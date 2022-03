Ceny benzínu i nafty kolem padesátky? Ještě před několika dny si to uměl představit jen málokdo, aktuálně je to ale realita. Kvůli extrémnímu růstu cen pohonných hmot řada řidičů omezuje své jízdy, každá cesta nebo výlet mnohem výrazněji než před časem zatěžují rodinné rozpočty. A tak šoféři hledají způsoby, jak ušetřit.

Zdroj: DeníkPodle odborníků se přitom dá poměrně výrazně snížit spotřeba správným ovládáním auta a úpravou stylu jízdy. Pro Deník tipy a návody, jak ušetřit, shrnul bývalý závodník, dopravní expert a lektor žatecké autoškoly Adam Janouš.

Existují triky, jak ušetřit?

Nejsou to úplně triky. Jsou to vlastně základní věci, které se začínající řidič učí v autoškole. A pokud budeme dodržovat těch několik zásad, budeme šetřit nejen vlastní peněženku, ale i životní prostředí.

Jak tedy snížit spotřebu benzínu či nafty?

Mezi základní věci patří plynulá jízda, předvídavost a správné ovládání vozidla.

Takže žádná jízda brzda plyn.

Přesně tak. Plynulá jízda je nejekonomičtější, při ní se spotřeba snižuje.

Když už jedeme plynule, na jaké další věci si máme dávat pozor? Co nám pomůže?

Snížit spotřebu můžeme také několika věcmi, kterým běžně nevěnujeme moc pozornosti. Například správnému tlaku v pneumatikách. Už jen rozdíl o 0,3 atmosféry může ovlivnit spotřebu až o jeden litr. Také teď bude v závěru března končit povinnost zimních pneumatik. Pokud to již situace nevyžaduje a počasí je příznivé, doporučuje se včas přezout na letní. To také může ovlivnit spotřebu paliva. Zimní pneumatiky mají větší valivý odpor.

Když jsme u té zimy. Co ranní zahřívání auta?

Ponechání motoru v chodu déle jak minutu je v podstatě zbytečné. Čekat na zahřátí vozidla je, dá se říci, dnes už zastaralá metoda. Jde spíš o pohodlí řidiče, aby neseděl ve studeném autě. Ale samotné vozidlo není bezprostřední jízdou nijak zvlášť vystaveno většímu riziku opotřebení. A zbytečně se propálí palivo.

Adam Janouš.Zdroj: Deník/Hynek DlouhýCo když zapomenu něco těžkého v kufru a už několik dní to tam vozím?

Samozřejmě. Jakýkoli náklad navíc je zbytečný. To samé je po dovolené vozit na střeše úložný box nebo stojan na kola.

V takovém případě je navíc asi také ovlivněna aerodynamika?

Ano. Aerodynamika se může změnit až o 30 % z koeficientu vozidla. To může udělat rozdíl na spotřebě i více než jeden litr na sto kilometrů.

A co rychlost?

Rychlost výrazně ovlivňuje spotřebu paliva. Rychlost určitě jízdu prodražuje. Na rovině, pokud pojedeme 100 místo 90, tak při stejném zařazeném rychlostním stupni budeme točit u spalovacích motorů více otáček a zvyšuje se tak spotřeba vozidla. A při vyšších rychlostech, na kratší vzdálenosti, spotřeba vyšší bude. Na krátkých vzdálenostech při zvýšení rychlosti nevznikne ani velká časová úspora.

Tempomat? Vyplatí se ho používat?

Jeho využívání pomůže. Ale vyplatí se spíše na delších rovinatých úsecích.

Ještě nějaký tip?

Spousta řidičů se například neřídí pomocným ukazatelem řazení. Správné užití rychlostních stupňů při správných otáčkách ovlivní spotřebu vozidla.

Když budu tato doporučení dodržovat, mohu výrazněji ovlivnit spotřebu, snížit ji a ušetřit?

Ano, správnou jízdou a dodržováním těchto rad se snížit spotřeba dá.