Další tři turistické cesty přibyly na seznam těch už uzavřených v dubnu. Turisté tak nově nesmějí na modře značenou turistickou cestu v úseku mezi Hadím pramenem a Panenskou jedlí, žlutě značenou turistickou cestu Hřebcovým dolem a zeleně značenou turistickou cestu v úseku mezi křižovatkou Písečná brána a údolím Vlčího potoka. „Rozpad smrkových souší po kůrovcové kalamitě podél uvedených cest již dospěl do takového stádia, že není možné zaručit jejich stabilitu a tedy ani bezpečnost procházejících návštěvníků,“ vysvětlil mluvčí správy národního parku Tomáš Salov, proč se správa rozhodla cesty uzavřít.

Správa národního parku nyní hledá řešení, jak uzavřené stezky co nejdříve zprůchodnit. „Přístup pro jednotlivé cesty je individuální a závisí mimo jiné na významu jednotlivých cest. Cesty, které jsou významné pro složky záchranného systému, jsou udržovány prioritně,“ řekl ředitel správy národního parku Pavel Benda.

Tam, kde to bude možné, správa parku pokácí nebezpečné stromy a ponechá je na místě k zetlení. Poslouží tak jako živinový základ pro nový les, který zde v příštích desítkách let samovolně vznikne. Případně vyznačí obchůzné trasy. „V případě, že žádná z uvedených možností není realistická, může dojít k uzavření turistické cesty na delší dobu, než dojde k pádu převažující části smrkových souší. Poté budou cesty opět zprůchodněny,“ upozornil Salov.

Právě dlouhodobé uzavření turistických cest, které se navíc v brzké době může rozšířit i na další stezky, dělá problémy především starostům z regionu. Pokud totiž turisté nebudou moci vyrazit na túry, ztratí jeden z důvodů, proč do regionu vůbec přijet. „Tohle je jen začátek, bohužel. Bezpečnost návštěvníků je pro nás priorita, ale netušíme, co znamená dočasnost. Chtěli bychom tyto stezky co nejdříve otevřít,“ řekl starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář.

Dočasně je v současné době uzavřen také skalní hrádek Šauenštejn, na který ročně podle odhadů zamíří až 50 tisíc návštěvníků. Část hrádku je kvůli zkorodovaným traverzám některých lávek uzavřena už od roku 2019. Poprvé by se sem mohli turisté vrátit letos ke konci roku. Do konce listopadu by totiž měla být hotová rozsáhlá rekonstrukce přístupu na Šaunštejn, správa parku za ni zaplatí 9,4 milionu korun.

„Práce obnášejí v první fázi provedení sanace nebezpečných částí skal, v další pak vlastní rekonstrukci turistických instalací na vrcholu hrádku tak, aby splňovaly současné bezpečnostní standardy a současně hrádek chránily lépe před erozí působenou vysokou návštěvností,“ přiblížil další z uzavírek v národním parku Tomáš Salov.

V národním parku je v současné době uzavřeno několik lokalit. Kromě míst, kde nyní hnízdí výři, sokoli a čápi černí, je nyní zakázán kvůli nebezpečí pádu stromů vstup také na cestu po červené turistické značce z Mezní Louky k Malé Pravčické bráně, údolí Soogrund k hornímu přístavišti Divoké soutěsky nebo zelená turistická stezka z Hájenek na Mezní Louku.