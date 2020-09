Šeredně se mýlil ten, kdo uvěřil podnikateli s auty Miloslavovi Šárovi. To když ještě zkraje února u černé stavby na pozemku psaném na jeho partnerku Lenku Brůnovou tvrdil, že čilý ruch tady panuje jen proto, že chce přikrýt zděnou konstrukci, aby do ní nenapršelo. A že se stavbou naloží podle zákona, až mu do schránky přijde rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP), které čeká každým dnem. Od té doby zapršelo i uschlo ještě mnohokrát. Kontrola ČIŽP sice ještě neskončila, už dlouho je ale jasné, že ani její závěr nezmění nic na tom, že stavba v ochranném pásmu přírodního parku Dolní Poohří kousek od Budyně na Litoměřicku nemá co dělat.

Nemá, ale už je skoro hotová. Přestože na příslušném stavebním úřadu připouští, že jim podnikatelova aktivita kvůli nedostatku času zatím prokluzuje mezi prsty, jedním dechem ujišťují, že Šárova snaha je stejně marná. I když prý objekt dostaví, v nezkolaudovatelném domě nebude moct nikdo přebývat. Aspoň pokud se nechce do křížku se zákonem pustit ještě víc než doteď.

Staví v ochranném pásmu

Ke stavbě se člověk dostane, když vyjede z Budyně nad Ohří ve směru na Mšené-lázně. Těsně po přejetí Mšenského potoka uhne z hlavní doprava a jede asi 800 metrů po nezpevněné cestě. Inkriminovaný pozemek s rozestavěným domem je v těsném sousedství rybníka patřícího Šárově firmě OKIM. Je tu krásně, klid, v němž vyniknou trylky stovek ptáků. V bezprostředně sousedícím chráněném území přežívají v zeleni sycené klikatící se Ohří desítky ohrožených a chráněných druhů organismů. A právě proto, že je místo v ochranném pásmu parku a navíc má v katastru značku orná půda, nikdo tady nemá co stavět. A přesto se tu vytrvale, už přes rok staví.

Na pozemku o výměře skoro osm tisíc metrů čtverečních parkují dva malé traktorbagry a před ním několik osobních aut i dodávka. Nízká dvoukřídlá stavba je už vyzděná, zasazena jsou do ní plastová okna. Hotová je i střecha, na jedné její straně jsou dokonce solární panely. Stavitelé mysleli už i na vzduchotechniku a na velké zahradě jsou patrné zásahy zahradního architekta včetně místa vysypaného kamínky, nejspíš připraveného na sportoviště. Zkrátka kdo by stavěl legálně, mohl by se možná už za měsíc těšit, že sezve přátele na kolaudaci.

Jenže tady se kolaudovat jen tak nebude. A pokud nakonec ano, novináře, kterých se tu postupně ochomýtala už pěkná řádka, sem investoři určitě nepozvou. „To už tady bylo několikrát,“ reaguje na představení redaktorů Deníku parkujících před provizorně oploceným pozemkem černovláska ve slunečních brýlích, která se oddělila z hloučku lidí na stavbě. „A hlavně tady jste na soukromém pozemku. Takže si to laskavě sbalte,“ loučí se razantně žena a zavírá improvizovaný vjezd. Nezbývá než zpovzdálí udělat pár fotek a později v redakci začít „žhavit dráty“. Pokud totiž úřady už přinejmenším před rokem novinářům potvrdily, že stavba má stopku, jak je možné, že barák už skoro stojí?

„Bohužel, je to beze změny,“ potvrzuje Jan Vancl, mluvčí roudnického městského úřadu. Právě zdejší orgán ochrany životního prostředí posuzoval, zda stavba odpovídá platným normám legislativy o ochraně životního prostředí. A dospěl k negativnímu závěru. „My jako úřad konáme. Už jsme dali krajskému úřadu v Ústí nad Labem několikátý podnět na nečinnost libochovického stavebního úřadu, pod který stavba spadá,“ říká Vancl.

Z krajského úřadu v Ústí nad Labem záhy přichází potvrzení, že libochovický stavební úřad urgují, a to od jara už potřetí. „Po doručení dalšího podnětu ze dne 3. června si náš odbor od stavebního úřadu vyžádal informace o dalších úkonech jako kontrolní prohlídky či výzvy a o aktuálním stavu řízení,“ vzkazuje vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Hana Bergmannová.

Z Libochovic pak do Ústí přišla zpráva, že jsou tam ve stádiu přípravy konečných rozhodnutí, informace o provedených úkonech ale sdělení neobsahovalo. „Proto náš odbor opětovně požádal o sdělení, jaké úkony úřad činil, nebo činí. Na základě obdržených informací jsme připraveni vyhodnotit postup stavebního úřadu a případně přijmout nutná opatření. Na tyto informace doposud čekáme,“ uzavírá Bergmannová.

Vedoucím stavebního úřadu v Libochovicích je Dušan Oslej. „My konáme. Možná trochu pomaleji, než by bylo záhodno,“ říká do telefonu. Pomalejší tempo přičítá koronavirové krizi a v létě i dovoleným. „Tyto věci navíc nedělám pravidelně, nemáme tu právníka. Pro mě by to znamenalo věnovat se jen tomuto 14 dní. A musel bych odsunout práci pro obyčejné slušné lidi,“ pokračuje vedoucí úředník. Ombudsman jeho úřadu radil, aby v řízení nedali Šárovi a Brůnové vůbec žádný prostor na to, aby měli možnost požádat o dodatečné povolení stavby, což zákon umožňuje. To ale Libochovice neudělaly. „Dopředu víme, že dojde k nějakým odvoláním a podobným věcem,“ vysvětluje Oslej.

Povolení nemohou dostat, tvrdí úřad

Ten má vůči stavbě momentálně otevřená tři řízení. Jedno o pokutě, která může dosahovat až 200 tisíc korun, další o dodatečném povolení stavby. „Měli termín na doplnění, to nedoplnili, takže to budu jenom zastavovat,“ líčí vedoucí úředník a doplňuje, že do třetice hodlá do konce měsíce dokončit řízení o odstranění stavby. Že by nakonec dostala razítko, Oslej vylučuje. „Tady není jak. Dvě zásadní závazná stanoviska od dotčených orgánů, tedy z hlediska územního plánování a životního prostředí, prostě nemohou dostat,“ ujišťuje.

Od stavebního úřadu tak investoři nemůžou počítat ani s papírem, s jehož pomocí by stavbu zapsali do katastru nemovitostí. „Zůstane to tam ornou půdou,“ potvrzuje Oslej s tím, že v momentě, kdy by se do nezkolaudovaného domu někdo nastěhoval, bude to z hlediska stavebního řádu další provinění: užívání stavby, která k tomu není určena.

Také inspektoři životního prostředí mají stavbu „v merku“. „ČIŽP má zahájeno přestupkové řízení pro podezření z nedodržení některých povinností vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny,“ potvrzuje mluvčí inspekce Radka Nastoupilová s tím, že do ukončení řízení nemůže říct víc.

Případ začala na podnět roudnického městského úřadu řešit i policie. „Podnět jsme přijali a v současné době litoměřičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality vedou trestní řízení,“ potvrzuje mluvčí Veronika Hyšplerová a upřesňuje, že policie zahájila stíhání konkrétní osoby pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.