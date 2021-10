Annu nejspíš mnozí znají ze Startairu. Mobilního snídaňového gastrostánku, kde ve spolupráci s pořadatelem farmářských trhů Adamem Weberem nabízela jídlo a nápoje z kvalitních sezonních lokálních surovin. Během covidu se přeorientovala více na pečení dortů a kromě toho jako nutriční specialistka a „kuchařka na míru“ mění jídelní návyky svých klientů. Dokáže připravit vyvážená veganská i masitá jídla, bezlepková, dia a raw přesně podle přání a potřeb.

Anna Jenčová.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová„Nejčastěji mě oslovují lidé mezi 40 a 50 lety, kteří se nestravovali, jak měli a za ta léta si vypěstovali špatné návyky,“ nastínila Chomutovanka. „Řada z nich nesnídá, nebo si dá jen kávu a cigaretu, oběd má klasický v korporátu a po návratu domů vyjí ledničku,“ ilustrovala, jak se stravují mnozí Češi středního věku.

Silná náklonnost k jídlu a tvorbě zdravých jídelníčků a pokrmů u Anny sílila už v době, kdy pracovala jako letuška aerolinií a starala se o perfektní servis cestujících. Proto si doplnila vzdělání jako nutriční poradce, life style kouč a lektorka zdravé výživy a začala spřádat představy ohledně budoucího kamenného bistra.

„Tím začal celý tento příběh. Ještě jsem létala, ale už jsem tvořila jídelníčky a spojila se s chomutovským Café v Domečku, kde jsem dělala provozního manažera, abych se v gastronomii posunula dál,“ připomněla. Na jedné akci si ji vyhlédl Adam Weber, protože mu zachutnaly Anniny doffiny. Tedy originální „kříženec“ muffinu a donutu. „Tímto setkáním začal celý Startair, který navazoval na to, co jsem dělala a chtěla dělat. Začala jsem vařit a péct a jezdit s ním na různé akce, aby lidé konečně měli možnost ochutnávat jídlo, o kterém mluvím. Pomohlo mi to v práci nutričního kouče,“ zmínila.

Startair ve svém názvu kombinuje létání a nastartování se dobrým jídlem pro lepší kondici. Se svou nutričně vyváženou avšak kulinářskou nabídkou se ukazuje nejen na trzích, ale i na soukromých i firemních akcích a eventech. Uspořádal také Food festival v Litoměřicích a Chomutově.

Anna má v úmyslu i nadále útočit na všechny smysly jídlem, které opravdu chutná, krásně vypadá a je zdravé. Nově se chce ale vyhranit a věnovat se veganské stravě. „Původně jsem si myslela, že budeme dělat dobré jídlo z kvalitních surovin pro každého. Už několik let jsem ale veganka a vidím, jaký má tento přístup benefity," zhodnotila. "Proto chci jít dál už jen jedinou cestou, a to veganskou, protože si myslím, že je v 21. století možné získat z nich všechny potřebné živiny,“ míní.

Protože si zakládá na perfektním výsledku, plánuje v nejbližší době studium na Le Cordon Bleu London Cullinary School. „Je to úžasná škola, která je postavená na nejkvalitnější francouzské gastronomii jako vaření lanýžů, šneků a humrů, už má ale i vyloženě rostlinný obor,“ těší se Anna až rozšíří své poznatky. „Chtěla bych si pak v Chomutově otevřít luxusní rostlinné bistro s barem. Mým dalším koníčkem je totiž kvalitní šampaňské a jeho párování s pokrmy,“ prozradila zakladatelka Startair.