Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Ústecku.

Lucie Matušová, Bohuš Matuš | Foto: Profimedia

ÚSTECKO

Ústecké Vánoce lákají na Toxic People a kapelu Točílas

Kdy: v pátek 15. prosince od 16.00

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Páteční program Ústeckých Vánoc odstartuje v 16.00. Zahájí ho vystoupení dětí z Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem, následovat bude představení mladého ústeckého bubeníka s přezdívkou Mayor Drummer, v 18.00 zahrají Toxic People a na závěr další ústecká kapela Točílas. Přijďte se naladit na další sváteční víkend!

Zdroj: Youtube

Daniel Ferenc v Bedně

Kdy: v pátek 15. prosince od 19.00

Kde: Coworkingové centrum Bedna v Ústí nad Labem

Za kolik: 180 – 220 korun

Proč přijít: Ústecký komik Daniel Ferenc se v rámci standupového vystoupení představí v coworkingovém centru Bedna. Daniela Ference znají nejen Ústečané, můžeme jej zahlédnout i na televizní stanici Prima Comedy Central po boku dalších známých bavičů, jakými jsou například Miloš Knor, Petr Vydra či Tomáš Jeřábek. Nenechte si ujít originální humor ze světa každodenních příběhů.

Vánoční tančírna

Kdy: v pátek 15. prosince od 19.00

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem – velký sál

Za kolik: 200

Proč přijít: Rozvlňte taneční parket ve vánočních rytmech! Vychutnejte si atmosféru a hudbu adventu, který má být především časem klidu, pohody a setkávání s přáteli. Tančete dle chuti a energie na skladby vánoční i moderní, světové i domácí a bavte se v ústeckém Domě kultury. Akce ve velkém sále startuje v 19.00.

Činoherácký adventní bazar

Kdy: v sobotu 16. prosince od 15.00

Kde: Činoherní studio města Ústí nad LabemZa kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se potkat a nakoupit pro své blízké nevšední dárky v rámci tradičního Činoheráckého adventního bazaru na ústeckém Střekově. Svařené víno a dobré jídlo je pro účastníky samozřejmostí.

Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru

Kdy: v sobotu 16. prosince od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a Heyvoice s hostem Bohušem Matušem vás skvěle naladí na blížící se vánoční svátky. Účinkují Ústecký dětský sbor, Cvrčci a Heyvoice. To vše v Severočeském divadle na Lidickém náměstí v sobotu 16. prosince od 17.00.

Zdroj: Youtube

Vánoční večírek

Kdy: v sobotu 16. prosince od 19.00

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: I když je Hraničář místem setkávání po celý rok, Vánoce jsou dobrou záminkou znovu se potkat. Trochu míň organizovaně, trochu víc speciálně. Od 7 do 8 bude k dispozici stánek se staronovým hraničářských merčem (ručníky, ponožky, klobouky, trička), chybět nebude ani tradiční zažehnutí ohně přátelství v centru města na ulici před Hraničářem oheň přátelství.



Adventní neděle v Zoo Ústí nad Labem



Kdy: v neděli 17. prosince od 13.00 do 17.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 60 – 120 korun

Proč přijít: Zoo Ústí nad Labem je otevřená do 17.00 hodin, aby si příchozí mohli užít klidnou nedělní pohodu u rozsvíceného vánočního stromu se svařákem v ruce, pro děti s horkým nealko nápojem. Nebude chybět opékání buřtů, stánek se suvenýry a originálními dárkovými poukazy. Pro děti je připravena malá tvořivá dílnička. Je to další příležitost pro přátelské setkání s přáteli či členy rodiny. Vše od 13.00 do 17.00 hodin před správní budovou.

Česká mše vánoční



Kdy: v neděli 17. prosince od 19.00

Kde: Kostel svatého Floriána v Krásném Březně

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Vánoce jsou za rohem a jejich atmosféru umocní krásnobřezenský Kostel svatého Floriána, který v neděli večer nabídne Českou mši vánoční s akademickým sborem Chorea academica z ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

DĚČÍNSKO

Zámecký adventní trh

Kdy: neděle 17. prosince od 10.00 do 17.00

Kde: Zámek Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční adventní trh na děčínském zámku nabídne desítky stánků plné dobrot včetně regionálních specialit, dárků nebo dekorací. Nebude chybět živá hudba v podání děčínských sborů a kapel či hraní vánoční prohlídky.

Koncert Ivy Bittové

Kdy: neděle 17. prosince od 17.00

Kde: Evangelický kostel, Děčín-Podmokly

Za kolik: 300/350 korun

Proč přijít: Husův sbor v Děčíně zve na koncert jedné z nejlepších a nejuznávanějších českých hudebnic, skladatelek, houslistek a zpěvaček Ivy Bittové. Ta o třetí adventní neděli rozezní Evangelický kostel na Teplické ulici. Vstupenky lze zakoupit online na www.vstupenkadecin.cz.

TEPLICKO

Krampus přichází

Kdy: sobota 16. prosince od 17.00

Kde: Masarykova ul. a nám. Republiky Duchcov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dvacet děsivých Krampus čertů míří do Duchcova. Strašidelnou show zahájí v Masarykově ulici před kulturním centrem, odkud projdou pekelným koridorem na náměstí Republiky, kde vstoupí do arény démonů.

3. víkend Teplických Vánoc

Kdy: od pátku 15. prosince do neděle 17. prosince

Kde: Kolonáda u Domu kultury Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek přiláká program Teplických Vánoc 2023 na kolonádě především milovníky country hudby. Od 15 hodin zahrají Desperádi, v 16 hodin Caravana, v 17 hodin Prospect Bluegrass band a od 18 hodin Garage band, country kapely z Ústeckého kraje. V sobotu od 15 hodin zahrají Křup Křup směs vánočních písní a koled, od 16 hodin vystoupí dívčí komorní sbor ze ZUŠ Bílina, od 17 hodin si návštěvníci užijí Gospelové muzikálové Vánoce s Magdou Malou a Leonou Gyöngyösi. V 18 hodin vystoupí Krušnohorský pěvecký sbor Teplice. O třetí adventní neděli program odstartuje v 15 hodin ústecká rock-big-beatová kapela Radegast, v 16 hodin zahraje pohádku O zlatém prasátku divadlo Na klice. V 17 hodin zazpívá písně slavných světových zpěvaček Lucie Malinová, od 18 hodin je na programu Michal David revival.

MOSTECKO

Diskotéka na kluzišti

Kdy: sobota 16. prosince od 16.30 do 19.00

Kde: Městské kluziště v Radničním parku, Most

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Moderátoři Evropy 2 Petr Říbal a Ondra Urban ro rozbalí na kluzišti. Přímo na něm se totiž uskuteční v rámci Mosteckých Vánoc 2023 diskotéka. Kluziště je pro veřejnost otevřené od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 19 hodin. Provoz je závislý na počasí.

Christmas Night Run

Kdy: neděle 17. prosince od 17.00

Kde: 1. náměstí v Mostě, park Šibeník

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Zimní varianta běžeckého závodu Christmas night Run na 5 kilometrů je tu již se šestým ročníkem. Běžecká zážitková akce se uskuteční v centru Mostu, povinná je funkční čelovka. Na každého závodníka čekají originální medaile. Přihlášky a kompletní ceník startovného najdou lidé na webových stránkách závodu www.christmasrun.cz.

LOUNSKO

Vánoce v lounském muzeu

Kdy: sobota 16. prosince od 10.00

Kde: Oblastní muzeum Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 16. prosince od 10 do 17 hodin se v Lounech uskuteční oblíbená předvánoční akce Vánoce v muzeu. Pestrý program zahájí Žatečtí trubači, sváteční atmosféru podpoří středověká hudba Gothien, Divadlo Víti Marčíka, kapela Lochneska Acoustic, kejklíř Pet či flašinetář. Chybět nebudou vánoční zvyky, středověká řemesla a spousta stánků s rozmanitým sortimentem. Na 16.45 je připravena ohňová show.

Sluncovrat v Archeoskanzenu Březno

Kdy: neděle 17. prosince od 13.00

Kde: Archeoskanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Nejstarší vánoční tradice, vánoční muzicírování, věštění z olova či kutění ze dřeva, také vánoční pečení glazovaných jablek a perníčků z pece nebo výroba plovoucích svíček a zdobení vánočního polena. To je jen část toho, co nabídne program Sluncovratu v Archeoskanzenu Březno u Loun v neděli 17. prosince odpoledne. Návštěvníky v unikátním prostoru pravěkého osídlení zahřejí ohně i svařené kořeněné víno či čaj.

CHOMUTOVSKO

Vánoce na statku ve Březně

Kdy: sobota 16. prosince od 10.00

Kde: Jezdecká stáj Březno u Chomutova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jezdecká stáj Březno u Chomutova připravila na sobotu 16. prosince pěkný předvánoční program. Nese příznačný název Vánoce na statku s Danielou Šinkorovou. Právě tato původem slovenská herečka a zpěvačka se má na akci ve Březně v pravé poledne objevit. Mezi 10. a 15. hodinou si návštěvníci užijí vystoupení dětí z místní mateřské a základní školy, dočkají se příjezdu krále a královny s družinou (12.30), nebudou chybět ani stánky s pestrým sortimentem a dokonce prodej stromků a kaprů.

Vánoční punč v chomutovské modlitebně

Kdy: sobota 16. prosince od 17.00

Kde: zdarma

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Modlitebna Farního sboru Českobratrské církve evangelické v chomutovské ulici 28. října připravila na sobotu 16. prosince akci s názvem Vánoční punč. Setkání začne v 17 hodin a nabídne promítání videí s dětskými improvizacemi na biblická témata a také koncert Slávka Klecandra.

LITOMĚŘICKO

Živý betlém v Oparně

Kdy: sobota 16. prosince od 16.00

Kde: Ranč pod Lovošem, Oparno

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Pěkné sváteční chvíle budou moci v sobotu 16. prosince prožít návštěvníci Ranče pod Lovošem v Oparně. K vidění tam od 16 hodin bude živý betlém. Vstupné na tuto akci bude dobrovolné, výtěžek je určen na péči o místní zvířátka.

Stříbrná neděle v Budyni

Kdy: neděle 17. prosince od 14.00

Kde: nádvoří Vodního hradu Budyně nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na nádvoří Vodního hradu v Budyni nad Ohří proběhne 17. prosince pestrý program ke stříbrné předvánoční neděli. Nabídne jarmark, jízdy koňským povozem, vernisáž výstavy stavebnice Merkur a výrobků místních dětí. Na Vánoce se bude čekat s Tomem a Jerrym, k vidění budou andělé na chůdách i živý betlém. Představí se budyňský dětský pěvecký sbor a Vánoční kvartet. Zájemci se budou moci podívat do netradičních prostor hradu či na slavnostní rozsvícení vánočního stromu.