Posledním dílem nic neskončilo. Seriál Most! dál pokračuje v ulicích města a společnost, která nabízí nevšední poznávací turistiku krajinou severozápadních Čech, začne vozit zájemce po místech, kde se natáčely jednotlivé scény.

S projektem přichází Offroad safari. „Návštěvníci výletu Dycky Most! se vydají na známá místa, kde se natáčelo, i na pivo do hospody Severka,“ řekla Liběna Novotná, která se v Offroad safari stará o marketing.

Po New Yorku, kde se mohou fanoušci vydat po stopách seriálu Sex ve městě, tak má svou seriálovou stezku také Most. „Seriál byl plný drsného humoru, nadsázky, rozvířil hodně emocí kolem způsobu, jakým zachytil realitu Mostecka. Proto také vzbudil zájem o město i jeho okolí. Přesně to je i cílem našeho netradičního projektu zážitkové turistiky, první svého druhu v České republice, který ukazuje kontrasty průmyslové krajiny a života v ní,“ vysvětlil jeden ze zakladatelů Offroad safari Martin Bareš, který věří, že se po seriálové stezce nebudou vydávat jen turisté z nedalekého okolí, ale že projekt přiláká množství zájemců z celé republiky.

Už v průběhu seriálu do Mostu přijeli první zájemci, které místa natáčení zajímala. Jeden turista s vnukem dorazil až z Jeseníků, další z Ostravska. Pár lidí přijelo z Prahy a nechyběli ani návštěvníci ze Slovenska, kde se seriál Most! také těšil značné divácké oblibě.

Hněvín i Chanov

Pořadatelé výletu Dycky Most! předesílají, že návštěvníky čeká vyhlídka na Hněvíně, kam se vydal Eda na očistnou cestu, projížďka sídlištěm Chanov, vyprávění o zajímavostech přesunutého kostela, zastávka u Luďanova domu, v autoservisu pana Juliše, u kuchaře Marcela a u technických služeb, kde pracoval Luďan s Frantou. „Třešničkou na dortu je pak posezení u piva v restauraci Severka,“ doplnil Martin Bareš s tím, že výlet není jen pro fanoušky seriálu.

„I těm, kteří jej nesledovali, přiblížíme život na Mostecku a ukážeme, že tu dávno nežijeme v měsíční krajině, jak si stále většina lidí myslí. To je ostatně podstata všech našich výletů. Domácím i přespolním představujeme krásná i drsná zákoutí severozápadních Čech, krajiny plné kontrastů. Jak se říká, ukázaná platí,“ uzavřel Bareš.

Poprvé Offroad safari vyrazí na trasu v sobotu 16. března. Další termín je 23. března.

K vidění budou nejen místa natáčení, mánie seriálu totiž zasáhla celé město. Hlášku Dycky Most! je zde možné potkat pomalu na každém kroku už při příjezdu na cedulích označujících hranice města, na pouličních lampách nebo i na některých autech obyvatel. V infocentru se prodávají trička a placky, jedna ze zdejších reklamek nabízí samolepky s populárními hláškami.