„Celé se to přihodilo úplně jednoduše,“ pronesl se smíchem živnostník. „Jedna francouzská firma, která se nechává najímat pro různé filmy, parkovala vrtulníky za mou dílnou. Bylo to zrovna, když natáčeli Extraction 2,“ prozradil.

Zprvu společnost potřebovala drobnou výpomoc, protože se rozbil stroj na sypání soli. Chtěla rozsolit čerstvě napadaný sníh, aby se mohlo pokračovat v natáčení v místech, která byla původně bez bílé pokrývky. Pak její lidé chtěli opravit podvozek vrtulníku a do třetice přišli se speciálnější zakázkou.

„Zeptali se mě, jestli bych na zkoušku dokázal vyrobit maketu rotačního kulometu. Na ukázku mi dali maketu z filmu Extraction 2. Řekl jsem: "Ale jo,“ pokrčil Meduna rameny. Za čtrnáct dní vyrobil dvě. Podle jeho slov to bylo ve velkém časovém presu, ale odměna za to stála. A také ten pocit.

„Ovšem předávka proběhla, jako by snad šlo o drogy. Z Vídně vyslali řidiče, který netušil, co v zásilce bude. Setkali jsme se na smluveném místě v Praze. Makety pak převezl přes hranice, tam je naložili do vrtulníku a letěli do Francie. Nato volali Francouzi celí nadšení produkci do Prahy, že se jim výsledek líbí a budou se těšit na další spolupráci,“ dodal živnostník.

Ta už se rýsuje na dalším pokračování amerického akčního thrilleru Rychle a zběsile. „Do poloviny června mám vyrobit atrapu velké vystřelovací harpuny. Poslali mi různé fotky harpun, které se jim líbily a já pak s kolegou Martinem Janů strávil 25 hodin tvorbou počítačové grafiky, abychom vytvořili návrh,“ popsal Milan Meduna. „Ten jsem poslal na Barrandov, odtud šel do Francie a dále režisérovi. Nevím, jestli do Hollywoodu,“ odhadl.

Nebezpečně vyhlížející harpuna nebude stejně jako rotační kulomety schopná střelby. Využije se v kombinaci se speciálními efekty. „Vím, že ve filmu bude scéna s vrtulníkem, který má nahánět auto a vystřelit po něm harpunu. Ta ho vytáhne do vzduchu,“ zmínil. Jak dodal, běžně tento typ filmů nesleduje, ale scénu se „svou“ harpunou si ujít nenechá.

Pro Milana Medunu, který letos oslaví padesáté narozeniny, je to první spolupráce s filmaři. Dílnu má na letišti osmnáct let. Jeho služby využívají velké firmy v okrese i letiště. „Jsem jeden z mála, kdo u nás stále dělá klasiku. Jinak se všichni zaměřili na CNC stroje, k tomu ale potřebujete vyrábět v sériích. Kusovky a menší věci už dělá málokdo,“ dodal.

Práce na filmových „hračkách“ je pro něj zajímavým zpestřením. „Stále je to ale práce,“ upozornil. Nejlépe si odpočine muzikou. Hraje totiž na kytaru v místní rockové kapele Abdera. Vystupuje také s Black Ewe a považuje si toho, že hrál více než deset let jako bubeník s Vláďou Šafránkem.