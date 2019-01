Implantací malé čočky ve tvaru dešťové kapky do rohovky pomocí femtosekundového laseru dokáží dnes mikrochirurgové zbavit brýlí všechny ty, kterým dioptrie na čtení překážejí v aktivním životě. Po USA a Švýcarsku je tato světová novinka od poloviny letošního roku k dispozici i českým pacientům.

„Dešťová kapka“ si poradí s vetchozrakostí. | Foto: DuoVize

„Často nás vyhledávají pacienti po čtyřicítce, kteří žijí aktivním životem a brýle na čtení je nesmírně limitují. Ještě nedávno jsme jim však nedokázali pomoci. Na odstranění presbyopie (věkem způsobené dioptrie na čtení pozn. red.) není femtosekundový laser vhodný a stejně tak metoda Prelex. Mohli jsme tedy jen vyčkávat, kdy jim k dioptriím na čtení přibude i zhoršené vidění do dálky," prozrazuje primářka oční kliniky DuoVize a oční chirurg MUDr. Lucie Valešová, která novou světovou metodou v České republice operuje.

Jak Raindrop vlastně funguje?

Miniaturní hydrogelová čočka má průměr dva milimetry, šířku 30 mikrometrů a z 80 % ji tvoří voda. Raindrop je první čočka, kterou chirurg implantuje přímo do rohovky, pod rohovkový flap vytvořený femtosekundovým laserem. Jemně a šetrně mění zakřivení rohovky, čímž zajišťuje kvalitní vidění na blízko i na střední vzdálenost bez brýlí na čtení. „Mini čočku implantujeme jen do jednoho oka. Do toho, které člověk více používá na blízkost a na čtení. Vedoucí oko, které více využívá při zaostřování na dálku, zůstává nezměněné.

Metoda je určená pro pacienty nad 45 let, které trápí presbyopie brýle na čtení s dioptriemi do + 2,5.

Ovšem ne každý je samozřejmě ideální kandidát pro tento zákrok. Po speciálních vyšetřeních podstoupí simulaci nového vidění pomocí speciální kontaktní čočky. Pacienta v ní necháme celý týden vést normální život. Pokud mu simulované vidění vyhovuje, je ideální kandidát na implantaci Raindropu," vysvětluje Lucie Valešová.

Na čtení i do dálky

Po neuroadaptaci vidí pacient oběma očima výborně do dálky i na blízkost. Raindrop velmi dobře přijímá oční rohovka i lidský organismus. Čočka je vyrobená z biokompatibilního materiálu a chová se téměř jako umělá rohovka. Propouští až 100 % kyslíku a všechny potřebné látky na výživu povrchu oka. Neovlivňuje metabolismus rohovky a nezpůsobuje rušivé světelné fenomény například při řízení auta za šera.

Její nespornou výhodou je její reverzibilita (vratnost). Kdyby pacient v budoucnosti z jakýchkoli důvodů chtěl svoje vidění vrátit do původního stavu, šetrným mini zákrokem lze bez problému čočku explantovat.

Malý implantát v rohovce však není překážkou při dalších očních zákrocích, nepřekáží například ani během operace šedého zákalu.