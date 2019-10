Ředitelka Ditta Hromádková mimo to působí v oborových organizacích i jako expertka pro ministerstvo. Teď ji i její spolupracovnice čeká velká změna, stěhování a rozšíření služeb, což si vyžádá přechod na směnný provoz. V rozhovoru vysvětluje, jak vůbec organizace pečovatelské služby vypadá, jak si ji objednat a kde hledat radu i pomoc.

Jaká byla vaše cesta na post ředitelky pečovatelek v Ústí?

Pracovala jsem na různých zdravotnických pracovištích, ale nejvíc se mi líbilo sedm let v domácí zdravotní péči. Odtud už bylo velmi blízko do sociálních služeb. Několik let jsem byla vedoucí Pečovatelské služby v Bílině a jako ředitelka v Ústí působím již čtrnáctý rok. Moje práce mě stále baví, a tak kromě toho, že řídím příspěvkovou organizaci, jsem se aktivně zapojila do procesu plánování sociálních služeb na Ústecku. Jak na krajské, tak městské úrovni. Mimo to vedu krajskou pobočku Asociace pečovatelské služby, působím jako lektor pro vzdělávací agentury, nebo expert v pracovní skupině Ministerstva práce a sociálních věcí v projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb.

Jak vypadá práce běžné pečovatelky a její pracovní den?

Pracovní den pečovatelek začíná v 7 hodin ráno. V sídle organizace se ráno všechny sejdou a rozdělí si práci. Pečovatelky mají stálé klienty, ráno řeší zástupy za nepřítomné, rozdělují nové klienty. Potom se rozjedou po městě a okolí. Některé mají k dispozici auto, jiné jezdí MHD. Čtyřmi automobily se rozváží denně okolo 120 teplých obědů. Při rozvozu jezdí ve dvojicích. V dnešní době je to dost náročná činnost, pohybují se hlavně po sídlištích, kde je velkým problémem zaparkovat.

Co kromě obědů?

Jiné pečovatelky pomáhají s mytím, oblékáním. Podají snídani, ohřejí oběd, umyjí nádobí. Doprovází klienty k lékaři, zajišťují jim nákupy, různé pochůzky, třeba na poštu, na úřady, uklidí jim byt. Pokud je potřeba, pohlídají ty, kteří již z různých důvodů nemohou být sami doma a ten, kdo o ně pečuje, si potřebuje třeba něco zařídit nebo jen chvíli odpočinout. Klienty dovezou automobilem k lékaři, na úřad a tak dále. Tyto práce doplňují ještě takzvané „fakultativní činnosti“, které nabídku našich služeb rozšiřují o dopravu klienta, dohled a pronájem kompenzačních pomůcek. Půjčujeme za mírný poplatek například vozík, chodítko, toaletní židli, sedačku do vany a podobně.

Je s tím spojené nějaké „papírování“?

Po dokončení práce u klientů se pečovatelky vrací zpět do sídla a všechno, co za celý den udělaly, musí zapsat do dokumentace. Některé chodí ke klientům i pozdě odpoledne mezi 16. až 18. hodinou. Podají jim večeři, provedou hygienu a uloží je ke spánku. To samé je potřeba samozřejmě zajistit i o víkendu a také o svátcích.

Je to hodně náročné?

Práce je to velmi náročná. V terénu, v domácnosti klienta je pečovatelka sama. Každá domácnost je jiná. Představte si, že pečovatelka za jeden pracovní den vystřídá třeba šest různých pracovišť (domácností). Každý z našich klientů je jiný, má jiné zvyky a my jsme v jeho domácnosti vlastně na návštěvě. Takovou práci nemůže dělat každý.

Myslíte, že jsou dostatečně finančně ohodnocené?

Finanční ohodnocení se v posledních letech hodně zlepšilo. Přesto však nemůžeme konkurovat třeba některým obchodním řetězcům. Zejména mladé pečovatelky, které jsou ohodnoceny podle odpracovaných let, mají výdělky stále nízké. Ale máme stabilní personální obsazení, zaměstnanci se u nás moc nestřídají.

Mohla byste popsat aktuální situaci Pečovatelské služby?

Máme stovky aktivních klientů, šestadvacet pečovatelek, čtyři sociální pracovnice. Disponujeme osmi automobily, což nám usnadňuje dopravu ke klientům a můžeme pružně a rychle reagovat na jejich požadavky. Doprava MHD je zdlouhavá, pečovatelky hodně času stráví čekáním na trolejbus či autobus a přejížděním z jednoho místa na druhé.

Práce vám přibývá?

Práce máme hodně, každý týden přijímáme minimálně jednoho nového klienta. Klienti, o které již pečujeme, nebo kteří žádají o naši službu, jsou ve stále těžších zdravotních stavech. Potřebují náročnější péči, poskytovanou několikrát denně. K ležícím klientům musí chodit pečovatelky ve dvojicích, kvůli bezpečnosti, aby třeba klient neupadl, ale také proto, aby pečovatelky nebyly nadměrně přetěžovány, nebo dokonce nedošlo k pracovnímu úrazu.

Jakou máte podporu města?

Ústí nad Labem nás podporuje slušně, letos jsme mohli díky příspěvku města zakoupit dvě nové auta. Máme i podporu Ústeckého kraje, naši službu podpořily i při dofinancování, takže nemáme vážné finanční problémy jako jiné sociální služby. Na běžný provoz organizace máme letos dostatečné finanční prostředky.

Spolupracujete i s okolními obcemi a městy?

Jistě, službu zajišťujeme i v Chlumci, Chabařovicích, Libouchci, Petrovicích, Telnici, Velkém Chvojně, Povrlech, Ryjicích. Tyto obce se i na poskytování pečovatelské služby svým občanům finančně podílí.

Co vám v pronajatém domě, kde sídlíte, schází nejvíce? A proč hovoříte o tom, že se tam nemůžete rozvíjet?

Schází nám hlavně prostor. Celkem šestadvacet pečovatelek se mačká v jedné místnosti. Sociální pracovnice sedí čtyři v jedné místnosti, pokud jedna telefonuje, druhá se již velmi těžko soustředí na svoji práci. Nemáme prostor pro ukládání pracovních pomůcek. V místě se obtížně parkuje. Nemáme možnost rozšířit nabídku služeb a tak dále.

Máte tři stovky klientů, další přibývají, jak říkáte. Co to pro vás znamená v praktické rovině?

Budeme muset prodloužit pracovní dobu. Od ledna budeme poskytovat naše služby denně od sedmi ráno do osmi hodin večer. Abychom to bez problémů zajistili, budeme muset přejít na směnný provoz. To je pro nás veliká změna. Budeme muset koupit minimálně ještě jedno auto, abychom se rychle dopravili ke klientům. Budeme muset přijmout ještě další pečovatelky, abychom zvládli obsloužit všechny, co naší péči potřebují.

Co byste rádi do budoucna zavedli za služby?

V budoucnu bychom se rádi zaměřili také na rodinné příslušníky, kteří pečují. Taková péče je totiž velmi náročná a kdo si to nezkusil, ani neví jak hodně. Pečující jsou na to většinou sami, dlouhodobá péče vyčerpá fyzicky i duševně. Rádi bychom je podpořili poradenstvím a pomocí.

Co má vlastně dělat člověk, který pro své nemohoucí rodinné příslušníky potřebuje vaše služby a kolik to stojí?

Zajistit si naše služby není složité. Stačí zavolat na naše telefonní číslo nebo napsat na e-mail. Může přijít i osobně k nám do kanceláře, ale není to nutné. Sociální pracovnice si domluví termín a navštíví rodiče doma, vše jim podrobně vysvětlí a provede sociální šetření. Pokud se na péči domluví, podepíší smlouvu. To je zdarma. Za péči se pak platí podle toho, kolik času stráví pečovatelka u klienta. Cena se podle prováděných úkonů pohybuje od 120,- do 130,- korun za hodinu. Oběd přijde na 60,- korun a jeho dovoz dvacetikoruna za každou porci.

Nový dům, kam se budete po rekonstrukci příští rok stěhovat, vám umožní leccos změnit. Co tam bude všechno nového?

Vznikne tam prádelna, teď vozíme prádlo do veřejných prádelen. Potom středisko osobní hygieny s bezbariérovou prostornou koupelnou, kde se budou moct vykoupat ti, kdo nemají vhodnou koupelnu doma. Lidé po úrazech, centrální mozkové příhodě, kdy k omezené pohyblivosti dojde náhle a byt na to ještě není uzpůsoben. Takoví lidé si nemohou důstojně zajistit osobní hygienu. U nás to bude možné. Další bude Poradna pro domácí pečující, přestěhuje se tam z Domova pro seniory Orlická. Bude tu i místo pro komunitní setkávání, společenská místnost pro pečující, seniory i prostor pro pořádání přednášek. No a hlavně důstojné zázemí pro zaměstnance.

Hovoříme-li o Poradně pro domácí pečující, jaký typ poradenství poskytne?

Poradna je určena hlavně pro pečující. Budeme jim poskytovat odborné ošetřovatelské rady i sociálně právní poradenství, názorné ukázky péče a moderních postupů v péči o nemocnou osobu. Kvůli nedostatku informací, nebo přehršli špatných informací končí většina handicapovaných v pobytových zařízeních sociální péče. I přesto, že to zdaleka není nutné. Součástí poradenského centra je i výuková a simulační místnost, vybavená kompenzačními a zdravotními pomůckami, díky kterým lze předvádět pečovatelské úkony a ošetřovatelské postupy. Tam budeme také pořádat praktické semináře a kurzy, jak pro pečující, tak pro pracovníky v sociálních službách.

Jaké máte plány do budoucna mimo těch, o nichž jsme již mluvili?

Budu spokojená, pokud naše pečovatelská služba bude zárukou moderní, kvalitní a hlavně spolehlivé péče v ústeckém regionu.

Ditta HROMÁDKOVÁ

• Ditta Hromádková je ředitelkou Pečovatelské služby Ústí nad Labem už čtrnáctým rokem.

• Původním povoláním je zdravotní sestra. Vystudovala UJEP, bakalářský obor Ekonomika a řízení zdravotnictví.

• Zkušenosti posbírala v různých zdravotnických institucích.