Domovy seniorů, nemocnice nebo záchranka. Tam všude teď můžou zaměstnancům při jejich práci pomoct ochranné štíty z plexiskla. Jejich spodní a vrchní plastové díly teď chrlí i několik 3D tiskáren v litoměřickém technickém klubu mládeže. V nedaleké tiskárně laserem vyřezávají průhledné plexisklo. Nadšenci celý ochranný štít zkompletují. Soupravy pak poskytují příjemcům i s ochrannou fólií a návodem.

V nepřetržitém režimu jsou tu zatím schopni vytisknout z desítek kilogramů plastového materiálu desítky souprav denně. Další 3D tiskárny možná ještě přibydou ze zavřených škol v okolí, kde teď nejsou potřebné. V některých profesionálních zdravotnických zařízeních momentálně štíty z litoměřického technického klubu testují.

„Převzali jsme od technického klubu tři kusy ochranných štítů k otestování, zda nám budou vyhovovat,“ potvrdila Naděžda Křečková z litoměřické nemocnice. „Předtím, než budou předány na testování do provozu, musíme odzkoušet, jak zareagují na sterilizaci, kterou při používání budou muset procházet,“ doplnila.

Tiché nepřestávající hučení několika 3D tiskáren pracujících s oranžovým PET-G vláknem je slyšet v jedné z místností litoměřické Základní školy Lingua Universal, kde má technický klub zázemí, už 14 dní. „Jedna tiskárna tiskne tři komplety najednou,“ popsal vedoucí klubu Jiří Rudolf. „Máme materiál na 800 štítů. Dokud budeme mít materiál, můžeme vyrábět,“ dodal jeho syn Zbyněk.

Do akce na pomoc těm, kdo jsou v první linii boje s koronavirem, tedy především zdravotníkům, se v posledních dnech nepustili jen litoměřičtí nadšenci. Tisknou i další technické kluby v zemi, reklamní studia nebo i lidé, kteří mají malou 3D tiskárnu doma. Do akce povolal řadu majitelů chytrých „hračiček“ v celé zemi apel jejich předního českého výrobce Josefa Průši. Ten do výroby ochranných štítů dává i velké prostředky jeho úspěšné firmy Prusa Research.

Laser zvládne přesný tvar

Plexiskla z půl milimetru silného PET-G plastu vyřezává pro komplety z litoměřické líhně laserem zdejší tiskař Vladislav Liška. Laser se postará nejen o přesný tvar štítu, ale vyřeže i otvory nutné pro přicvaknutí dílů. „Ořezat to trvá pár minut,“ přiblížil Liška. Použitelný materiál je ale teď nedostatkový, řeší se alternativy. „V Čechách je vykoupený, máme objednaný materiál na dalších tisíc kusů z Německa, ale v ruce ho zatím nemám. Chtějí ho všichni,“ dodal Liška.

Materiál na tisk mají v technickém klubu ze sponzorského daru a z vlastních zásob. Dar na štíty do pražských domovů pro seniory zorganizovala publicistka Judita Matyášová, se kterou Rudolfovi spolupracují už dlouho. Díly tisknou kromě v technickém klubu také v litoměřickém coworkingovém prostoru Litohub. Část materiálu a hlavně energii dávají do tisku ochranných štítů lidé z litoměřického technického klubu ze svých zdrojů. Vědí, že do konce školního roku nejspíš děti do kroužků chodit nebudou, ve výrobě štítů tak nacházejí alternativu smysluplné činnosti.

Než se 3D tiskárny z litoměřického technického klubu mládeže zapojily do výroby štítů, používali je tu na výrobu dílů pro modelářský kroužek a digitální dílnu. „Nic nového jsme se tedy učit nemuseli. Výrobou štítů jsme prostě jen zhodnotili technologii a zkušenosti, které už máme,“ řekl Zbyněk Rudolf.

Ochranné štíty pro ty, kdo je použijí v kontaktu s potenciálně nakaženými lidmi, vyrábějí na 3D tiskárně i v ústeckém Domově dětí a mládeže. 3D tisk má nejspíš budoucnost. V Itálii teď tak začali vyrábět i náhradní díly do plicních ventilátorů.