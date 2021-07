Tentokrát sbírají maliny, včera sklízeli a čistili cibuli, zítra mají v plánu sázet kedlubny. Během práce je všude plno úsměvů a dobré nálady. Mezi sebou se baví anglicky, a to i přesto, že jsme na poli nedaleko Litoměřic. Do tamního Svobodného statku na soutoku totiž zamířili dobrovolníci z celé Evropy i Čech, pomáhají tam každoročně. V Českých Kopistech poznávají ekologické zemědělství, život tamní komunity, zdokonalují se v angličtině i poznávají naší zemi.

„Moc se mi tady líbí,“ usmívá se Clara Jaraiz García ze Španělska. Do misky pilně sbírá maliny, ze kterých se na statku potom bude dělat vynikající marmeláda nebo lahodný sirup. „Lidé, kteří bydlí ve městech, ztratili kontakt s přírodou, venkovem, se zemědělstvím. Ani nevíme, odkud jídlo přichází, nevíme, jak se co pěstuje a kolik práce za tím je. Přijela jsem si to vyzkoušet,“ vysvětluje dobrovolnice jeden z důvodů, proč až ze Španělska v době letních prázdnin přijela na Litoměřicko pracovat, proč třeba dovolenou u moře vyměnila za dobrovolnickou práci na českém poli.

„Poznala jsem tady také různé lidi z několika zemí, zajímá mě setkávání s lidmi odjinud, poznávám život zdejší komunity,“ pokračuje dívka. Nedaleko ní sklízí mladík z Anglie, který v Čechách studuje. „Hnojárnu,“ směje se vysokoškolák a lámanou, ale dobrou češtinou potvrzuje, že jako dobrovolník už v zemědělství pomáhal několikrát. Považuje to za skvělou zkušenost. Opodál pracuje mladý muž z Bulharska, mezi nimi několik Čechů a další dívky ze Španělska.

„Byl jsem už na několika dobrovolnických akcích, v různých zemích a zaujalo mě to. A proč v zemědělství? Studuji je, a tak jsem si to přijel vyzkoušet také prakticky, nejen teoreticky. Věřím, že mi to ve studiu pomůže. Líbí se mi tady, je tu pohoda, výborná atmosféra,“ prozradil svou motivaci také student z Belgie Yannick Biemans.

Dobrovolníci každoročně míří do Svobodného statku na soutoku v Českých Kopistech. To se zabývá ekologickým zemědělstvím. Má svůj e-shop, bylinky, ovoce a zeleninu v bio kvalitě rozváží na několik odběrných míst v regionu, lidé si také jeho produkci mohou předplatit, zakoupit na různých akcích. Dodávají šetrně vypěstovanou zeleninu a ovoce v bio kvalitě i dalším obchodníkům. „Dobrovolníci si u nás vyzkoušejí, jak funguje ekologické zemědělství, poznají také život zdejší komunity,“ říká Kateřina Šimková ze statku. Prodej zeleniny, ovoce a dalších výrobků pak pomáhá životu camphillské komunity v Českých Kopistech.

V camphillské komunitě v rodinné atmosféře společně žijí a pracují lidé „normální“ a s postižením. V Českých Kopistech se starají o lidi s mentálním postižením.

Dobrovolníci odpracují v zemědělství během týdne zhruba třicet hodin. „Děláme, co je potřeba. Je to hodně rozmanité, rozhodně se nenudíme,“ usmívá se Anna Habánová, česká dobrovolnice. „Dneska trháme maliny. Sázeli jsme pórek, kedlubny, vybírali jsme brambory nebo sklízeli bylinky,“ pokračuje sympatická dívka. „A také jsme sklízeli a čistili cibuli,“ dodává s úsměvem na rtech Frederick Lowther-Harris z Velké Británie.

„Myslím, že tento workcamp je skvělý způsob, jak se nechat pohltit českým venkovským životem. Projekt podporuje mezinárodní spolupráci a porozumění našemu vztahu k jídlu, které jíme,“ dodává Frederick, který je zároveň vedoucím workcampu a dobrovolníků.

Projekt je organizován díky programu Evropského sboru solidarity, který finančně podporuje mladé lidi ve věku 18 až 30 let v zapojení se do dobrovolnictví.

Další čas tráví dobrovolníci poznáváním okolí, ale i sebe navzájem. Ve volném čase se naučí třeba péct chléb, vyrábět svíčky, mohou se starat o zvířata, která se na farmě chovají. Chystají se dozvědět i něco o historii Terezína. Poznávají také život tamní camphillské komunity. „Máme bohatý program, chystáme se i na výlety. Byli jsme si zaplavat v řece, někdo uvařil specialitu své země a nabídl nám ochutnat. Hodně si povídáme, hrajeme různé stolní hry, soutěže, a také pomáháme. Chystáme se také na výlet do města,“ vypočítává Anna Habánová. Nedaleko stojící Frederick z Anglie také dodává, že společně sledovali finále evropského fotbalového šampionátu, on z jeho výsledku ale radost neměl, jeho země získala stříbro, když podlehla Itálii.

Letní čas tráví dobrovolníci v Českých Kopistech rádi, řada z nich uvažuje, že se opět vrátí. „Všechny nás tu spojuje zájem o dobrovolnictví, ekologické zemědělství a ekologii obecně. Zahraniční účastníci chtějí také poznat jinou zemi. A také si tu díky vzájemné komunikaci všichni zlepšujeme angličtinu,“ dodala Anna Habánová.