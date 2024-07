Kdy: pátek 19. července od 19.00

Kde: Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Trash Pop formace z Českých Budějovic LVŘ, plzenští Peelers hrající psychedelic krautrock a Ed Rosenthal na pomezí neo-psychedelického rocku a surf rocku s pořádně špinavým garážovým zvukem se postarají o našlápnutý večer, který v ústeckém Hraničáři proběhne v pátek 19. července od 19.00. Vstupné je dobrovolné.

Anenská pouť ve Svádově

Kdy: pátek 19. až neděle 21. července

Kde: Svádov u Koruny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Svádov bude žít o víkendu Anenskou poutí. Poblíž penzionu U Koruny se těšte na pouťové atrakce, kapelu Desperádi, klaunici Jíťu a hudební formaci U-Styl. Občerstvení bude zajištěno, vstup volný.

Den otevřených dveří bunkru

Kdy: sobota 20. července od 13.00

Kde: Muzeum československého opevnění, Velké Březno

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nejznámější ústecký youtuber a mistr řeznický Honza Málek v dobové československé uniformě provádí kvalitně vybaveným bunkrem typu ŘOP, lidově zvaném „řopík“. Během dvacetiminutové prohlídky se dozvíte leccos o historii pevností v pohraničí i událostech s nimi spojenými.

Ústecký beerfest

Kdy: sobota 20. července od 13.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ústecký beerfest se blíží. 3. ročník proběhne v ústeckých Městských sadech v sobotu 20. července od 13.00. Těšte se na prezentace regionálních a malých pivovarů, stánky s občerstvením a hudební program jako třeba Smokie revival Praha. Vstupné zdarma.

Poutní procesí v Zubrnicích

Kdy: sobota 20. července od 10.00

Kde: Zubrnice, Ústecko

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: V sobotu 20. července ožije Muzeum v přírodě v Zubrnicích poutním procesím, které je pořádáno ve spolupráci se spolkem „Středohoří sobě“. Poutníci se sejdou v 10 hodin u Mlýna Týniště čp. 27. „Nenechte si ujít jedinečný zážitek a vyzkoušejte netradiční poutní procesí. Jednotlivá zastavení v průběhu procesí jsou obohacena o barokní frašku "O obrácení Maří Magdaleny". V domě z Loubí bude pro návštěvníky připraven celodenní program. Ve světnici zavoní čerstvé koláče upečené v kachlovém sporáku. Děti si ozdobí perníček z pouti nebo si vyrobí krojovanou panenku. Připravené jsou i netradiční hry. Ve 13.30 zahraje divadlo Krajánek z Děčína pohádku Perníková chaloupka,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Ústecké slavnosti

Kdy: neděle 21. července od 13.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městské sady v krajské metropoli ožijí v neděli 21. července Ústeckými slavnostmi. Těšit se můžete na hudebníky Jakuba Děkana, Bohuše Matuše, zpěvačku Magdu Malou či kapely Botox, Sklap či B.B. Flink. V dětské zóně bude skákací hrad, pouťové atrakce, malování na obličej. Nedělní odpoledne zpestří rytířské souboje a ukázky práce hasičů a policistů. Start akce je ve 13.00, vstup zdarma.

| Video: Youtube

Bajaja na zámku

Kdy: neděle 21. července od 14.00

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Syn květináře chce být rytířem. To by bylo dobrý - rytíř, který umí vypěstovat kytku. To se princeznám líbí. Ale bude to stačit na draka? Asi ne. Nu, to se pak hodí kouzelná maminka. Pohádku Rytíř Bajaja můžete vidět na zámku Velké Březno v neděli 21. července od 14.00. Hrát bude Divadlo 100 z Prahy. Lístek přijde na 80 korun.