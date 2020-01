V Mostě funguje nové zařízení pro ty, které z běžného života vyřadilo chronické duševní onemocnění nebo jiná forma demence a vyžadují nepřetržitou péči, kterou si nejsou schopni zajistit sami nebo jejich rodina.

Domov pro nemocné Alzheimerovou chorobou vznikl rekonstrukcí někdejšího bloku č. 60 v ulici Táboritů. Jeho vybudování vyšlo na 105 milionů korun, které zaplatilo město Most. To si od investice slibuje, že díky ní budou do zařízení, které má v pronájmu soukromá společnost Domov Alzheimer, přednostně umísťovaní klienti z Mostu a okolí. Provozovatel slíbil, že tomu tak bude.

„Před necelými čtyřmi roky jsme navázali první kontakt a hovořili tehdy o tomto záměru jen v obecné rovině. Jsem rád, že se projekt úspěšně realizoval a výsledkem je tato nádherně opravená nemovitost. Asi by se hodilo popřát zařízení co nejméně pacientů s tímto onemocněním, nicméně to je tady pro ně, tak ať jim dobře slouží,“ řekl při otevření mostecký primátor Jan Paparega.

Zrekonstruovanou budovu pokřtil houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který jí mimo jiné věnoval pasáž ze své vlastní skladby Procházka po Manhattanu.

Vyjde to prý levněji

Mostecký Domov Alzheimer je soukromé zařízení a není součástí sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Pobyt a služby si proto bude muset každý jeho klient platit ze svého. V obdobných soukromých zařízeních se platí za ubytovaní a služby kolem 20 tisíc korun měsíčně. V Mostě to je podle ředitele domova Zbyňka Gembiczkého jinak. Klienti v Mostě by podle něj měli platit kolem 12 tisíc korun.

„Nižší ceny za služby a ubytování ve srovnání s konkurencí jsou zapříčiněné tím, že společnost nemusela investovat do stavby nebo rekonstrukce domu, ve kterém služby provozuje. Investice města tak snížila výslednou cenu,“ nechalo se slyšet vedení Domova Alzheimer.

Samotná nájemní smlouva mezi městem Most a společností DA Corporation, která Domovy Alzheimer provozuje, je tajná. „Máme ve smlouvě o nájmu sjednáno, že tato pasáž je předmětem obchodního tajemství,“ zmínil Jaroslav Kudrlička, ředitel společnosti Mostecká bytová, které objekt patří.

Nové zařízení v Mostě má kapacitu 96 lůžek, klienty začne přijímat na konci března. „Pro začátek máme registrováno třicet jedna lůžek, na které budeme přijímat klienty. Je to s ohledem na současný stav personálu, který bude postupně s přijímáním nemocných úměrně narůstat,“ dodal ředitel domova Gembiczki.

Nový Domov Alzheimer v Mostě garantuje specializovanou komplexní péči kvalifikovaným personálem po dobu 24 hodin. Má k dispozici vlastní kuchyň a prádelnu. Nabízí aktivizační činnosti, terapie, příjemné domácí prostředí, možnost procházek na terasu a na jaře i na zahradu.