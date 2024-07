Kdy: čtvrtek 4. července od 17.30

Kde: kampus UJEP

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Promítání v amfiteátru univerzitního městečka pokračuje i přes letní prázdniny. Ve čtvrtek 4. července od 17.30 se bude promítat legendární česká komedii Léto s kovbojem a 11. července od 17.30 poběží film Utop se, nebo plav. Vstup je zdarma. Kompletní program najdete zde.

SPATIAL sommer lab

Kdy: pátek 5. července od 12.00

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Za kolik: účast na přednáškách je zdarma

Proč přijít: Druhý ročník letní laboratoře prostorového zvuku v severních Čechách! SPATIAL sommer lab se uskuteční od 5. do 29. července 2024 v prostorách Národního domu v Ústí nad Labem a v kulturním a rezidenčním centru Löblhof & Artgrund ve Staňkovicích. Program nabízí třítýdenní rezidence pro umělce, ambisonický koncert Melusines, přednášky a symposium prostorového zvuku otevřené pro veřejnost. Účast na přednáškách je zcela zdarma. Kompletní program najdete ZDE.

KaHo fest vol. 3

Kdy: sobota 6. července od 11.00

Kde: Vrchlického sady, Klíše, Ústí nad Labem

Proč přijít: Hudba, zábav a občerstvení, tak bude vypadat KaHo fest vol. 3, který se uskuteční v sobotu 6. července od 11.00 ve Vrchlického sadech na Klíši v Ústí nad Labem. Na pódiu se postupně přestaví Mayor Drummer (13.00), Will Eifell (14.00), Colectiv (15.00), Tryškáči (16.00), Hobití Noha (17.00), Astral One + DJ Ghost (Grundza) (18.00), Louty (19.00) a Brajgl (20.00).

Mosazný muž v Povrlech

Kdy: sobota 6. července 14.30 (start závodu)

Kde: Přehrada Povrly

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 6. července se v Povrlech uskuteční tradiční závod v triatlonu Mosazný muž. Na sportovce v několika kategorií čeká 400 metrů plavání, 12 km jízdy na kole a běh (2 km ženy a 3 km muži). Start závodu na hrázi tamní přehrady bude ve 14.30, vyhlášení výsledků proběhne v 17.00. Následovat bude slosování tomboly. Diváci mají vstup zdarma, startovné je 300 korun. Akci bude moderovat David Cihlář.

Za pohádkou na zámek Velké Březno

Kdy: neděle 7. července od 14.00 do 15.00

Kde: zámek Velké Březno

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Dětský pohádkový recitál o selce, která si jednou pro radost z mléka, mouky, medu a koření upekla panáčka a dala mu jméno Zápecníček. Byl to kluk, jako buk. Selce dělal jenom radost, rostl jako z vody, žádná práce mu nebyla cizí, jen kdyby nebyl takový popleta. A tak není divu, že se jednoho dne vydal do světa na zkušenou. Pohádku Nešťastný šafářův dvoreček můžete na zámku Velké Březno zhlédnout v neděli 7. července od 14.00. Lístek přijde na 80 korun.

| Video: Youtube

ABBA Symphonic v Ústí

Kdy: neděle 7. července od 19.00

Kde: Letní kino Ústí nad Labem

Za kolik: 890 korun

Proč přijít: Světová show ABBA Symphonic míří do Ústí nad Labem. Koncert plný těch největších hitů legendární skupiny ABBA spolu se symfonickým orchestrem proběhne v ústeckém Letním kině v neděli 7. července od 19.00. Lístek přijde na 890 korun a koupit ho můžete na www.smsticket.cz. Slavná skupina ABBA slaví padesátiny. Program připomene 50. výročí hudebního fenoménu ABBA se všemi jejich nadčasovými hity jako Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme, Gimme, Gimme, Lay on your Love on me, Waterloo, Ring Ring, S.O.S., Chiqutita, Money Money Money , The Winner Takes It All, Vulez Vous, Fernando, Knowin Me Knowing You, Take Cance On Me, Simmer Night City, Does You Mother Know, Super Trouper a Thank You For The Music.