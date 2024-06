Za vysvědčení do ZOO Kdy: pátek 28. června od 9 hodin Kde: Zoologická zahrada Ústí n. L. Za kolik: jedničkáři za 1 korunu, jinak 70/140/370 korun Proč přijít: Začátek prázdnin mohou školáci oslavit v naší zoo. Všechny děti od 6 do 15 let, které v pátek 28. června přinesou vysvědčení s min. jednou jedničkou, zaplatí za vstup do zoo pouze 1 Kč. Kromě toho je pro ně připravena Ptačí stezka – kvíz na téma volně žijícího ptactva, každý účastník dostane drobnou odměnu. A všichni příchozí si mohou pochutnat na minipalačinkách, křupavých churros či domácích langoších.

Den dětí/Vítání prázdnin

Kdy: pátek 28. června (náhradní termín za odloženou akci) od 13 hodin

Kde: na hřišti ZŠ Chlumec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Zábava pro celou rodinu nabízí nejprve soutěže na školní zahradě, zároveň u bikeparku Cesta kolem světa. Na náměstí ve městě budou od 14 hodin připraveny skákací hrady, airbrush tetování, bublinky a stánky s občerstvením. V 17 hodin poté vystoupí vystoupí Alenka Skalová.

Mezinárodní den biodiverzity a otevření nové expozice klokanů v ústecké zoo.Zdroj: Deník/Vilém Maruš

Oldies Party/Otvírání koupaliště

Kdy: pátek 28. června od 20 hodin

Kde: Koupaliště Povrly

Za kolik: cena akce neuvedena

Proč přijít: Koupaliště v Povrlech patří k oblíbeným lokálním destinacím, nabízí plný komfort u bazénu, možnost ubytování v chatičkách, občerstvení a na zahájení sezóny taneční akci ve stylu Oldies párty, neboli tanečních hitů minulosti, které bude pouštět pro dobrou náladu DJ Radek. Pozor, bude-li pršet, zmokli byste a akce bude bohužel zrušena.

Stoletá diskotéka

Kdy: pátek 28. června od 20 hodin

Kde: Národní dům Ústí n. L.

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Dnes již kultovní Stoletá diskotéka je zpět. Ivan Dostál se vrací do Národního domu, aby zahrál to nejlepší, co vzniklo od šedesátých let do současnosti v české i zahraniční hudbě. Na hity prověřené časem i žhavé novinky můžete tančit nebo posedět s přáteli a zaposlouchat se. K dispozici vybavený bar s občerstvením.

Ivan Dostál a Bomifanti.Zdroj: Deník/Vladimír Mayer

Tanzfläche#4/EWEN, Dahø & Extera

Kdy: pátek 28. června od 22 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář, Ústí n. L.

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: EWEN je ústecký DJ, který organizuje hudební večery pod zkratkou VAN, čili Vinyl All Night, zaměřené na živé hraní z desek. Různá selekce DJs se primárně soustředí na žánr techno. Neustále rozšiřuje svou sbírku o aktuální věci. Dahø je ikona české technoscény, zakladatel vinylshopu Nula2.cz, ale hlavně milovník a průkopník elektronické hudby v České Republice, který se za gramofony objevuje už od roku 1995. Xtera staví na osobité selekci a hudebním vkusu. Libuje si jak v deepových formách techna, tak ve svižných tanečních beatech. Hraje výhradně z vinylů.

Sobota

Hurá na prázdniny

Kdy: sobota 29. června od 12 hodin

Kde: Areál zámečku Větruše, Ústí n. L.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zábavná akce pro celou rodinu se soutěžní stezkou, nafukovacími atrakcemi, divadelními pohádkami, malováním na obličej. Ukázka padelového hřiště, Živá zvířátka, Pohádky pro děti Divadla na klice: Hledá se Khódl, O Jedlíčkovi. Komentovaný výlet s Klubem českých turistů po naučné stezce Vrkoč – Větruše s průvodcem Karlem Punčochářem, v cíli drobné občerstvení pro účastníky a další. Přivítejte společně prázdniny a přijďte si užít veselé odpoledne.

Obrazová sbírka velkobřezenského zámku

Kdy: sobota 29. června, od 14.30 do 15.30

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 180/140/50 korun.

Proč přijít: Prohlídka komnat zámku Velké Březno tentokráte se zaměřením na bohatou obrazovou galerii pocházející z původní rozsáhlé rodové sbírky Chotků. Vyprávění nejen o významných malířích té doby, ale také o tajemstvích a kontextu maleb, které jsou v mnoha ohledech velmi cenné. Státní zámek Velké Březno patří k oblíbeným destinacím, kam se turisté a výletníci rádi vracejí několikrát do roka nejen kvůli expozici vnitřní, ale i kvůli rozsáhlému parku a zahradě s unikátní florou.

Z prohlídky zámku ve Velkém Březně. Foto: Vilém MarušZdroj: Deník/Vilém Maruš

Sex pro pokročilé

Kdy: sobota 29. června od 19 hodin

Kde: Dům kultury Ústí n. L.

Za kolik: 690 korun

Proč přijít: Karel Roden a Jana Krausová jako manželský pár unavených padesátníků ve skvěle napsané situační komedii aneb Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka Sex pro pokročilé? Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale čtvrt století manželství zanechalo své stopy a vášeň je pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat mnohem víc.

Zdroj: Youtube

Letní štace/Škola žen

Kdy: sobota 29. června od 20 hodin

Kde: Koupaliště Brná, Ústí n. L.

Za kolik: VYPRODÁNO

Proč přijít: Hraje soubor Činoherního studia města Ústí nad Labem. Veselá komedie o potřebě ovládat a vlastnit, neboli Pán z Pařezova se rozhodne vychovat si ideální ženu. Zavře ji do svého skákacího hradu, protože můj dům, můj hrad a vychovává a vychovává. Jenže v logice Molièrovy rozšafnosti přichází láska a celý plán rozvrací nebezpečná ženská emancipace. Je třeba to uhrát! Co? No, všechno!

Klavír a zpěv aneb 2 mistři v Církvicích

Kdy: sobota 29. června od 16.15

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Václav Krahulík (klavír) a Daniel Matoušek (zpěv) vystoupí v sobotu 29. června od 16.15 v v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích. Koncert s názvem Klavír a zpěv aneb 2 mistři v Církvicích slibuje skvělý hudební zážitek v příjemném prostředí církvického kostela. Vstupné je dobrovolné.

Neděle

Malý Hamburk

Kdy: neděle 30. června od 15 hodin

Kde: Městské sady, Ústí n. L.

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Multižánrový hudební festival v oblíbeném parku si vydobyl své právo na slunci uváděním zajímavých interpretů, kteří zaujmou všechny generace. Nedělní promenádu ve stylu starých dobrých časů si mohou užít staří i mladí. V parku je k dispozici posezení a nově i bistro s kvalitní nabídkou. Tentokráte vystoupí umělci Sejkora, Voila a No Bad Notes.

Pohádková neděle

Kdy: neděle 30. června od 15 hodin

Kde: Hrad Střekov, Ústí n. L.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Sváťovo dividlo patří už mnoho let k oblíbeným atrakcím na nejrůznějších akcích pro malé i velké. Klasické loutkové divadlo nabízí loutkové hry a Kašpárkovy výstupy, hádanky i písničky. Hraje pro mateřské i základní školy, pro kulturní domy i divadla. Zvou je též na jarmarky a dobové slavnosti, mikulášské zábavy a dětské dny. Na Střekově předvedou pohádku O Budulínkovi. K dispozici v hradním areálu nejen prohlídka této Perly Polabí, ale i restaurace, rychlé občerstvení a suvenýry.

Zdroj: Youtube

Pábitelé

Kdy: neděle 30. června od 20 hodin

Kde: Činoherní studio města Ústí nad Labem (dolní Střekov)

Za kolik: 300 korun (VYPRODÁNO)

Proč přijít: Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala aneb Na co se napijeme? Na lásku! Na noci, který ještě přijdou! Na to, že jsme všichni v blázinci! V představení se proplétá raná humoreska o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Koláž se mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. Zve nás do divadla na pivo, párek a pábení všeho druhu. Představení doprovází živá kapela.