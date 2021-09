Mezilidský přenos antraxu není popisován, jde spíše o nákazu přenosnou z infikovaných zvířat na lidi (tzv. zoonózu). Ke kožní formě antraxu dochází při manipulaci s kůží a vlnou infikovaných zvířat. Dalším případem, kterému byla věnována značná pozornost, byl přenos antraxu v roce 2006 v New Yorku, kdy došlo k expozici muže, který vyráběl tradiční africké bubny z importovaných kozích kůží.

Do soukromé firmy v Košťanech v úterý 7. září odpoledne přišla obálka s nápisem Antrax. Případem se začala zabývat policie a také hasiči. Ti obálku zajišťují pro další přezkoumání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.