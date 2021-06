„Maminka mě utřela lopuchem, byla tam beruška.“ Hláška z legendárního filmu S tebou mě baví svět přesně vystihuje situaci, se kterou se potýkají oblíbené cíle turistů. Výjimkou není ani Český ráj, který každoročně navštíví necelé dva miliony lidí. Na nerudovskou otázku „Kam s ním?“ dá odpověď nová turistická kampaň.

S nárůstem návštěvnosti oblíbených cílů došlo v posledních letech ke zhoršení situace, která kazí celkový dojem z místa. Typickým příkladem mohou být skalní města, kde cesty lemují papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky a takzvané podpapíráky. Proto Sdružení Český ráj zahájilo novou kampaň. „Jejím cílem není zakazovat nebo poučovat, ale vzbudit o toto téma zájem a nabídnout udržitelné způsoby chování. Snažili jsme se pracovat s vtipem a nadsázkou,“ uvedl jeden z autorů Pavel Pichler.

V rámci ní vznikl i komiks, který se snaží přispět k tomu, aby se cesty krajinou nezměnily ve slalom mezi výkaly. „Víme, že zákazové značky působí negativně a jsou spíše přehlíženy. Psaný text může být pro někoho nuda. Komiks zaujme a pobaví. Jeho grafická podoba trochu připomíná Maxipsa Fíka. Myslím si, že ač jde o téma ožehavé, v tomto podání působí celkem mile,“ zdůraznila ředitelka sdružení Jitka Kořínková.

Český ráj spustil kampaň upozorňující na delikátní problém.Zdroj: Český ráj

Podle ní k problematice znečištění přispívá i to, že si lidé neuvědomují, že když si jeden člověk odskočí do přírody třeba v Hruboskalsku, nic se nestane. Ale frekventovanými místy může projít za den až 2000 lidí. „A nebudeme si nalhávat, že počty dostupných toalet odpovídají počtům návštěvníků. Budování infrastruktury pokulhává,“ podotkla Kořínková.

Odskočit si do přírody by měla být až ta poslední varianta v případě, kdy žádná toaleta není na blízku. Proto vznikla i Mapa toalet, kterou najdou zájemci na webu www.wcvraji.cz. „Jinak je nutné exkrementy dobře zahrabat a vždy dát přednost ekologickému toaletnímu papíru nebo papírovým kapesníčkům před vlhčenými ubrousky, které se rozkládají dlouhé roky,“ upřesnila za autory kampaně Barbora Dvořáková. Důležitou roli hraje i výběr místa – pod stinnými skalními převisy bude trvat rozklad nejdéle. „Potřeba by měla být vykonána aspoň 50 metrů od vody a zahrabána 15 centimetrů hluboko,“ dodala Dvořáková.

Výhledově by se měly součástí kampaně stát i praktické suvenýry v podobě lopatky na zahrabávání stop nebo rozložitelného toaletního papíru. „Když už si musím v přírodě odskočit, chci z toho mít dobrý pocit nejenom fyzicky, ale i duševně. Lehká outdoorová lopatka pověšená na batohu to nejen umožňuje, ale také dává ostatním vědět, že se nemusejí bát jít v mých stopách,“ sdělil Ondřej Vítek z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

„Ráda bych, aby environmentální osvěta byla trvalou součástí komunikace Sdružení Český ráj s návštěvníky. Potřebujeme, aby si návštěvníci uvědomili, jak cenné a jedinečné lokality v Českém ráji máme a že je třeba k nim přistupovat šetrně,“ dodala Jitka Kořínková. Komiks i šestero odpovědného návštěvníka zařadí do tištěných i on-line materiálů.

Také v Národním Parku České Švýcarsko představují fekálie obtěžující problém. A to i přesto, že na většině výletních tras návštěvníci v horizontu hodiny a půl až dvou opět dojdou k pohostinství či jiné službě, která je toaletou vybavena. „Zatím není jiné řešení než pravidelně uklízet. Na méně frekventovaných místech tak činí naše strážní služba, ve velmi vytížených lokalitách najímáme úklidovou službu,“ popsal situaci mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Tato problematika bude částečně zahrnuta v chystané společné kampani národních parků nazvané „Odpadkouši“. Jedná se o pokračování kampaně, kterou spustil v minulých letech Krkonošský národní park. „Obecně poukazuje na odpadky zanechávané zejména návštěvníky v přírodě,“ dodal Salov.

Téma znečišťování lesů je aktuální v jiných zemích, autoři kampaně se například inspirují principy iniciativy Leave No Trace. O ožehavosti problematiky svědčí i fakt, že knihy s názvem How To Shit In The Woods se prodaly přes tři miliony výtisků.

Šest zásad ohleduplného návštěvníka



Vím, kam jdu. Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám.



Chráním přírodu a vše, co poskytuje. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých. Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu.



Respektuji navštívené místo a jeho obyvatele. Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám vše kolem sebe a jsem ohleduplný k přírodě i k místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych umožnil příjemný zážitek i ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.



Zodpovídám za svou bezpečnost. Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná, přesto jsem rád, když je nespoutaná.



Nezanechávám po sobě stopy. Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když si potřebuji „odskočit“, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel.



Podílím se na péči. Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody upozorním správce území. Zdroj: Český ráj