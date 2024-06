Historie vášně pro chilli papričky sahá u šedesátiletého Jiřího až do roku 2012. „První kusy mi přinesly děti, že o tom slyšely a že to tedy chtějí zkusit. Jak to tak ale bývá, později je to trochu přestalo zajímat, já se do toho naopak pustil ještě víc,“ řekl na úvod zaměstnanec ústecké chemičky.

Jiří Masorsič objevil kouzlo nejpálivějších papriček na světě před více než deseti lety.Zdroj: Deník/Jan PechánekOd té doby měl o zábavu postaráno. Přestože se Jiří sám odborníkem na chilli papričky nenazývá, v jeho skleníku naleznete výstavní kousky pro pořádné tvrďáky.

„Mám to čistě pro osobní potřebu, něco sem tam přinesu do práce. Zachutnalo mi to, navíc je to zdravé. Po chilli papričkách se hubne a je to i dezinfekce,“ pokračoval Jiří, rovněž aktivní běžec.

Moruga Red, Naga Viper, Naga Tiger, Big Mama, Brown Bhutlah, to je jen krátký výčet celosvětově známých odrůd, které letos zasadil.

Jejich pálivost? Třeba Moruga, jenž v minulosti držela titul nejpálivější chilli papričky na světě, se s přehledem dostane přes 1 200 000 jednotek Scovilleovy stupnice (SHU). Jednotlivé plody ale mohou dosahovat i přes 2 miliony jednotek pálivosti. Za momentálně nejpálivější papričku na světě je pak označována Carolina Reaper, dosahuje hodnot až 2 200 000 SHU.

V pálivosti jídla už je ústecký rodák na trochu jiném levelu, než ostatní lidé. „Zvyknete si. Dávám si papričky snad do každého jídla, do guláše, do polévky, do všeho možného. Mám rád tradiční česká jídla, ale chutná mi i indická kuchyně, právě kvůli pálivosti,“ doplnil dál.

Když pěstování chilli papriček v závěru letních prázdnin míří do finále, jde na řadu pro laika poměrně složitý proces. Papričky se vezmou domů, kde během třech týdnů dozrají. Nařežou se a na kamnech se usuší natolik, že téměř praskají. „Celé to pak namelu v mlýnku na kafe. Na jiné věci je pak mlýnek nepoužitelný,“ podotkl s dovětkem, že si samozřejmě schová semínka na další sezonu.

Samotná práce s mlýnkem? Prý strašná. „Lítá to všude kolem, musíte být venku. Bez brýlí to nejde, používám i roušku. Když nic nemáte, stačí se poškrábat na tváři, vleze vám to do očí a to fakt nikomu nedoporučuji,“ upozornil pěstitel.

Papričky Pěstovali je Indiáni již v předkolumbovské době. Byla to jedna z prvních plodin, které se v Americe začaly pěstovat. Po objevení Ameriky je evropští kupci rozšířili jako cenné koření a náhradu za pepř. Velké obliby doznaly v Indii. Odtud se přes Osmanskou říši dostaly do Maďarska, kde jsou národním kořením. Zdroj: Wikipedie

Chilli papričku si v krámě nikdy nekoupil. „Je prostě lepší si to vypěstovat sám. V literatuře se píše, že paprička, která vyroste v Čechách, nebývá tak pálivá jako jiné, ale těžko říct, mně to stačí, jsem spokojený. A že jsem v šedesáti hubený? Možná ta pálivost opravdu pomáhá i v tomto ohledu,“ zamyslel se Jiří.

V zahrádkářství našel dobrého spojence pro trávení volného času. Kromě papriček má ve skleníku saláty, venku zase rajčata, libuje si i v meruňkách.

„Tohle mě prostě baví, nic to není. Jen je zapotřebí se pěstování pravidelně věnovat. Není se čeho bát,“ dodal skromně s radou pro začátečníky.

