„Dnes jsme tu už třetí den. Jakmile napadlo dost sněhu, hned jsme vyjely,“ uvedla za sebe a své dvě kamarádky Chomutovanka Naďa Z. „Nejlepší to bylo v pátek, už byl upravený manšestr, ale nebylo tu tolik lidí, co dnes,“ zkonstatovala. Všechny tři patří k věkové skupině 60 plus. „Jsme z rizikové skupiny,“ směje se paní Naďa. „Ale nepracujeme na svém zdraví jen proto. V pohybu jsme i jindy. V létě jezdíme na kole a chodíme pěšky,“ dodala.

Libuše Ksandrová přijela za běžkováním až z Berouna. Byla to její vůbec první zkušenost. „Zaprvé jsou teď sjezdovky zavřené, jinak jsem lyžařka. No a za druhé, řekli jsme si s kolegy z práce, že příští týden vyrazíme na běžky na Boží Dar, chceme jet Ježíškovu cestu, tak jsem to potřebovala natrénovat,“ prozradila. V Chomutově má kamarádku, která s ní na zhruba pětikilometrovou trasu vyrazila a poskytla rady i potřebnou morální podporu. „Bylo to super,“ pochvalovala si paní Libuše i přes tři pády.

Nejméně dvakrát třikrát týdně se na běžky vydává Roman Laufke z Chomutova. V sobotu si jízdu „naordinoval“ před noční směnou. „Vyrážím na II. nebo na III. Mlýn, bude to tak na dvě hodinky,“ odhadl sportovec ve středním věku. „Předevčírem jsem byl na Lesné, bylo tam ale narváno. Bodejť by ne, když lidem zavřeli sjezdovky, to se pak nemůžeme divit. Slyšel jsem, že už se tři dny běžkuje tady, tak to chci vyzkoušet. Tahle stopa má jednu velkou přednost, že je dostupná. Nemusíte nikam do hor, i když na Lesné jsou zase lepší trasy,“ zhodnotil.

Množství lidí v Bezručově údolí překvapilo Daniela Szabo, který přijel z nedalekých Pesvic. Na Lesné už si to letos vyzkoušel a byl spokojený, běžkování v údolí měl na otočku. „Pojedu rychle na prvák a zpět. Je to náhrada za jiné sporty. Normálně bych vyrazil na lyžích, když to nejde, tak aspoň na běžkách,“ dodal.



Údolím procházela řada lidí pěšky, trojice sedmdesátiletých dam ho procházela svižnou chůzí s nordic walking holemi a rodičovský pár si trasu sportovně vyklusával i s dětským kočárkem. Mírný svah u stezky sjížděla skupinka lidí na bobech a saních. „Byli jsme sáňkovat na Mezihoří, ale na mladšího ze synů, kterému jsou teprve čtyři roky, je to tam prudké. Tady je fajn, že nás tu moc není,“ pochvaloval si.

Běžkaři vyrazili také na okruhy na Lesné, kolem Alšovky u Klášterce nad Ohří či Mezihoří.

Oproti tomu rodiny s dětmi opět zamířily s boby a sáňkami na sjezdovky. Zimní střediska nad nimi přimhuřují oči, pokud nedělají nepořádek. Přísný zákaz se o tomto víkendu vztahoval na sjezdovku Jáchymovská ve Skiareálu Klínovec. V sobotu tam rozhrnovali rolbami sníh, aby byla co nejrychleji ve formě, kdyby v příštích dnech mohly být areály otevřené.



„Pro vás to ovšem znamená, že příštích pět dnů bude přísný zákaz vstupu na tuto sjezdovku, a to z důvodu velkého pohybu techniky. Natažená budou i ocelová lana, takže riziko úrazu je opravdu vysoké,“ varoval skiareál. I tak bylo odpoledne na webkameře vidět, že kousek za rolbou řezal oblouky snowboardista. V miniareálu se to pak hemžilo drobotí na bobech a saních.