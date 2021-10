Jako první na dvoukilometrovou trať vyběhli dvanáctiletí kluci a holky. Hlavní kategorie byla vypsána na dvě kola v celkové délce 4,6 Km. Nejrychlejší ženou byla Olga Kantová, Petra Jandu nikdo nepředběhl. Na závěr se na startovní čáru postavili rodiče, diváci, žáci a jejich učitelé. Jednotlivé třídy nastoupily v kostýmech. Trpaslíci měli barevné čepice, byli tam mafiáni, malíři, hippies, tenisté a další. Nejmenší představovali černobílé klávesy. Do cíle doběhli všichni i pejskaři.

V areálu školy to dopoledne vypadalo jako na nějaké pouti. Skákací hrad, různé soutěže pro děti, hrnčířská dílna, malování na obličej, fotoateliér, stánky plné dobrot a drobného zboží, policejní uniforma, šikovné ruce a dobré srdce. Startovné bylo padesát korun, ponožky pro bezdomovce byly považovány za projev dobré vůle. Pracovnice Neziskové organizace Květina odnášely velikou bednu plnou darů, ponožek tam opravdu dost.

Výtěžek předsedkyni spolku Lenku Doubkovou mile překvapil. "V bazilice Panny Marie Sedmibolestné jsou historicky vzácné varhany, které potřebují generální opravu. Oprava byla vyčíslena na tři miliony korun. Řada akcí na podporu těchto varhan už proběhla, v září to byl třeba staročeský jarmark v Krupce, který byl mimořádně úspěšný. Vybralo se 72 000 korun. Ředitelka místní školy Jana Pucharová mi před chvilkou oznámila, že charitativní běh vydělal 30 000 korun," informovala dojatá žena.

