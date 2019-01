Paříž – Dáša Vodvárková žije v Paříži již tři roky. Rodačka z Děčína v hlavním městě Francie studuje skandinávská studia. Děsivý teroristický útok z pátku 13. přežila, naštěstí byla v tu chvíli v bezpečí. Nic se nestalo ani jejím přátelům.

Dáša Vodvárková se svou kamarádkou. | Foto: Archiv

„Byla jsem poměrně blízko, ale v bezpečí u kamaráda doma. Měli jsme štěstí, protože se měl stěhovat do Rue de Charonne, naštěstí jsme se rozhodli zůstat v jeho starém bytě na Hotel de Ville," popisuje dvaadvacetiletá dívka, která se do Čech vrací asi dvakrát ročně. V Děčíně má rodinu a také kamarády. Několik let žila také v Praze.

Střelbu teroristů v pátek večer neslyšela – houkání policie a sanitek už ale ano.

Ještě ten večer se zkontaktovala s rodinou a přáteli, všichni o ni měli strach. Hlavně prý maminka – musela jí rychle napsat a uklidnit ji.

"Máma mi pak psala, co všechno je v Česku ve zprávách. Překvapilo mě, jak rychle se informace šíří."

Také francouzské televize prý nevysílají nic jiného.

V sobotu Dáša vyrazila do ulic Paříže.

„Kolem poledne jsem se vracela metrem domů, město vypadá docela v pohodě. Spousta lidí tvrdí, že jsou ulice prázdné, ale není to pravda, vyprázdnila se spíše turistická místa," popsala bezprostřední zážitek.

„Lidé se bojí dalších útoků na zalidněná místa," dodává. Prázdno prý bylo v sobotu hlavně u Eiffelovky.

Okrsky 10 a 11, kde teroristé povraždili desítky lidí, jsou oblasti, kam se podle ní chodí mladí lidé bavit do barů, hospod a restaurací. Teď se proměnila ve smuteční místa.

„Každá druhá hospoda či bar jsou zavřené. Před tou restaurací, kde zemřelo devatenáct lidí, pořád stojí lidé se svíčkami, je tam úplně ticho. Je to hrozně smutný," dodává a posílá redakci přes facebook fotku. Z dálky – nechce se jí fotit ten smutek a zmar zblízka, připadalo by jí to nepatřičné.

Na sobotní večer měla také plány, ale raději se, stejně jako řada dalších, rozhodla zůstat doma.

Kromě Dáši bydlí v Paříži celá řada dalších Čechů. Například také Jiří Váňa. Třicetiletý mladý muž tu pracuje jako překladatel pro jednu herní společnost.

„O tom, že se v Paříži něco děje jsem se dozvěděl zcela náhodou, když jsem byl v kině. Mrknul jsem na telefon, což normálně vůbec nedělám a tam už na mě čekalo několik zpráv od přítelkyně o tom, co se děje. Ještě minulý týden jsme se v těch místech procházeli," popisuje.

„Naštěstí jsme s přáteli na poslední chvíli vybrali kino ve Versailles, což je od všech útoků poměrně daleko, ale směr centrum jsem nakonec zamířit musel, když jsem vezl domů kolegyni. Silnice byly úplně prázdné. Do Boulogne i zpět do Versailles jsem dojel bez úhony, doma dal vědět všem známým, že jsem v pořádku, odklikl to samé na facebooku a nakonec zavolal rodině, pro které byly tyto zprávy o to horší, že ke mně měli tento víkend jet slavit mé třicáté narozeniny," uzavírá.

