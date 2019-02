Kdo jsou Černí koně? Občanské sdružení, jehož členové handicapovaní i „zdraví" sportovci závodící na handbikách a horských kolech, se snaží o propagaci myšlenky, že sportovat může opravdu každý. V Ústeckém kraji se Černí koně objevují každý rok na závodech Okolo Ústí jako organizátoři seriálu Český pohár handbike.

Za čtrnáct dní je můžeme vidět v Terezíně. „Na 17. květena 2014 chystáme společně s městem Terezín celodenní akci Benefice Černých koní. Je zaměřena nejen na handicapované, snažíme se zacílit na veřejnost a děti. Připravujeme cyklistický závod mimo silnice, doporučujeme tedy spíše treková a horská kola. Závod je určen pro každého, pro dospělé, děti, i pro handicapované na ručních kolech," říká předseda občanského sdružení Tomáš Pouch.

Kapely, které na akci zahrají:Bedňáci

Synové výčepu

Nestel postel

Skažená Skarlet

Švindl

Le Bain de Maid

We all gonna die

Anime Torment

The Bigbošs

„Více než o heroické výkony nám jde o vytvoření dobré atmosféry, kterou v podvečerních hodinách umocní hudební festival," dodává.

Podle předsedy sdružení je cílem této nevšední akce propojit veřejnost s handicapovanými a společně si užít den, který se ve vzpomínkách zařadí do kategorie nejhezčí…

Černí koně vznikli v září roku 2008 a cílem jejich činnosti je v první řadě vytváření podmínek handicapovaným bikerům. „Nicméně stejně důležité je pro nás propojovat tzv. svět zdravých a handicapovaných. Ukázat oběma stranám, především dětem, že jsou si nejen rovny, ale že pro sebe mohou být velkým a významným přínosem. A právě na této vlně vznikla Benefice Černých koní," vysvětluje Tomáš Pouch.

Kde a kdy kulturní a sportovní akce vypukne a na co všechno se mohou těšit všichni, kdo na ni přijedou?

V Terezíně se uskuteční v sobotu 17. května ve spolupráci o. s. Černí koně, Sokola Terezín, Města Terezín a Baronka music klubu Litoměřice. Oficiálně bude probíhat 10 hodin až do nedělní jedné hodiny ráno v areálu hasičského cvičiště SDH Terezín Na Panně. Areál se veřejnosti otevře ale již v 9 hodin.

Sportovní část obstará cyklistický závod horských kol. Kategorie jsou dospělí, děti a handicapovaní plus závod tříčlenných týmů. Trasa bude dlouhá přibližně 20 km. Nejmenší čeká zkrácený závod podél Ohře s délkou asi 500 m. Startovné 150 Kč slouží zároveň jako vstupné na hudební produkci.

Od 15 hodin jsou na programu vystoupení hudebních skupin (viz jejich přehled v samostatném bloku).

Ve stanu Černých koní je připraven závod na tzv. handbikách, ručních speciálech, kde si bude moci široká veřejnost vyzkoušet „ Zač je toho loket" a pokusit se vyhrát jednu z hodnotných cen.

Podrobné informace k programu na www.cernikone.cz.