Most, Praha - Mostecká kapela Faces are Fiction s ním měla premiéru ve středu na TV Óčko…

Faces are Fiction se při natáčení klipu odvázali. | Foto: Archiv skupiny ČEZ

Tak si to kluci užívají! Punc-rocková kapela Faces are Fiction z Mostu představila poprvé ve středu 9. května v 15.35 na hudební televizní stanici Óčko svůj videoklip k písni „I'm mean" Jsem zlý. Natočila ho díky vítězství v hudební soutěži, kterou pro studenty technických oborů pořádala Skupina ČEZ.

Soutěž Elektrika je cool vyvrcholila právě natočením videoklipu vítězné kapely z Mostu Faces are Fiction. „Je to pro nás skvělá příležitost, jak o sobě dát vědět. Když se kromě poslouchání dá na kapelu i koukat, je to prostě lepší," říká nadšeně zpěvák skupiny Faces are Fiction Jarda Špecián.

I´m mean…

Natáčení videoklipu proběhlo v dubnu pod vedením zkušeného režiséra Štěpána FOK Vodrážky. V klipu je vidět hravost a nadhled, zároveň působí drsně a neutěšeně, stejně jako celý rockový song „I'm mean." Jarda Špecián k tomu dodává: „Zpíváme v něm o síle člověka, o svobodné vůli a vlastním přístupu k životu."

Soutěž Elektrika je cool vznikla z iniciativy Skupiny ČEZ s cílem ukázat, že studenti technických škol jsou cool a mohou být inspirací i ostatním. Což píseň i videoklip potvrzují.

Stálá sestava

Čtyřčlenná mostecká kapela Faces are Fiction hrající moderní rockovou muziku je ovlivněná nynější post-hardrockovou a rockovou muzikou. Kapela vznikla na přelomu let 2007-2008.Od prvního koncertu se její sestava nemění! Kapela je založena na přátelství a jasných cílech, dotáhnout to co nejdál. Za dobu svého působení má na svém kontě více než 150 koncertů,vydala i dvě Demo CD a skončila jako osmá nejstylovější kapela ČR. Zatím posledním výrazným úspěchem kapely je absolutní vítězství v hudební soutěži Skupiny ČEZ Elektrika je cool, což jí umožnilo natočit profesionální videoklip.

„Samozřejmě děkujeme všem zúčastněným, kteří se zapojili do hlasovaní o nejlepší kapelu soutěže. Velké díky patří i Skupině ČEZ, která nám vlastně umožnila se takhle zviditelnit. Milujeme hudbu a okolnosti soutěže nám pomohly ji zase více přiblížit i ostatním," kvituje Jarda Špecián.

Jak ještě podotkl, splnit podmínku a zapojit se tak do soutěže kapele umožnil její baskytarista Marek Peschl, který studuje elektroniku a mikroprocesorové záležitosti na Střední škole elektrotechniky a spojů v Ústí nad Labem Stříbrníky. „Další člen kapely, kytarista Tomáš Malina, je pak vyučený elektrikář z Teplic. Protože jsme hodně závislí právě na elektrice, jsou oba pro kapelu velmi přínosnými členy. Stane-li se něco, vědí hned, jak to napravit.

Klip se povedl

A jak hodnotí natáčení a výslednou podobu videoklipu? „Jsou to nezapomenutelné zážitky. Poprvé, věřím, že ne naposledy, jsme si zkusili pracovat s týmem profesionálních kameramanů a zvukařů. Je to zkušenost k nezaplacení. Videoklip pak všichni hodnotíme jako velice povedený. Je plný energie, emocí a vlastně všeho, co v nás vlastně je. Jsme rádi, že jsme se přihlásili do soutěže Skupiny ČEZ, ještě před rokem se nám o něčem takovém vůbec nesnilo. Nabyté zkušenosti určitě zúročíme i v další naší tvorbě a hlavně během koncertování," míní Jarda Špecián. Klip si můžete prohlédnout i na stránkách www.elektrikajecool.cz a na Facebooku.

Teď Plzeň a Liberec

A kde mohou fanoušci kapelu Faces are Fiction vidět naživo? „Budeme hrát na hodně akcích, na různých festivalech a v klubech téměř po celé republice. Všechny koncerty najdete na našem Bandzone profilu. Nejbližší máme 19. května v Plzni a 25. května v Liberci," zve nejen fanoušky Jarda Špecián.

Další koncertování má kapela naplánováno na 15. června v rámci Bořeň Mystéria Open Air 2012. O den později bude hrát v Chomutově a například 15.9. v Děčíně během NaŽivo festu 2012.(ich