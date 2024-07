Turistická linka T3 Zubrnické museální železnice

Netradiční doprava po okolí.

Vlaky turistické linky T3 jezdí vždy v sobotu, neděli a ve státem uznané svátky, a to až do 3. 11. 2024. Výchozí stanicí je Ústí nad Labem-Střekov a cílovou zastávkou pak Zubrnice, kde můžete navštívit Železniční muzeum nebo Muzeum v přírodě Zubrnice. Spoj je plně zaintegrován do tarifu Dopravy Ústeckého kraje.