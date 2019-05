Festivaly určené sportovním fanouškům a veřejnosti se pořádají v České republice během olympiád od roku 2014. Areály s ochutnávkami desítek sportů a doprovodnými atrakcemi včetně velké projekce televizních přenosů z olympiády navštěvují stovky tisíc lidí.

„Jde o prestižní událost, prostřednictvím které lze veřejnosti připomenout, že město Most se v minulosti oprávněně stalo Evropským městem sportu. Zároveň jde o možnost propagace města a lokality jezera Most,“ uvedl primátor Jan Paparega.

Původně se počítalo s tím, že festival by byl u jezera už příští léto v době olympiády v Tokiu. Z tohoto plánu ale sešlo, protože by hrozilo, že současná výstavba základní infrastruktury v rekultivované oblasti by se do vypuknutí olympijských her nestihla. Záměr se tedy posouvá o čtyři roky.

Souhlasil s tím i Ústecký kraj, který by se na akci podílel. „Z pohledu propagace Mostu, Ústeckého kraje a sportu je jezero Most ideální místo,“ sdělila krajská mluvčí Lucie Dosedělová.

Město i kraj se usneseními svých zastupitelů zatím k ničemu nezavázaly. Český olympijský výbor (ČOV), pořadatel festivalů, na žádost města zpracoval projektový záměr, který vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí bez nároku na rozpočet. „Těší nás zájem města i kraje pořádat Olympijský festival v roce 2024, nicméně o dějištích festivalů v době olympijských her v Paříži se bude rozhodovat až v následujících letech,“ sdělila mluvčí ČOV Barbora Žehanová.

Areál mezi plážemi a silnicí

V Mostě by byl festival na jižním pobřeží jezera, kam se chodí od přesunutého kostela. Sportovní areál by vznikl na pláni mezi plážemi a budovanou páteřní silnicí s kruhovým objezdem. Zpracovaný architektonický návrh obsahuje například zázemí pro desítky sportovních disciplín, fanouškovskou zónu, pódium, občerstvení, dětský koutek a stanoviště České televize. Ve vodě je v plánu sektor i pro vodní pólo, akvabely, jachtaře a veslaře.

Festival by také umožnil pořádání příměstských táborů pro děti, kterým by se věnovali profesionální instruktoři a trenéři. Na programu festivalu by pak spolupracovaly místní kluby. Uvažované zapojení města do celého podniku by podle odhadu stálo zhruba 10 milionů korun, kraj by dal 20 milionů.

První akce tohoto druhu na světě se konala na pražské Letné v roce 2014 pod názvem Olympijský park. V době zimní olympiády v Soči navštívilo sportovní centrum v české metropoli během 18 dnů přes 400 tisíc lidí. V roce 2016 byl hlavní Olympijský park na Lipně, kam během olympiády v Riu dorazilo 341 tisíc nadšenců a další navštívili doprovodné parky v Pardubicích, Ostravě a Plzni.

Při zimní olympiádě v Pchjongčchangu v roce 2018 prošlo Olympijskými festivaly v Brně a Ostravě přes čtvrt milionu lidí. Akce zaměřená na rodiny s dětmi a školy motivuje lidi k pohybu, zdravému životnímu stylu a fair play chování.