Gipsy Wind

Kdy: pátek 9. srpna od 18 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem,

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Akce nabídne tři kapely, tanec, romskou kuchyni. Zatančí skupina Gipsy Laguna, k ochutnání bude tradiční občerstvení. Na kapelu poté navážou Ladislav Gabčo a Roman Šenki. Gipsy Wind je kapela s bohatou historií. Vznikla před sedmnácti lety a nyní je zpět, silnější než kdy dříve. Jejich styl se žánrově rozprostírá od funky až po složité jazzfusion.

Koncert filmové hudby pod širým nebem

Kdy: pátek 9. srpna od 19 hodin

Kde: Letní kino, Ústí nad Labem,

Za kolik: 790 korun

Proč přijít: Pražský filmový orchestr pod taktovkou dirigenta Jiřího Korynty přináší velkolepý koncert, který představí v nezapomenutelné atmosféře prostor ústeckého letního kina při západu slunce. Diváci v Ústí se mohou těšit na skladby z filmů Star Wars, Pán Prstenů, Games of Thrones, Harry Potter, Piráti z Karibiku a další známé melodie stříbrného plátna. Koncert bude bohatý na fantastickou filmovou hudbu od světově známých hudebních skladatelů, jakými jsou například John Williams, Hans Zimmer, Howard Shore nebo James Horner.

Promítání filmu Matka v trapu

Kdy: pátek 9. srpna v 21.30 hodin

Kde: Náměstí, Chlumec,

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Užijete si letní českou komedii pod širým nebem s herečkou Petrou Hřebíčkovou v hlavní roli. Hlavní hrdinka má dobré místo v reklamní agentuře, pracovní úspěchy, krásné, vzorné děti a její manžel je známý malíř. Na první pohled štěstí, opravdu? Šéf reklamky Karel (Bob Klepl) na Sylvii právě nahrnul několik nesplnitelných úkolů, do toho volali ze školy, aby vyřešila další z prohřešků svého syna a Sylviin manžel Tomáš (Jaroslav Plesl) je nedostupný, protože malování mu už pár let moc nejde. Všichni si zvykli, že Sylvie všechno vyřeší, zařídí, zaplatí. V Sylvii, která vždycky chtěla vidět věci z té nejlepší stránky, se najednou něco zlomí…. Židle nebo deky s sebou, občerstvení zajištěno. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do kinosálu Kulturního domu Chlumec, kde by promítání začalo už ve 20 hodin.

Sobota

Zpátky do devadesátek!

Kdy: sobota 10. srpna od 17 hodin

Kde: Cyklokemp Loděnice, Brná – Ústí nad Labem,

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Hity z devadesátých let hraje jako obvykle DJ Čála. Oblíbená zdejší restaurace k tanci i poslechu nabídne, podle vlastních slov, vymazlený jídelní a nápojový lístek. Pohoda na břehu řeky Labe opět čeká jen na vás a vaše přátele. Místo ideální pro ty, kdo milují hudbu z devadesátých let a příliš si nepotrpí na davy a hluk.

close info Zdroj: Deník/Vilém Maruš zoom_in V Cyklokempu Loděnice panovala pohoda i během Útulekfestu.

Mord – Klubové kino

Kdy: sobota 10. srpna od 17.30 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem,

Za kolik: 140/170/220 korun

Proč přijít: Celovečerní debut Adama Martince je podivuhodně trefnou studií české nátury, která niterným vykreslením postav i břitkým humorem evokuje vrcholná díla československé nové vlny.

Zabijačka se u stařečků dělá každý rok. Je to jediný den v roce, kdy se sejde celá rodina, aby se poradovala, zanadávala, pojedla, popila a jenom prostě žila. Ta letošní je ale jiná. Děda od rána přešlapuje a neví, jak zeťákovi Karlovi říct, že je to zabijačka poslední.

Dým bramborové natě – Letní kino 16mm

Kdy: sobota 10. srpna od 21 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem,

Za kolik: vstupné dobrovolné, doporučeno 50 korun

Proč přijít: Speciální projekce ze 16mm filmového pásu nabídne první celovečerní opus režiséra Františka Vláčila s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli stárnoucího lékaře – specialisty, kterého za trest, že jeho manželka emigrovala, komunistické vedení přesunulo na venkov, kde se musel zaobírat banální praxí obvodového doktora. V lokálním zdravotním středisku se setkává s odmítnutím i nepochopením, jeho odborné znalosti i lidský přístup mu však zjednají úctu nových, pochybovačných kolegů i nedůvěřivých pacientů. První Vláčilův celovečerní opus odehrávající se v současnosti nese baladické rysy příznačné pro režisérovy historické opusy.

Neděle

Za pohádkou na zámek – O Smolíčkovi

Kdy: neděle 11. srpna od 14 hodin

Kde: Státní zámek Velké Březno

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Klasická loutková pohádka v podání Sváťova Dividla. Tedy klasického loutkového divadla, s klasickými loutkovými hrami. Také Kašpárkovy výstupy, hádankami a písničkami. Hraje pro mateřské i základní školy, pro kulturní domy i divadla. Za dobu své existence si získalo své příznivce a fanoušky. V malebném prostředí bývalého sídla šlechtického rodu Chotků je k dispozici občerstvení pro malé i velké.

close info Zdroj: Deník/Vilém Maruš zoom_in Loutkové pohádky na zámku Velké Březno si získaly velkou oblíbenost, ať už od Štěpánky, nebo od Sváťova dividla.

Malý Hamburk

Kdy: neděle 11. srpna od 15 hodin

Kde: Park Městské sady „u mušle“, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Multižánrový hudební festival pro diváky všech věkových kategorií. Tentokráte vystoupí severomoravská kapela Odzemě, instrumentální pětičlenný sbor studentů pardubické konzervatoře Gankino kvintet, a česko – mexická kapela Planeta Anna, která mixuje český a mexický národní folklór s folkem, rockem i reggae, zpívající v češtině i španělštině. Další ze série docela oblíbených kulturních akcí na Ústecku.

