Milovníci piva si přijdou na své v sobotu 11. května. Na Kostelním náměstí u OC Forum se uskuteční 12. Ústecký pivní jarmark. Náměstí zaplaví pivovary z celého Česka i zahraničí a celý den bude probíhat kulturní program. Zahrají kapely The Boom či Děda Mládek Illegal Band. K dispozici budou jarmareční stánky a dobré občerstvení. Tradičně proběhne odborná degustace ohodnocená Mázem Ústeckého pivního jarmarku. Vstupné je zdarma.

Studenti přivítají jaro ve čtvrtek 16. května od 14.00. V univerzitním kampusu na vás budou čekat různé hry, hudba a stánky s jídlem a pitím. Vstup na Studentský Majáles je zdarma.

Opera a krásné prostředí. Pokud máte rádi toto spojení, tak ve středu 19. června od 20.30 na hradě Střekov, si přijde na své. Agentura For na ústecké dominantě uvede nejhranější českou operu Prodanou nevěstu, hrát bude Severočeské divadlo. „Zajímavostí je, že role Kecala se ujme Daniel Hůlka a role Mařenky Tereza Mátlová,“ řekl Zdeněk Kymlička z agentury For. Lístek přijde na 500 korun.

Příznivci rapové hudby by si měli červeně podtrhnout v kalendáři pátek 12. a sobotu 13. července. To se totiž pod dálničním mostem mezi Globusem a Miladou uskuteční open air festival Under the Bridge. Na třetím ročníku nebudou chybět Ben Cristovao, Ektor, Sofian Medjmedj, Robin Zoot či Dollar Prync. Dvoudenní vstupenka vyjde na 990 korun, jednodenní stojí 629 korun.

Na své si během následujících měsíců přijdou i fanoušci činohry „na vzduchu“. Ústecké Činoherní studio (ČS) totiž dočasně opustí svoje domovské jeviště na Střekově a zahraje třeba v atriu ústeckého muzea, v areálu gotického hradu Střekov či na termálním koupališti v Brné. V plánu má dva venkovní projekty - Letní štaci a Divadelní zahradu. Na Letní štaci se těšte v červnu, festival Divadelní zahrada proběhne v zahradě Českého rozhlasu Sever od 19. do 25. srpna. V lesoparku kolem Wolfrumovy vily herci odehrají celkem šest inscenací z repertoáru ČS. „Bude to Škola žen, Jídelní vůz, Sen noci svatojánské, Býk Ferdinand, Bratrstvo kočičí pracky, Černá sanitka a uveden bude ještě jeden titul od hostujícího divadelního uskupení Ductus Deference,“ řekl mluvčí Činoherní studia Petr Kuneš.

A kdo má rád filmovou hubu, tak by neměl chybět na koncertě v ústeckém kostele apoštola Pavla tzv. Červený kostel ve čtvrtek 19. září od 19.00. V podání Melody Quartettu zazní melodie z filmů Pána prstenů, Posledního mohykána, Titanicu či bijáku Statečné srdce. „Lístek přijde na 399 korun a koupit ho lze v Ticketportalu, Goout a SMSticketu a samozřejmě i na stránkách www.koncerty-fidelio.cz,“ řekl Alexandr Hudský z agentury Fidelio.