Kdy: pátek 2. srpna od 20.00

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém letním kině můžete v pátek 2. srpna od 20.00 zhlédnout muzikál Dracula. Těšte se na nejslavnější muzikál všech dob v koncertní verzi, v hlavní roli se představí Daniel Hůlka. Lístek stojí od 390 do 1190 korun a koupit lze na www.vstupenkyusti.cz. Muzikál Dracula vidělo v Paláci kultury (nyní Kongresové centrum) v letech 1995-1998 rekordních 1,2 milionů diváků, což je dosud nevídaný a nepřekonaný český muzikálový rekord. Následně byl uveden na Slovensku, v jihokorejském Soulu, v Polsku, Německu, Rusku, Belgii nebo v Lichtenštejnsku. Téměř hned byl nazván českým muzikálem století. Muzikál vznikl na námět Stokerova románu Drákula, jejž se však drží jen velmi volně. Děj se odehrává v 15. století, v 19. století a v neurčité blízké budoucnosti. Představovat více Draculu není třeba. V Letním kině v Ústí nad Labem rozezní písně jako: „Vím, že jsi se mnou“, „Nespravedlivý Bůh“ nebo „Jsi můj pán“.

| Video: Youtube

Box v Loděnici

Kdy: pátek 2. srpna od 16.00

Kde: cyklokemp Loděnice, Brná

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V cyklokempu Loděnice v ústecké Brné se bude v pátek 2. srpna boxovat. Program s názvem Red face – veřejné vážení a peklo fight (3 zápasy v budce 1m x 1m) začne v 16.00 a těšte se i na bohatý doprovodný program. Vstupné je zdarma.

Latino večer

Kdy: pátek 2. srpna od 19.00

Kde: Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční letní Latino Party před ústeckým Hraničářem se uskuteční v pátek 2. srpna od 19.00. Bude se hrát, ochutnávat dobroty a hlavně tančit! Hraničář pořádá večer ve spolupráci s Poradnou pro integraci.

Letní kino v Zubrnicích

Kdy: pátek 2. srpna od 21.15

Kde: hřiště za hostincem U Pernekrů, Zubrnice

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Kdo má rád promítání filmů pod širým nebem, tak by neměl chybět v pátek 2. srpna v Zubrnicích. Na hřišti za hostincem U Pernekrů se bude od 21.15 promítat česká komedie Matka v trapu, ve které hrají třeba Petra Hřebíčková, Jaroslav Plesl či Marek Němec. Lístek přijde na 140 korun, občerstvení bude zajištěno.

MMA, K1 a sexy fight v Letním kině

Kdy: sobota 3. srpna od 14.00

Kde: Letní kino, Ústí nad Labem

Za kolik: od 190 do 6000 korun

Proč přijít: Redface 5 ve spolupráci s "Tohle je box" připravili na sobotu 3. srpna od 14.00 Summer Open Air Party plnou bojových sportů. V ústeckém Letním kině se můžete těšit na box, MMA, K1 a sexy fight. Těšit se můžete na pět titulových zápasů s nejlepšími boxery ČR a Slovenska, MMA fightery, influencery, showmany, kapely a rapery. Lístky stojí od 190 do 6000 korun.

Café Max na ulici – 15 let Pod vanou

Kdy: sobota 3. srpna od 16.00

Kde: Café Max, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Open air festival u příležitosti 15. narozenin Café Max proběhne v sobotu 3.srpna od 16.00 v ústecké Pivovarské ulici. Na akci vystoupí Jiří Imlauf, Janek Chlad, Fly to Mars, Bratři, Mellon Collie, DJ Mycklic a DJ Funkenstein. Café Max se navíc propojí s přilehlou Galerií Emila Filly, kde se od 22.00 uskuteční speciální koncert ústeckých Mellon Collie, který bude následovat po venkovním vystoupení hlavních hvězd večera, tedy pražského elektronického dua Bratři.

Pohádka na zámku – O Perníkové chaloupce

Kdy: neděle 4. srpna od 14.00 do 15.00

Kde: zámek Velké Březno

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: V podání loutkového divadla Krajánek na zámku ve Velkém Březně vtipnou formou ožije notoricky známý příběh O Perníkové chaloupce, který vám navodí veselou náladu a chuť do života. Pohádku můžete na zámku zhlédnout v neděli 4. srpna od 14.00, lístek přijde na 80 korun. Prodej vstupenek bude zahájen půl hodiny před začátkem v pokladně zámku.

Malý Hamburk

Kdy: neděle 4. srpna od 15.00

Kde: Městské sady Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Multižánrový hudební festival Malý Hamburk pokračuje i tomto víkendu. V neděli 4. srpna od 15.00 v ústeckých Městských sadech postupně vystoupí kapely Davy, Zlej sen a Gerald James Clark. Vstupné je zdarma.

Provod Střížovický vrch

Kdy: neděle 4. srpna od 10.15 (čas startu)

Kde: Střížák, Ústí nad Labem

Za kolik: diváci zdarma

Proč přijít: Příznivci sportu v těchto dnech zaměřili svou pozornost mimo ČR a to do Paříže. Ti aktivnější se ale s vysedáváním u televize nespokojí - a těm také vycházejí vstříc pořadatelé běhů na Střížovickém vrchu. „V nadcházejících týdnech tam s kolegy a pomocníky uspořádám "letní běžecký dvojboj". První závod je naplánován na nejbližší neděli (4. srpna), dalším pak bude (o 2 týdny později) již 19. ročník Běhu pro Střížáku,“ řekl za pořadatele závodů Vladimír Růžička. Start prvního závodu je v 10.15, na běžce čeká 9,6 km mírně zvlněným terénem, s krátkými úseky asfaltu a panelů. Startovné je 150 korun, pro první tři v kategoriích obdrží věcné ceny. Kategorie jsou: muži/ženy 19 – 39 let, muži/ženy od 40 let, junioři/juniorky 16 – 18 let, žáci/žákyně do 15 let. Závod je součástí Provod trailového poháru 2024.

Zahradní slavnost v Centrálním parku ZRUŠENO!!!!

Kdy: neděle 4. srpna od 17.00

Kde: Centrální park na Severní Terase, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahradní slavnost v Centrálním parku na Severní Terase, která se uskuteční v neděli 4. srpna od 17.00, bude bavit malé i velké. K tanci a poslechu zahraje skupina MIX 77. K dispozici bude krytý taneční parket se světelnými a dalšími technickými efekty, následovat bude kouzelnická show Trapnomagie Richarda Nedvěda, vystoupení a workshop show Irské tance a Světelná a ohňová show Řádu černých rytířů. Pro děti budou připraveny nafukovací skákací atrakce, soutěže a spoustu dalšího. Občerstvit se bude moci v Toulavé krčmě, speciálními domácími palačinkami nebo míchanými drinky. Vstup je zdarma. Akce byla ve čtvrtek po obědě zrušena kvůli špatné předpovědi počasí. "Bohužel vám oznamujeme, že naše nedělní akce ze seriálu Rok na Laguně, která se měla uskutečnit v neděli 4.srpna 2024 v Centrálním parku na Severní Terase od 17.00 hod se R U Š Í Důvodem je nepříznivá předpověď počasí, takže bychom si to spolu v dešti vůbec neužili. Nebuďte ale smutní, o nic nepřijdete. Převážná část slíbeného programu se přesunuje na naší největší letošní akci, která se koná už za měsíc a tou je Den Severní Terasy 1. září," informoval městský obvod Severní Terasa na svém facebookovém profilu.