Stačí v čase od 28. října do 28. ledna příštího roku uhradit na účet soudního exekutora nezaplacený dluh nebo jeho dosud nezaplacenou část a částku 750 korun představující paušální výši nákladů exekuce a soudní exekutor i bez souhlasu věřitele a bez návrhu dlužníka vydá rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení příslušenství pohledávky včetně nákladů předcházejících řízení a exekuci zastaví.

Týká se to i dluhů vůči jeho městským obvodům, jím zřízených příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž má město většinovou majetkovou účast.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.