Koncert Tří tenorů

Kdy: pátek 14. června od 19 hodin

Kde: Severočeské divadlo

Za kolik: 170 až 450 korun

Proč přijít: Koncert tří tenorů v podání zahraničních sólistů a orchestru Severočeského divadla. Těšit se můžete na známé operní árie od G. Verdiho, G. Pucciniho, G. Bizeta a dalších. Diriguje Mario Menicagli. Účinkují sólisté Alberto Profeta, Anle Gou, Jozef Gráf. Hraje se na jevišti ústeckého divadla.

Letní štace/Černá sanitka

Kdy: pátek 14. června od 20 hodin

Kde: Činoherní studio

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Černá teenagerská komedie letící v rychlejším tempu než je maximální rychlost dodávky, která je jedinou scénografií inscenace, je volně inspirována hororovými příběhy z populární knihy Černá sanitka Petra Janečka. Je na Mariánský skále pořád čarodějnice? Co se stalo v Mojžíři? A kde je sakra Petr?!

Sobota

Zubrnický jarmark

Kdy: sobota 15. června od 9 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Za kolik: 110/90 korun

Proč přijít: Představení folklórních souborů z Valašska, Vysočiny a Hané, řemeslné výrobky, výstava pivoněk. Jedinečná možnost seznámit se na severu Čech s folklorními soubory z Valašska, Vysočiny či Hané. Vše doplněno prodejem tradičních regionálních řemeslných výrobků a netradiční výstavou místních pivoněk.

Oslavy 150 let parní vodárny Střekov

Kdy: sobota 15. až neděle 16. června, vždy od 10 hodin

Kde: parní vodárna Střekov (u nádraží)

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na oslavě budou k vidění v poštovním voze železniční modely, historické železniční vozy, u vodárny budou přistavené veterány, občerstvení zajištěno. Spojení do zubrnického skanzenu zajistí historické vláčky. K tomu přednáška o historii vodárenství a ukázky funkčnosti vodárny a další atrakce.

Ve středu 4. května odvysílala Česká televize premiéru dokumentu Technické památky v českých zemích, kde se průvodce herec Tomáš Hanák podíval do Ústeckého kraje. Tvůrci navštívili i parní vodárnu na Střekově.Zdroj: Se souhlasem České televize/Pavla Šímy

Indiánský den Karla Maye

Kdy: sobota 15. června od 14 hodin

Kde: u kapličky v Brné (Park gen. Klemeše)

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Pochod Indiánů na trase od školy v Brné, Zlatá stezka, v roli Vinnetoua Vladimír Hron, v roli Old Shaterhanda medailista ME v boxu Svatopluk Žáček, v roli Motýlkáře Tomáš Fiala. Indiánské ležení, indiánské tance, ukázky ze života Indiánů, indiánská stezka. Během dne budou hrát a zpívat Vladimír Hron, Baby di Brná, Ústecký výběr, Riding Hoppers, zazní vzpomínka na Waldemara Matušku. Součástí programu vzpomínka na dva velikány, Karla Maye a Járu Cimrmana, kteří se v Brné setkali.

Rockový Vaňov

Kdy: sobota 15. června od 14 hodin

Kde: Hřiště Vaňov

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Zahraje řada kapel z blízka i dáli, například Žyhadloo, Schlak, Dangar Six, The Rumble Of Skulls, hlavní hvězdy večera ZZ Top Revival a Deep Purple Revival. K dispozici pořadatel zajistil odpovídající občerstvení. Akce se odehraje na ploše v blízkosti řeky Labe, v malebném údolí na předměstí krajské metropole.

Egon Bondy Tour a Papír Sklo Plasty

Kdy: sobota 15. června od 19 hodin

Kde: Národní dům

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: V letošním roce to bude neuvěřitelných padesát let, co se na hradě Houska začala nahrávat jedna z nejslavnějších desek československé kultury, Egon Bondy´s Happy Hearts Cub Banned skupiny The Plastic People Of The Universe. Název měl parodovat Seržanta Pepře od Beatles, ovšem zvukově i textově to byla zcela jiná záležitost. Syrová hudba, někdy psychedelická, někdy temně rocková, někdy kakofonická s free – jazzovými sóly, ale vždy snadno rozpoznatelná a unikátní i ve světovém měřítku. Do toho nemilosrdné texty Egona Bondyho. Právě toto výročí bylo důvodem, proč vydavatelství Guerilla Records oslovilo několik hudebníků, kteří jsou se jménem kapely spjati, aby si toto výročí připomenuli na koncertech.

Neděle

Malý Hamburk

Kdy: neděle 16. června od 15 hodin

Kde: Městské sady

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční nedělní multižánrový festival pro příjemné, nedělní odpolední procházky nejoblíbenějším ústeckým parkem. S repertoárem skvělých kusů novějších i starších vystoupí kupříkladu Chabakus, Klára Sára a Báry. V parku je k dispozici bistro s domácím občerstvením, hřiště pro děti i spousta laviček k posezení ve stínu vzácných stromů a na dohled osvěžujícího bublání vodotrysků a fontán.

Letní koncert Ústeckých bambin a jejich Mrňousků

Kdy: neděle 16. června od 16 hodin

Kde: Dům kultury Ústí n. L.

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Koncert stále úspěšnějšího a uznávaného ústeckého dětského pěveckého sboru i jeho nejmenších členů. Sbor vystupoval například s kapelou Laura a její tygři v pražském Lucerna Music Baru, spolupracovali s ČT a Jiřím Lábusem a další.

Koncert pěveckých sborů z USA

Kdy: neděle 16. června od 17 hodin

Kde: kostel sv. Havla v Chlumci

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Zazpívají akademické sbory Washingtonské univerzity v Seattle, s názvem Chorale and Chambers Singers. Spolu s nimi Chlumecký dětský sbor a jeho přípravný sbor.

