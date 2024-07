Pátek

Under the Bridge – Open Air Festival

Kdy: pátek 12. července od 15 hodin až neděle 14. července do ranních hodin

Kde: pod dálničním mostem D8, Trmice

Za kolik: 799/1190/2400/3500 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít jedinečnou atmosféru, kterou vám nabídne již 3. ročník Under the Bridge music festivalu! Akce se koná pod dálničním mostem D8, kde budete mít jedinečnou možnost si užít rapovou hudbu v plném nasazení. K dispozici bude také vynikající občerstvení a další zábava, takže si můžete být jisti, že to bude nezapomenutelný zážitek. Vystupují: Sofian Medj Medj, Ben Cristovao, Avis, PTK, Gleb, a další.