Severní Terasa – Desetiletou holčičku srazilo na přechodu pro chodce osobní auto. K nešťastné události došlo v úterý ráno ve tři čtvrtě na osm v Mezní ulici na Severní Terase.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Za posledního půl roku je to už podruhé, co skončilo pod koly automobilu dítě. „Na místo nehody dorazila záchranná služba a převezla dítě k ošetření do Masarykovy nemocnice. Po dobu šetření dopravní policií byla silnice uzavřena, příčiny nehody zatím objasňujeme,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.