Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Ústecku.

Petra Janů | Foto: Se svolením Petry Janů / foto Lenka Hatašová

ÚSTECKO

30. Střekovský ples s Petrou Janů

Kdy: pátek 16. února od 20.00

Kde: Větruše, Ústí nad Labem

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Jubilejní 30. ročník tradičního Střekovského plesu proběhne v pátek 16. února od 20.00 na ústecké Větruši. Po celý večer bude k tanci a poslechu hrát orchestr Brass Bombers a hlavním hostem večera bude Petra Janů. Těšit se můžete také na předtančení, půlnoční překvapení, losování o ceny nebo i na malé pohoštění v ceně vstupenky. Lístek přijde na 500 korun. Vstupenky můžete koupit prostřednictvím online prodeje na www.vstupenkyusti.cz nebo na prodejních místech jakou je Informační středisko města, Dům kultury či Činoherní studio.

Will Eifell & Čtvrt na smrt

Kdy: pátek 16. února od 19.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Will Eifell vystoupí v pátek 16. února od 19.00 v ústeckém Národním domě. Těšit se můžete i na nefolkovou formaci Čtvrt na smrt! Kdo má rád rozcuchaný písničky ze šedého Ústí nad Labem, tak si přijde na své. V plánu je i křest nové desky Willa Eifella. Lístek stojí 190 korun.

Zdroj: Youtube

Průmyslovka bude plesat

Kdy: pátek 16. února od 19.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Proč přijít: Plesová sezona je na Ústecku v plném proudu a společenská oslava blížících se maturitních zkoušek čeká studenty a studentky Střední průmyslové školy v ústecké Resslově ulici. Ples se uskuteční v ústeckém Domě kultury v pátek 16. února od 19.00.

Ples SKK Koštov

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: sál U Kastnerů v Trmicích, Ústecko

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Ples SKK Koštov se uskuteční v sobotu 17. února od 20.00 v sále U Kastnerů v Trmicích. K tanci a poslechu bude hrát skupina Roxel Music, těšit se můžete na tombolu a fotokoutek. Škrabošky a benátské masky jsou vítány. Lístek přijde na 200 korun.

Hasičský bál

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: KD Chlumec

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Hasiči v Chlumci budou tančit. Hasičský bál se tam tam uskuteční v sobotu 17. února od 20.00 v tamním kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje skupina Windiband. Lístek přijde na 200 korun.

Dokud nás milenky nerozdělí

Kdy: neděle 18. února od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 170-450 korun

Proč přijít: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem láká na komedii Dokud nás milenky nerozdělí. Rosálie a Francis rekapitulují na svatbě dcery Diany svůj dosavadní manželský život. A určitě by se shodli, že mají šťastné manželství, kdyby se ale právě v tento den neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Má totiž milenku! A přes nenadálé snahy ukončit svůj románek a zachránit rodinu, vybuchují kolem něj jako miny další milostné aférky. Celá rodina se ocitá v groteskním zmatku a příchod nových postav, pro Francise nejméně žádoucích, spustí kolotoč dalších bláznivých situací. Brilantně napsaná komedie plná zvratů a záměn můžete v ústeckém divadle zhlédnout v neděli 18. února od 17.00. Lístek stojí od 170 do 450 korun.

DĚČÍNSKO

Pivovarský masopust

Kdy: sobota 17. února od 13.00

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ročník masopustu v restauraci a společenském sále varnsdorfského pivovaru. Návštěvníci se mohou těšit na pivní hody silných a ochucených piv nejen z Kocoura, masopustní hody od místních řezníků i řezníků ze sousedního Německa, soutěž o nejlepší masky či vystoupení dětí z místní mateřské školy a ZUŠ Varnsdorf. Hudební doprovod zajistí kapely Lužanka, Malvas, Broky Fantiška Kanečky a hlavně Hairy Groupies.

Rybnišťský masopust

Kdy: sobota 17. února od 13.30

Kde: Rybniště

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do masopustního průvodu obcí mohou lidé vyrazit v Rybništi. Sraz a rej masek proběhne v parku, následně účastníky v průvodu obcí čekají zábavná zastavení s občerstvením. Hudební doprovod obstará kapela Máňa Trio, v kulturním domě všechny pak čeká závěrečné maškarní rejdění.

TEPLICKO

Koncert Hlahol a Sklap

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: Hvjezda, Teplice

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Kapela Hlahol se v rámci Heffron klub tour 2024 zastaví za fanoušky také v teplickém klubu Hvjezda. Tady vystoupí společně s kapelou Sklap.

Ochutnávka jedlého hmyzu

Kdy: sobota 17. února od 9.00 do 16.30

Kde: Botanická zahrada, Teplice

Za kolik: běžné vstupné do zahrady

Proč přijít: V Botanické zahradě na návštěvníky čeká velmi netradiční gurmánská příležitost. Crickeaters si pro zájemce totiž ve foyer připraví stánek s jedlým hmyzem. K dispozici budou červi, cvrčci i kobylky na mnoho chutí a způsobů. Ochutnávka a prodej bude probíhat po celý den, případně do vyprodání zásob.

MOSTECKO

Masopustní průvod a taneční masopustní zábava

Kdy: sobota 17. února od 14.00 a od 18.00

Kde: Kulturní dům, Louka u Litvínova

Za kolik: zdarma/200 korun

Proč přijít: Maškary se setkají u kulturního domu, kde bude hrát k poslechu flašinet a lidé se mohou těšit na představení žongléra. Poté se vydají v průvodu obcí, kde budou připravená zastavení se stánky s nápoji a masopustními hody. Pro děti v maskách bude připravena odměna. Poté se mohou účastníci přesunout do kulturního domu (vstupné 200 korun), kde proběhne taneční masopustní zábava. K tanci a poslechu zahraje kapela Mini Band, občerstvení bude zajištěno. Masky na zábavě nejsou vyžadovány, vstupenky je možné zakoupit už nyní na obecním úřadě.



Masopustní průvod a maškarní bál pro děti

Kdy: neděle 18. února od 14.00

Kde: Černice, Horní Jiřetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letošní masopustní průvod začne v Černicích u hospůdky, odkud se maškary ve 14 hodin vydají ke kulturnímu domu. Tam na účastníky bude čekat občerstvení a maškarní bál pro děti. Masky a kostýmy jsou vítány.

LOUNSKO

2. Holedečský masopust

Kdy: sobota 17. února od 9.30

Kde: Holedeč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Holedeč bude v sobotu 17. února žít masopustem. Hned ráno v 9.30 hodin se sejdou veselé masky u obecního úřadu, v 10.00 vyrazí průvod do ulic. Přichystání zastavení s malým občerstvením bude velmi vítáno. Zábava bude pokračovat odpoledne od 17.00 v sále místního kulturního domu. Hrát bude Cimbalmusic.

Dětský karneval v Panenském Týnci

Kdy: sobota 17. února od 13.30

Kde: sokolovna, Panenský Týnec

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: TJ Sokol Panenský Týnec s podporou vedení městyse zve na dětský karneval. Uskuteční se v sobotu 17. února od 13.30 hodin v panenskotýnecké sokolovně. Omladina se může těšit na bohatý program - hudbu, soutěže o odměny, malování na obličej, fotokoutek a dokonce i na překvapení.

CHOMUTOVSKO

Hala bala galavečer v Kadani

Kdy: pátek 16. února od 19.00

Kde: KD Střelnice, Kadaň

Za kolik: 250/200 korun

Proč přijít: V Kadani se na sobotu 16. února chystá velká sportovně společenská událost. Proběhne Hala bala galavečer sportovců a talentů města s předáním cen vítězům ankety o nejpopulárnějšího sportovce Kadaně a talentových cen Karla Havlíčka a Josefa Löschnera. Program v Kulturním domě Střelnice nabídne sólové pěvecké vystoupení Ngoc Ha Vu, žákyně ZUŠ K. Slavického, představí se i Taneční centrum Glanc při DDM Šuplík a trenér Jan Müller s Fitness s Mašinou. Hrát bude Tandem Band Milana Dunky a DJ VeeKej. Chybět nebude fotokoutek ani tombola. Moderují Píďan & J-Lo Mour.

Zabijačkové hody a farmářské trhy v Chomutově

Kdy: sobota 17. února od 8.00

Kde: náměstí 1. máje, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na náměstí 1. máje v Chomutově se v sobotu 17. února uskuteční farmářské trhy. Doplní je zabijačkové hody. „Nakoupit si budete moci zabijačkové speciality od několika řeznických mistrů, ale také si budete moci dát na místě rovnou i teplou zabijačku. Zapít to bude moci kvalitním pivem a dát si k tomu i něco sladkého,“ lákají pořadatelé. Nebude chybět nabídka pečiva, ovoce a zeleniny, med či mléčné výrobky. Trhy budou otevřené od 8 do 13 hodin.

LITOMĚŘICKO

Komorní Úštěcký masopust

Kdy: sobota 17. února od 10.00

Kde: Úštěk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Úštěku proběhne v sobotu 17. února „komorní“ masopust. Návštěvníci se mohou těšit na zabijačkové hody ve dvoře Galerie Úštěk, masopustní obchůzky masek s kapelou po domech v centru města v 11 a 14 hodin, masopustní trojboj a další soutěže pro celé rodiny, létající prase, Sváťovo dividlo v 10 a Divadlo Tety Perly ve 13 hodin v Gotickém dvojčeti, kapelu Pohřební bratrstvo nejen v průvodu, Panoptikum Maxe Fische, dětské dílničky v bývalé Galerie U brány, stánky s masopustními dobrotami a řemesly na vybraných místech. Vítány jsou všechny masky.

Svatební veletrh ve Vchynicích

Kdy: sobota 17. února od 10.00

Kde: Statek Vchynice

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: V sobotu 17. února se do Vchynic sjedou především ti, kteří hledají inspiraci pro svůj svatební den. Na Statku Vchynice se totiž uskuteční svatební veletrh. Začne v 10 a skončí v 17 hodin. K dispozici budou ochutnávky nepřeberného množství nejen svatebního cateringu, svatební dekorace, květiny, šperky, své služby nabídnou svatební koordinátoři, fotografové, DJ. To a mnoho dalšího najdou návštěvníci v jeden den na jednom místě. „Objevte nové trendy, okouzlete se námi připravenými ukázkami a najděte to nejlepší pro svůj vlastní svatební příběh,“ láká spolupořádající společnost Fokus Catering.