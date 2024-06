Kdy: pátek 7. června a sobota 8. června

Kde: Národní dům a Kulturní dům

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: V Ústí proběhne tradiční mezinárodní hudební soutěž folkové, country a trampské písně Interporta. Vedle pěti vítězů národních festivalů tohoto žánru se představí i stálice naší scény. V pátek 7. června v Národním domě od 19.00 vystoupí Náplava a Vojta Kiďák Tomáško. V sobotu 8. června od 16.00 v kinosále Domu kultury zahrají kapely: Pacifik, Šrot, Spirituál kvartet či Choroši. Lístek na oba dva dny vyjde na 320 korun. Podrobnosti o celé akci najdete na www.interporta.cz

Noc kostelů

Kdy: pátek 7. června od 16.00

Kde: Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity. Letošní Noc kostelů se uskuteční v pátek 7. června a na Ústecku se zapojí do akce třeba Galerie Emila Filly, Informační středisko Ústí nad Labem, kostel sv. Floriána v Krásném Březně, zámek Velké Březno, Veřejný sál Hraničář, evangelický kostel v Trmicích, Muzeum města Ústí nad Labem či spolek Za Církvickou kulturní společnost. „V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích proběhne od 18.00 jazzový koncert, při kterém vystoupí pianista Luděk Havel a zpěvačka Darja Kuncová. Vstupné je dobrovolné,“ informovali zástupci spolku. Kompletní seznam památek a organizací, které se zapojí do Noci kostelů najdete na www.nockostelu.cz.

Valtířovská pouť

Kdy: pátek 7. a neděle 9. června

Kde: Marina kemp Valtířov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První valtířovská pouť v tamním Marina kempu proběhne od pátku 7. do neděle 9. června. Těšit se můžete na autodrom, labutě, řetízák, kolotoče, bobovou dráhu, skákací skluzavku či dětský vláček. Více na www.marinakempvaltirov.cz.

Nikdy není pozdě

Kdy: pátek 7. června od 19.00

Kde: Severočeské divadlo Ústí nad Labem

Za kolik: od 170 korun

Proč přijít: Divadelní komedie Nikdy není pozdě s Janou Paulovou a Václavem Vydrou vás pobaví v pátek 7. června od 19.00 v Severočeském divadle. Komedie dává vyniknout ohromnému komediálnímu talentu obou herců, zároveň má i ztišené tóny k zamyšlení. Vypráví příběh dvou lidí, jejichž životní cesty se v průběhu dlouhých desetiletí sice několikrát protnou, ale pokaždé se zase vydají jiným směrem. Až dojde k jednomu osudovému setkání… Jana Paulová a Václav Vydra se v tomto příběhu objeví dohromady v šesti rolích. Lístek koupíte od 170 korun.

Letní kino Mojžíř

Kdy: pátek 7. června od 21.45

Kde: hřiště TJ Mojžíř

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Kino na kolečkách se vrací do Mojžíře. V pátek 7. června od 21.45 proběhne na hřišti TJ Mojžíř promítání rodinné komedie Prázdniny s broučkem. Přijďte si užít pohodový film pod širým nebem s možností občerstvení. Vstupné přijde na 120 korun.

Pán much

Kdy: pátek 7. června od 19.00

Kde: Činoherní studio

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V ústeckém Činoherním studiu můžete v pátek 7. června od 19.00 zhlédnout představení Pán much v podání žáků literárně dramatického oboru ZUŠ Lovosice. Ikonický příběh z Nobelovy cenou ověnčené novely Williama Goldinga Pán much ožívá a klade před nás obraz světa, ze kterého není úniku. Světa, který nás stvořil. Nebo jsme ho stvořili my? Jak se zachováme sami sobě napospas? Chceme si to zkusit? Obstojí náš charakter, nebo námi prostoupí Pán much?

Dětský den v dopravním podniku

Kdy: sobota 8. června od 9.00 do 15.00

Kde: trolejbusová vozovna ve Všebořicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ústecký dopravní podnik připravil už po deváté Dětský den otevřených dveří. V prostorách trolejbusové vozovny ve Všebořicích na konečné zastávce linek 76 a 84 se akce uskuteční v sobotu 8. června od 9.00. Těšte se na soutěže, zábavu, praktické rady při první pomoci, řízení modelu autobusu, bidlování trolejbusu či malování na obličej. Na své si tedy přijdou nejen děti, ale i zájemci o dopravní techniku. Kromě otevřených dílen a výstavy vozidel se každý může svézt i návozovou linkou 125 z Mírového náměstí, tradičně obsazenou retro vozidly. Letos poprvé se k autobusům připojí i trolejbusová trakce - po boku s ústeckou 15 Tr i naše stále ještě trochu brněnská 14 Tr.

Milada run

Kdy: sobota 8. června od 9.00

Kde: jezero Milada

Za kolik: startovné 150/600 korun

Proč přijít: Těšte se na tradiční běžecký závod v okolí jezera Milada v rámci seriálu Milada Tour. Běh se uskuteční v sobotu 8. června od 9.00. Milada Tour je oblíbený sportovní seriál, jehož součástí jsou tři různé závody a také mnoho doprovodných aktivit. Zaběhnout si můžete trasy 1/2 Maraton / 10 km / 5 km / Olympia dětské závody, start/cíl jsou na hlavní pláži. Za startovné na hlavní závod zaplatíte na místě 600 korun, dětský závod stojí 150 korun. Časový program, startovné a doprovodné aktivity najdete na www.miladatour.cz.

Víkend otevřených zahrad na zámku Velké Březno

Kdy: sobota 8. června

Kde: zámek Velké Březno

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: V sobotu 8. června proběhnou komentované prohlídky krajinářského parku ve Velkém Březně – historie, současnost a budoucnost parku. V 11.00 a ve 14:00 hodin se návštěvníkovi dostane zasvěceného výkladu o historii či o současném stavu zámeckého parku v podání zámeckého zahradníka Zdeňka Divíška. Nahlédnete pod pokličku, co vše údržba velkobřezenské oázy klidu obnáší a jaké jsou plány do budoucna. Kromě flóry se dozvíte něco i o zdejší fauně. Příjemná procházka parkem za poklady zdejší květeny. Vstupné přijde na 120 korun.

Letní koncert The Boom Beatles

Kdy: sobota 8. června od 19.00

Kde: zahrada Českého rozhlasu v Ústí nad Labem

Za kolik: 200/250 korun

Proč přijít: Skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra vystoupí ve velké sestavě v sobotu 8. června od 19.00 v zahradě areálu Palácové vily Carla Friedricha Wolfruma (budova Českého rozhlasu Sever, Na schodech 10). Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován nevidomému plavci Miroslavu Smrčkovi. Lístek v předprodeji vyjde na 200 korun, na místě zaplatíte 250 korun.

Den s pobočkou Neštěmice

Kdy: sobota 8. června od 10.00

Kde: Neštěmice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte poznat pobočku ústecké knihovny v Neštěmicích. Program se uskuteční v sobotu 8. června od 10.00 do 15.00 a nabídne například zábavné a poučné workshopy zaměřené na rozmanitý fond knihovny. Potěší vás také divadelní představení pohádky Jak myška hledala kamarády v podání knihovnic. Vstupné je zdarma.