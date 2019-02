Jirkov - O postavení až třiceti sportovních cest různých obtížností se v Jirkově na Chomutovsku postará mistr České republiky v boulderingu Vojta Trojan.

Lezecká aréna Jirkov | Foto: archiv

Koná se tam totiž Bouldering session, který je nejen pro muže a ženy, ale i pro děti. „Letos poprvé se v rámci Bouldering session budou konat i závody pro děti do 12 let včetně. Pro ně bude připraveno patnáct boulderů lehčí obtížnosti - spíše pro lezecké nováčky. Ti zkušenější pak mohou startovat v "dospělácké" kategorii, kde si zalezou do sytosti!“ uvedl pro Deník jeden z pořadatelů Tomáš Riese z VirginGrip, jenž se na pořádání akce nejen podílí, ale zároveň Vojtěcha Trojana podporuje jako svého brand ambasadora.

Přátelský závod se koná v sobotu 2 . února od 10 hodin a vyhlášeni budou tři nejlepší z každé kategorie. Dospělí se mohou těšit na finanční odměnu! Výsledky se budou zaznamenávat, tak jako každé kolo, do celého seriálu Bouldering session v Lezecké aréně Jirkov pro ty, kteří se předešlých kol zúčastnili. „Tentokrát přislíbili účast závodníci také z Prahy, Karlových Varů, Liberce ale i z Německa,“ upřesnil Riese.

Po závodech proběhne i celovečerní program - přednáška Vojty Trojana, koncert rockové skupiny Gorily v mlze a DJ Johan.

Pro větší komfort závodníků se poleze ve dvou kolech - první polovina přihlášených bude startovat ve 2. kole (17.00-20.00 h), druhá polovina přihlášených v 1. kole (13.30 – 16.30 h).

Registrace je předem nutná a to na mailu grip@virgingrip.com.

Více inforamcí o závodě najdete na lezecka-arena.cz a stránkách firmy Virgingrip.