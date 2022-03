„Kdybychom nepotkávali občas neznámé tváře, tak ani nevíme, že tu jsou. Nejsou s nimi vůbec žádné potíže. Jsou úplně v pohodě. Děti si chodí hrát, hrají si také společně s dětmi z obce,“ říká o dosavadním soužití jedna z místních Pavlína Kučerová.

Když redaktor Deníku sešel od pošty, která má v Chožově otevřeno od pondělí do pátku dvě hodiny denně, o pár desítek metrů níž směrem k návsi, rozprávěly tam dvě starší ženy. „Potkala jsem maminku s holčičkou. Promluvila jsem na to dítě, nerozuměla mi, jen tak jsem poznala, že jsou z Ukrajiny,“ vypráví Ilona Hudečková. „Jsou úplně bez problémů, slušní, pracovití,“ dodává.

„Jsou tady ubytovaní, to vím. Potkáváme tu pár neznámých lidí. Občas někoho vidíme, pozdravíme se, jsou slušní. Vůbec žádné problémy,“ přidává se Věra Hlubíková. „Je to hrozné, co se jim stalo,“ shodují se obě ženy.

Do obce přišlo po začátku války už 43 lidí prchajících před hrůzami války. Ubytováni jsou kousek od centra obce, ve zrenovovaném domě. „U nás bydlí na bývalé faře, kterou před lety koupil podnikatel ukrajinského původu. Sídlí v ní jeho stavební a zámečnická firma, dříve tam ubytovával své zaměstnance,“ popisuje starosta Chožova Jaroslav Koubek.

Měli domek a firmu, nemají nic. Osmičlenná rodina našla klid v Podbořanech

Od krásně opravené bývalé fary je to na dohled k požární nádrži, nedaleko jsou pomníky obětem světových válek a také vkusně zrenovovaná kaple. O něco níž je malý obchůdek. Ten sousedí s obecním úřadem. „Vím, že sem chodí nakupovat. Bydlí tady na faře. Obecně jsou hodně pracovití, slušní,“ říká před obchodem další chožovská žena.

V Chožově není škola ani služebna policie. V malé obci jsou uprchlíci spokojení, našli tam klid. „Líbí se nám tady. Děkujeme za přijetí. Doufám, že to brzy skončí, na Ukrajině se teď dějí hrozné věci,“ svěřuje se jedna z ukrajinských žen, která se procházela po návsi.

Obec sama žádné ubytovací kapacity nemá. V případě nutnosti by mohla provizorně několik lidí ubytovat v kulturním sále. Chožov chce poslat také dar 50 tisíc korun na pomoc Ukrajině. „Vím, že lidé z Chožova pomáhají také individuálně. Posílají peníze na různé sbírky, také kupovali věci a potraviny a dávali je do sbírek,“ přibližuje starosta Koubek.

A co v Chožově v souvislosti s prudkým nárůstem obyvatel řeší? Aktuálně odpady, kterých samozřejmě přibylo. Ukrajinci si také zvykají na český systém třídění odpadů. „Soužití je zatím bezproblémové,“ hodnotí Jaroslav Koubek.