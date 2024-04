Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Ústecku.

PÁTEK

Svatojánský oheň, derniéra

Kdy: pátek 12. dubna, 18.00 hodin

Kde: Činoherní studio

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Divadelní pohádka básníka Karla Šiktance. Letní večer, za kterého chlapci skáčou přes ohnivou hranici, přinese velké neštěstí. Matouš svůj skok nezvládne. Nebo to bylo jinak? Nechci je! Nechci nikoho! Nikdo mě nesmí vidět! Co pomůže, když něco moc bolí? Komu ukážeme své zranění? Komu se svěřit? A co je skutečně léčivé? Možná jsou to slova, o která se stará děda. Ten těch slov za celý život slyšel, napsal, řekl a promyslel strašně moc. Matouš chodí sto dní sem a tam, než se dokáže vrátit a podívat se pravdě do tváře. Vyšetřit, co se stalo a ošetřit ránu. Za zlou nocí vždycky nové ráno.

Didgeridoo sólo a Gong

Kdy: pátek 12. dubna, 19.00 hodin

Kde: Čajovna U Vysmátý žáby

Za kolik: předprodej 280, na místě 320 korun

Proč přijít: Legendární ústecká čajovna se rozezní zvuky kultovního australského hudebního nástroje národa Aboriginců, harmonicky doplněného tóny archaického gongu. Výjimečné sólové předvedení možností hry na didgeridoo, jeho frekvenční rozsah a zapojení dalších rejstříkových fondů využitelných při hře na současné didgeridoo scéně snad nejosobitěji ztvárňuje český profesionální hráč Ondřej Smeykal a právě on je hostem večera.

Will Eifell & Jokers & Molotov party

Kdy: pátek 12. dubna, 19.00 hodin

Kde: Klub Kladívko

Za kolik: předprodej 150, na místě 200 korun

Proč přijít: Pražské kapely Jokers a Molotov party vyrážejí do světa šířit svoji muziku nabitou kytarovými riffy, českými texty a obří dávkou energie. Na další zastávce jejich společného turné v Ústí nad Labem hrají společně s písničkářem Willem Eifellem a jeho kapelou.

Wohnout - Unplugged

Kdy: pátek 12. dubna, 20.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo

Za kolik: od 480 do 690 korun

Proč přijít: Rockový Wohnout snad ani není potřeba na české hudební scéně představovat. Jejich nejúspěšnější skladba se jménem Svaz českých bohémů po publikování na YouTube letos dosáhla na 74 milionů zhlédnutí, což z ní dělá jeden z nejsledovanějších českých videoklipů na této platformě. Nyní zahrají neelektronicky.

SOBOTA

Netradiční prohlídka

Kdy: sobota 13. dubna, 10 až 16 hodin

Kde: Státní zámek Velké Březno

Za kolik: 180/140/50 korun

Proč přijít: Netradiční prohlídka hraběcího zámku aneb uvidíte i místnosti, kam se běžně při prohlídkách nedostanete.

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance

Kdy: sobota 13. dubna, 14.30 hodin

Kde: Severočeské divadlo

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Přehlídka představuje jednu z mála nabídek programů zaměřených na moderní scénické taneční umění prezentované dětskými interprety. Tradičně je místem, kde děti nejen soutěží, ale mohou se setkávat a navzájem ovlivňovat a poučit.

František Skála a Třaskavá směs

Kdy: sobota 13. dubna, 20.00 hodin

Kde: Národní dům

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Skupina nadměrně hravých umělců, to jsou František Skála, Petr Nikl, Miroslav Černý a Petr Tichý, neznámý počet nástrojů, zvířat a rostlin a smršť písní vlastních i přejatých v podání těchto tří českých výtvarníků. Někdo kdysi prohlásil „příležitost dělá Skálu“ a Petr Nedoma, ředitel galerie Rudolfinum, charakterizoval úspěšnou výstavu Františka Skály jako „třaskavou směs“. Tak vznikl název dalšího z mnoha projektů tohoto všestranného umělce.

Verkauf Musique + Kapela Č + Adam Vostárek

Kdy: sobota 13. dubna, 20.00 hodin

Kde: Klub Kladívko.

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Zahraje jediná, a proto nejlepší ostpunková kapela na světě, původem z Prahy. Ostpunkovou mánii kolem sebe šíří už více jak dvacet let. Další hudební uskupení pochází z Ústí nad Labem a hraje žánr Disco-punk, vznikla v roce 2020 během karantény, koncert doplní hudebník původem též z Ústí nad Labem, který míchá folk, blues a grunge do koktejlu, který na koncerty vozí, jak sám říká, v trojských koních.

NEDĚLE

Léto s Marnie – Klubové kino

Kdy: neděle 14. dubna od 15.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář

Za kolik: 160 korun (základní vstupné)

Proč přijít: Citlivý příběh o dospívání se opírá o tradici gotických románů i vytříbené vyprávěcí a animační dědictví značky studia Ghibli. Vypráví příběh dvanáctileté Anny, která se straní svých vrstevníků a únik před okolním světem nachází v kreslení. Když se kvůli astmatu přesídlí na prázdniny k příbuzným do ospalé přímořské vesničky, nachází klid uprostřed přenádherné krajiny. Během svých toulek se skicářem po okolí se seznámí s optimistickou dívkou Marnie, která obývá staré honosné sídlo za mokřady. S každým setkáním se jejich přátelství prohlubuje, ale současně Anna začíná odhalovat tajemství obestírající její novou kamarádku i historii jejího sídla, které Annu podivně přitahuje.

Insomnie

Kdy: neděle 14. dubna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Autorská instalace o nespavosti, snění, samotě a skutečnosti. Probuzení uprostřed noci. Oknem matně prosakuje oranžové světlo pouličního osvětlení, dozvuky přetrženého snu a obavy ze dne, který sotva začal. Okamžitě je jasné, že znovu už nepůjde usnout. „Jen málo lidí si dokáže přivolat noc a ve svitu hvězd vnitřního nebe nalézt jistotu.“