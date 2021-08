Hlas v amplionu u divácké tribuny zmlkne. Stovky fanoušků netrpělivě hledí ke startovacímu boxu na mokré travnaté dráze. Čekají, až startér mávne praporkem. Teď! Železné branky se otevřou a koně s žokeji vyrazí do lijáku, který zakryl výhled na nedaleké panelákové sídliště. Za dusotu kopyt létají do vzduchu drny a tváře jezdců pihatí od bahna. „Úplně ty chudinky lituju,“ řekne pod střechou 52letý Standa ze středočeského Benešova, který skulinou v zadní řadě sázkařů sleduje napínavé souboje osedlaných zvířat. Na mostecký hipodrom dorazil poprvé v životě. Vzal rodinu a příště chce přijet zas. Areál, kde publikum v cíli křičí jako při fotbalovém derby, se mu líbí.

Na mostecké dostihové dráze se v sobotu 28. srpna odpoledne konaly první letošní závody s diváckou účastí. Na hipodrom svážel lidi z Mostu kyvadlově a zdarma autobus. Ostatní fandové přijížděli auty a plnili velké parkoviště. Přestože akci s osmi dostihy doprovázely silné dešťové přeháňky, dovnitř proudily s deštníky stovky příznivců koní z celé České republiky. K vrcholům patřily jubilejní stá Svatováclavská cena Vršanské uhelné s obnosem přes půl milionů korun, Velká letní cena Ústeckého kraje a Velká mostecká steeplechase.

„Dostih super! Dráha byla dobrá a měla jsem ideální podmínky. Kobylka La Sarenne chtěla vyloženě vyhrát, takže se nám to povedlo,“ řekla po převzetí poháru žokejka a vítězka třetího dostihu Vendula Korečková. Dodala, že žokejové jsou na déšť zvyklý a patří k jejich práci. „Když musejí ven koně, musíme i my. Ze šatny se nám sice lézt do deště nechce, ale když se ocitnete na koni, tak ty podmínky už moc nevnímáte,“ vysvětlila Korečková. V Mostě závodila mnohokrát a starty už nepočítá. Ocenila, že hipodrom se drží mezi top závodišti. „Můžeme být rádi za každou takovou větší dráhu v Čechách,“ řekla.

Areál hipodromu byl kvůli epidemii koronaviru dlouho zavřený pro návštěvníky. Veřejnosti se letos otevřel až 12. května, kdy mohla začít opět využívat plochy pro sport, rekreaci a svatby. Předtím byly dva jarní dostihové dny, ale bez davů fanoušků. Poslední loňský dostih s diváky byl 30. srpna během prvního uvolnění protiepidemických opatření.

„Konečně po té epidemické hrůze můžeme zase na dostihy. Jsme šťastní jako blechy za každý odběhnutý mítink. Akorát počasí nepřeje,“ svěřil se na hipodromu 62letý Jiří Korda z Plzně, který holduje turfu od dětství a kdysi chtěl studovat v Chuchli chovatelství. Na dostihy po republice jezdí pravidelně přes čtyřicet let a mosteckou dráhu zná od jejího vzniku. Podle něj je krásná, ale očekával, že po změně vlastníka se bude areál víc rozvíjet. „Je to teď hodně omezené,“ povzdechl si.

Předseda dozorčí rady společnosti Hipodrom Most Jiří Charvát na tiskové konferenci před dostihy uvedl, že provozovat dostihový sport je finančně náročné. Počet českých závodišť a dostihů dlouhodobě výrazně klesá a situaci navíc komplikuje druhým rokem covid. „Těžko dnes predikovat konání dalších dostihových dnů, ale věřím, že v říjnu se na hipodromu zase sejdeme," sdělil Charvát.

V září mají dostihy pokračovat v Pardubicích, pražské Chuchli, Slušovicích, Karlových Varech a Lysé nad Labem. Další dostihy v Mostě jsou naplánované na soboty 16. a 30. října. Pokud se nezhorší epidemie koronaviru, veřejnost bude moci opět přijít fandit.

O hipodromu

Mostecký hipodrom leží na zalesněném jižním okraji města u silnice na Žatec a je ojedinělý svým umístěním. Areál s dostihovou dráhou vznikl na rekultivované Velebudické výsypce, která je pozůstatkem těžby uhlí a slouží k rekreaci a sportu. První dostih se konal v září 1997.

O provoz a závody koní se stará polosoukromá akciová společnost Hipodrom Most založená v roce 1996. S podporou uhelných dolů a města Most se hipodrom postupně zařadil mezi elitní závodiště v ČR. V roce 2016 firma Severní energetická prodala svůj většinový podíl v hipodromu skupině Charvát Group, ale město Most zůstalo nadále druhým největším akcionářem.

Kromě dostihů se v areálu pořádají parkurové závody a další sportovní a společenské akce, například závody horských kol a zábavy pro seniory. Veřejnosti slouží od roku 2008 asfaltová bruslařská dráha o délce přes tři kilometry, fotbalgolf a piknik part s grilovištěm a dětským hřištěm. Pokud provoz neomezují přísná protiepidemická opatření, je oplocený areál s velkým parkovištěm a toaletami otevřen pro veřejnost od dubna do října každý den od 10 do 21 hodin.

Do centrální části je vstup zpoplatněn při závodech. Základní vstupné na dostihy je 120 korun, senioři a studenti platí 100 korun a invalidé a děti do 140 centimetrů mají vstup na dostihy zdarma.