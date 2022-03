V rámci Bezva party organizujete řadu aktivit. Ať už to jsou dětské tábory, firemní či zážitkové akce. Jak moc vaši činnost poznamenaly poslední dva roky s koronavirem a opatření, která epidemii provázela?

Covidová doba pro nás nebyla vůbec příjemná. Bylo to dlouhé období bez všech akcí, bez radosti, kterou z akcí máme, bez potkávání se s lidmi. Zrušili jsme v podstatě vše, co jsme měli naplánované, některé věci jsme se snažili opakovaně přesunout, ale nakonec jsme se některých vzdali úplně. Nejtěžší to bylo s druhým ročníkem rodinného festivalu Bezva Fest, který měl proběhnout v červnu 2020. Celý rok jsme intenzivně pracovali na přípravách a pak jsme ho museli zrušit. Několikrát jsme ho přesunuli na jiný termín, poté i na další rok a ani to nevyšlo. Za organizací stojí neskutečně moc práce, úsilí, a pokud vám to několikrát nevyjde, motivace pořádat tyto velké akce klesala a my už opravdu potřebovali nový náboj. Ten přišel až nedávno díky rozvolnění, které nám pořadatelům už nebrání připravovat akce pro lidi, rozdávat zážitky a radost. Snad už nás čeká opět lepší doba.

Pomohly vám během restrikcí nějak vládní kompenzace?

Vládní kompenzace nám příliš nepomohly. Covid nám na skoro dva roky vzal naši práci, naši radost a připravil nás o spoustu krásných zážitků. Na druhou stranu nám dal spoustu času a prostoru pro společné chvíle s našimi rodinami.

Mezi vaše aktivity patří nabídka táborů, kterých se účastní děti společně se svými prarodiči. Jaký je o to zájem?

O tábory pro babičky s vnoučaty je zájem opravdu obrovský a my si toho neskutečně vážíme. Jezdí za námi babičky z celé republiky a dokonce i ze Slovenska. Pořádáme je už od roku 2016 a od té doby máme pravidelně plno. Některé babičky s námi letos pojedou už posedmé a vnoučátka stále doplňují. Tábory jsou naše srdcová záležitost, děláme je s obrovskou radostí a láskou a tu nám pak všechny ty děti a babičky vracejí. To nás nabíjí a dává energii a žene kupředu.

Jak takové tábory, kde jsou babičky s vnoučaty, probíhají?

Tábory jsou zaměřeny na společně strávený čas vnoučátek se svými prarodiči. Veškeré aktivity jsou proto koncipovány tak, aby spolu mohli v rámci rodiny spolupracovat a bavit se společně. Mimo to máme na táborech i spoustu aktivit pouze pro děti, během kterých si prarodiče odpočinou, povypráví si s ostatními. To byste nevěřila, co vše v těch našich babičkách je, tolik srandy, smíchu a energie, co do všech těch soutěží dávají a jak láskyplně pečují o ta svá vnoučátka. Je to moc krásná akce a jsme hrdí, že jsme těmi, kteří tohle v České republice rozjeli naplno. Obrovskou odměnou nám je i to, že se nám většina babiček s dětmi vrací již několik let a žijí našimi tábory i mimo sezónu. Tvoříme vlastně takovou velkou bezva rodinu, a to doslova. Posíláme si v průběhu roku fotky, jak děti rostou, co vše děláme a jak se nám daří. Je to krásné a my si těchto vztahů moc vážíme. Kromě táborů pro babičky s vnoučaty pořádáme také tábory pro rodiče s dětmi a letní pobytové a příměstské tábory.

Vedle toho pořádáte také tábory jen pro samotné seniory. Jaká je jejich organizace a jaká věková kategorie se jich může zúčastnit?

Táborů pro seniory se mohou zúčastnit všichni, kteří mají alespoň trochu soutěživého ducha, nebo naopak ti, co v sobě soutěživého ducha chtějí probudit. Je to perfektní akce, kde se senioři seznámí s novými stejně naladěnými lidmi, kde zažijí něco úplně nového, kde zavzpomínají na dávné táborové časy, kde si zazpívají u táboráku. Takové tábory jsou opravdu zábava a děláme je s velkou láskou. Pro mě osobně je to srdcová záležitost. Tábory pro seniory jsem začala pořádat díky mé babičce, která se náhle ocitla bez dědečka. Díky ní jsme v roce 2015 pořádali první tábor pro seniory. Tehdy se ho zúčastnilo 15 seniorů, letos už jich do našeho tábora přijede přes padesát. Ačkoli má babička už není mezi námi, byla by na mě určitě moc hrdá.

Co vše senioři na táborech stihnou?

Nevěřila byste, co všechno jsou táborníci schopni za týden s námi stihnout a zažít. Vidět běhat babičky a dědečky po lese se stoprocentním zápalem do hry a úsměvem od ucha k uchu je něco, co se vám navždy vryje do srdce. Vzhledem k tomu, že se jedná o program pro seniory, je samozřejmostí zpestření programu masážemi, tvořivými workshopy, návštěvou únikové hry, výlety na lodi a dalšími aktivitami. Mnoho seniorů už s námi jezdí několik let, a tak mezi námi i mezi jednotlivými účastníky vznikají krásné přátelské vztahy, které udržujeme během celého roku a vzájemně se na sebe moc těšíme.

Řadu těchto táborů či akcí pořádáte v Poslově mlýně u Máchova jezera. V současné době tam našli azyl i uprchlíci z válkou zmítané Ukrajiny. Nemůže to konání připravených pobytů nějak ohrozit?

Nikdo nevíme, jak se bude situace na Ukrajině vyvíjet, ale z Poslova Mlýna máme informace, že již v dubnu bude areál k dispozici k již nasmlouvaným akcím, které tam mají proběhnout.



Na poměry kraje bude bezesporu jednou z největších letošních akcí červnový Bezva Fest, který pořádáte na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Jak moc náročné je takovou akci připravit? Kolik se na tom podílí lidí?

Připravit akci v takovém měřítku opravdu není jen tak a stojí za ní celý tým lidí a více než rok pečlivé práce. Hlavní přípravný tým tvoří pět lidí, kterým pomáhá ještě dalších „X“ externích pracovníků. A to mluvíme skutečně jen o přípravách. Na samotné akci v den konání má náš realizační tým třeba i padesát osob. Troufám si říct, že tato akce nebude mít v celém Česku konkurenci. Víme, že to, co připravujeme, nikde jinde návštěvníci nezažijí. Náš koncept je unikátní a pokud nám počasí bude přát, pak našim návštěvníkům slibujeme, že si Bezva Fest užijí na sto procent. Dodnes čerpáme z krásných recenzí dětí z prvního ročníku, které říkaly, že to byl jejich nejlepší den v životě nebo, že se jim splnilo vše, co si přály. Zároveň je to ale festival pro celou rodinu, kde se zabaví malé a velké děti, teenageři, ale i rodiče a jejich prarodiče.

Prozradíte hlavní hvězdy festivalu?

To už v současné době není žádné tajemství. Návštěvníci se mohou těšit na Bena Christovao, Pokáče, Jaroslava Uhlíře, Lollipopz, Štístka a Poupěnku, Míšu Růžičkovou, nebudou chybět ani youtubeři jako Lea a Tom, Tary, Veronika Spurná a spousta dalších.

Kromě známých osobností a koncertů nabídne Bezva Fest také spousty aktivit. Můžete je přiblížit?

Letos se nám povedly opravdu velké věci. Na festivalu bude více než třicet atrakcí, například autodrom, labutě, řetízkové kolotoče, skákací hrady, překážkové dráhy, bludiště, horolezecká stěna, bungee trampolíny, ninja race, elektrický býk a další. Tohle vše budou moci děti v rámci vstupného po celý den navštívit zdarma. Malé děti se navíc mohou těšit na Mattel zónu, kde budou herničky Barbie, Hot Wheels, Fisher price, dále také na Bobík roadshow. Teenagery pozveme na obrovskou Game zónu, kde budou k dispozici herní počítače, virtuální realita, letecké a automobilové simulátory, také bude otevřena skate zóna, kde budou moci vyzkoušet graffiti, skate nebo BMX. Představí se také armáda, hasiči, policie, popeláři a spousta dalších. Budeme mít také zónu pro starší chlapce, tatínky a dědy s možností testovacích autojízd, autodráh či siláckých soutěží.

A co maminky a babičky?

Pro dámy, maminky a babičky máme přichystanou Beauty zónu, kde se ve stánku známé kosmetické značky budou moci nechat nalíčit, dostanou drobné dárky, vyzkoušejí si speciální cvičení, masáže, nebo si popovídají s nutričním poradcem. Nebudou chybět ani soutěže o hodnotné ceny.

Výjimečná bude také sportovní zóna, kde si děti, ale i dospělí budou moci vyzkoušet na tři desítky různých sportů. Jaké sportovní kluby se tam představí?

Ano, na festivalu bude velká sportovní Wannado zóna, která nabídne ninja race běh, biatlon, závod na odrážedlech, představí se spousta sportovních oddílů od klasických sportů jako je fotbal, box, hokejbal, veslařství, street dance, volejbal, tak po sporty méně známé spikeball, americký fotbal, šermířství, pole dance, skákací boty a další. Všechny tyto oddíly budou interaktivním způsobem seznamovat návštěvníky s jejich aktivitami.