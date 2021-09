Případ řeší policie. „Prověřujeme okolnosti napadení několika osob, ke kterému došlo kolem 17. hodiny v neděli 19. září v obci Újezdeček. Podezřelý 28letý muž z dosud nezjištěné příčiny fyzicky napadl ženu, která vystupovala ze svého auta. O chvíli později došlo na stejném místě k fyzické potyčce mezi útočníkem a několika dalšími osobami,“ uvedl k případu Daniel Vítek z teplické policie.

Hrůzný zážitek vykreslila matka dítěte. „Muž ke mně přistoupil a začal mě obviňovat z toho, že jsem mu vzala syna a že má v plánu mi ho vzít a odejít s ním. Do muže jsem strčila, zamkla auto a začala utíkat v domnění, že strhnu pozornost na sebe. Muž mě začal pronásledovat. Po chvíli mě doběhl, hodil do křoví a začal se prát. Kopal do mě a mlátil pěstí do hlavy, žeber, pánve. Klečel mi na krku a snažil se mi vyrvat klíče z ruky, aby se mohl dostat k synovi. Klíče jsem zahodila, načež on dál útočil,“ vylíčila svůj nepříjemný zážitek vyděšená matka.

„Po chvíli mě nechal být a běžel pro klíče, se kterými si to namířil přímo k autu, kde seděl můj 18měsíční syn. Když dotyčný viděl, že jsem kousek za ním, proběhl kolem auta a běžel dál, po pár metrech po mně klíče hodil a začal se mi omlouvat,“ pokračovala. „Muž se ještě několikrát pokusil o to, aby se dostal k mému synovi, což se mu ani jednou za celou dobu incidentu nepodařilo, a to i díky sousedce, se kterou se známe od malička. Celou dobu mi pomáhala držet tohoto toxikomana dál od dítěte,“ doplnila.

Boj o dítě pokračoval. Agresor se nechtěl vzdát. Později se podle napadené ukázalo, že byl pod vlivem drog. Ženě pak na pomoc přispěchali další lidé. Přijela i přivolaná policie. „Kromě napadené ženy vyhledali lékařské ošetření dva muži, kteří se do incidentu zapojili. Agresivní útočník byl zadržen a je prověřován pro podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví. Veškeré další okolnosti případu jsou předmětem prověřování,“ sdělil mluvčí Vítek.

Dítě zraněné nebylo. Agresor není k nikomu ze zúčastněných v příbuzenském vztahu. Napadená matka 18měsíčního syna prostřednictvím svého facebookového profilu, kde svůj příběh vylíčila, po incidentu poděkovala všem, kteří se jí snažili pomoci. Na základě své zkušenosti připojila vzkaz do budoucna: „Dávejte pozor nejen na sebe, ale i na lidi kolem sebe. Nedokážu si představit, kdyby tam šel třeba nějaký starší člověk, nebo mladá slečna, která by třeba byla těhotná, a zaútočilo na ni tohle zfetovaný individuum, které si prostě jenom potřebovalo asi vybít zlost. Nechápu, o co tomuhle člověku šlo, co ho k tomu vedlo, ale vzhledem k tomu, jak hodně pod drogami byl, tak to asi nebude mít žádné logické vysvětlení,“ povzdechla si.