckých interiérech si budete moci během prohlídky prohlédnout množství květů uvázaných v různém stylu květinových vazeb. Plné vstupné přijde na 180 korun, senioři zaplatí 140 korun. Lístek pro děti vyjde na 50 korun.

Tančení skupina Freedom z Ústí byla na Mistrovství Čech úspěšná

Jarní bál pro děti

Kdy: sobota 27. dubna od 15.00

Kde: KD Zátiší v Chabařovicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 27. dubna od 15,00 do 18:00 pořádá město Chabařovice ve spolupráci se ZUŠ Chabařovice Jarní bál pro děti. Ten se uskuteční v místním KD Zátiší a těšit se můžete odpoledne plné her, soutěží a tance. Vstup je zdarma.

Po stopách Rallye Teplice, auta zavítají do Chabařovic

Kdy: sobota 27. dubna od 12.30

Kde: Teplicko, Chabařovice

Proč přijít: Setkání legend Rallye Sklo Union Teplice se po roce vrací do Teplic. Ulicemi lázeňského města a po silničkách okresu opět "profrčí" závodní auta. Tentokrát to bude v sobotu 27. dubna. Za volanty budou ti, kteří dříve závodili na rychlostních zkouškách právě v rámci legendárního seriálu soutěží na Teplicku s názvem Rallye Teplice. Setkání organizuje příznivec motorismu a jeden z předešlých účastníků zákulisí závodů Milan Vobruba. Bydlí v Žalanech na Teplicku a proto také v této obci letos bude zázemí závodů a odehraje se zde část dne. Setkání se koná za běžného silničního provozu při dodržování všech pravidel platných v České republice. Posádky trať zavede na legendární úseky Rallye Teplice, kde se psala historie této soutěže. Program začne v Teplicích v sobotu ráno na náměstí Svobody Teplice. Od 8 do 10 hodin bude výstava závodních aut, v 10 start závodu. Ukázková jídza v Chabařovicích je v plánu od 12.30.

NEDĚLE

Vítání jara na hradě Střekov

Kdy: neděle 28. dubna od 10.00 do 17.00

Kde: hrad Střekov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rytíři, fakír a pohádková zábava na jednom místě? Tak to je zahájení turistické sezony města Ústí nad Labem aneb Vítání jara, které proběhne na na hradě Střekov v neděli 28. dubna od 10.00 do 17.00. Těšte se na souboje rytířů, divadelní pohádky, kreativní dílničky či malování na obličej.