Chatu na vrcholu dominanty Krušných hor kdysi pořídil její manžel. „Protože má rád hory a jeho rodina pochází z nedalekého Jáchymova. Jeho tatínek tam dokonce v 50. let závodně lyžoval,“ vzpomíná na začátky chalupaření teplická právnička.

Iva DvořákováZdroj: DeníkKlínovec podle ní nebyl před lety tak atraktivní, jako je dnes. „Chata byla zralá na rekonstrukci. Tehdy jsme řešili, zda má vůbec cenu ji opravovat. Manžel je neskutečně šikovný a zručný, takže ji chtěl rekonstruovat sám. Dopadlo to tak, že místo na dovolenou jsme pak pár let za sebou jezdili na kopec a dávali dohromady chatu,“ vypráví.

Výhodou Klínovce je podle Ivy jeho nadmořská výška. V zimě je tam téměř vždy dostatek sněhu. „Naše dcery se tak naučily dobře jezdit na lyžích i snowboardu. Starší měla na Klínovci i brigádu jako instruktorka. Tehdy měla za sezonu najeto na Klínovci nejvíc ze všech držitelů permanentek,“ přidává Dvořáková.

Jezdit mimo město na chalupu je zvyklá od dětských let. „Jako malá jsem od jara do podzimu jezdila s rodinou každý víkend na chatu na Českolipsko. Tehdy jsem si ale řekla, že nebudu jako dospělá ztrácet čas každý víkend na chatě. Zapomněla jsem si asi tehdy říct, že to má platit i pro zimní víkendy,“ pousmála se.

Bez lopaty a lana to nejde

Právě zimní období je na Klínovci drsné. Počasí se dokáže změnit z minuty na minutu. „Na chatu vyrážíme o víkendech pravidelně v zimě. V tom období mám nejraději dny, kdy je na silnicích sněhová kalamita. Už se nám párkrát stalo, že jsme se museli vzájemně se sousedy vytahovat ze sněhu. Bez lopaty a lana v zimě nikdy nevyjíždíme,“ pokračuje ve vyprávění.

Restaurace i obchody jsou tam nejblíže až na Božím Daru nebo v Loučné. Na nákupy se dá jezdit i do německého Oberwiesenthalu. Každopádně ale platí, že co si na kopec nepřivezete, to nemáte.

Ta největší zábava podle Ivy Dvořákové začíná v době, kdy Klínovec opouštějí jednodenní návštěvníci. Večer. „Líbí se nám, že jakmile se zavřou sjezdovky, jste na kopci s ostatními chataři takřka sami. Večery trávíme často společně s fajn sousedy. Vyrazíme někam ven nebo se bavíme společně na chatě. Přiznám se, že mě baví společenské hry typu Evropa v otázkách a odpovědích nebo Aktivity. To se líbí i dětem, mají z nás dost často legraci,“ uzavírá.